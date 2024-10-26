С нами не соску...
Продукты, которые помогут замедлить старение

Всем известно, что листья салата полезны для здоровья, а сладости наоборот. Однако знаете ли вы, что каждому возрасту соответствуют свои специфические продукты, поддерживающие здоровье и молодость вашей кожи?

Продукты, которые помогут замедлить старение


Специалисты из организации Neal’s Yard Remedies собрали знания о влиянии продуктов на здоровье кожи в книгу под названием «Красота изнутри» («Eat Beautiful»), секретами из которой мы с вами сегодня делимся.

20-30 лет


В этом возрасте наша мышечная масса оптимальна, а производство коллагена и эластина находятся на максимуме, поддерживая упругость кожи и рельефность мускулов.
Однако неправильное питание, злоупотребление алкоголем и напряжённый образ жизни могут вызвать стресс организма и лишить его необходимых питательных веществ.

Что нужно есть: для получения всего разнообразия питательных веществ, ешьте достаточно качественного белка из таких источников как рыба, курица и бобовые; цельнозерновые продукты для поддержки пищеварения, а также тёмно-зелёные и цветные овощи и фрукты для снабжения организма антиоксидантами.

30-40 лет


В этом десятилетии замедляется воспроизводство клеток и синтез коллагена, вследствие чего кожа постепенно становится тоньше, а мышцы начинают терять тонус. Выработка кожного жира также понемногу замедляется, кожа становится более сухой и восприимчивой к воспалению. Ослабевает скорость метаболизма, и вы можете набрать несколько лишних килограммов.

Что нужно есть: Теперь коже необходимы фрукты и овощи, богатые антиоксидантами и витамином С. Такие продукты, как цитрусовые, тёмная зелень и болгарский перец будут способствовать увеличению производства коллагена и повышению эластичности.

40-50 лет


Производство коллагена продолжает замедляться и эластичность кожи уменьшается. Снижается работоспособность лимфатической системы, что усложняет вывод токсинов и вызывает отёки.
Начинает снижаться уровень эстрогена, в результате чего кожа становится более сухой и менее плотной. В виде пигментных пятен может проявиться накопленный эффект солнечного воздействия.

Что нужно есть: Больше богатых антиоксидантами свежих овощей для детоксикации и увлажнения. Основные пищевые жиры, получаемые из жирной рыбы, орехов и семян, также способствуют сохранению влаги. Продукты, содержащие фитоэстрогены (например, ферментированная соя, чечевица, нут, льняное семя), помогут сбалансировать гормональный фон.

50-60 лет


Сначала на коже рук, а затем и на всём теле, начинают появляться пигментные пятна. Клетки кожи теперь получают на 30 % меньше естественного увлажнения, из-за чего кожа обвисает и становится сухой, тонкой, стянутой и чешуйчатой. Возрастной гормональный сдвиг у женщин приводит к нарушению функций кожи и потере эластичности.

Что нужно есть: Здоровые протеины, яркие фрукты и овощи помогут сбалансировать уровень сахара и гормонов. В частности, богатые бета-каротином жёлтые и красные овощи способствуют росту новых клеток кожи.

60-70 лет


Соединительные ткани организма стареют, в результате чего кожа продолжает терять упругость, провисает на предплечьях и бёдрах. Снижается общая мускульная масса. Циркуляция значительно замедляется, в результате чего кожа теряет яркость, становится тусклой.

Что нужно есть: Продолжайте есть здоровые протеины и позаботьтесь об источнике витамина D (бобовые, яйца, жирная рыба). Для сохранения здоровья всё важнее становятся антиоксиданты, получаемые из свежих фруктов и овощей.

Чего следует избегать в любом возрасте:


Насыщенные жиры, рафинированные масла и полуфабрикаты содержат ускоряющие старение свободные радикалы, однако совсем отказываться от жиров не стоит, так как это может вызвать пересушивание кожи.

Очищенные углеводы, в том числе рафинированный сахар и белая мука, могут привести к скачкам сахара и инсулина в крови, что вызовет задержку натрия в почках.

Всё это в совокупности с высоким содержанием чистой соли в готовых продуктах способствует задержке жидкости и формированию отёков.

источник

Ссылка на первоисточник
