«Мой труп не сгниет напрасно!», или что будет с вами после смерти, если вы решите завещать свое тело

Хотя подавляющее большинство людей предпочитают раньше времени не забивать себе мозги мыслями о том, что ожидает нас любимых после неизбежного дружеского рукопожатия со старушкой-колхозницей, вооруженной своим печально известным сельскохозяйственным инструментом, задуматься о том, что случится с нашим телом после смерти, рано или поздно приходится каждому из нас.







Всевозможными мистическими фишечками, связанными с похоронами и почетными проводами мертвого тела в последний путь, человечество увлекалось еще на самой заре истории, однако, что делать тем, кто не слишком жалует всевозможные религиозные обряды и не желает, чтобы после смерти его труп почем зря сгнил в земле или сгорел в пламени крематория?







Что же, в таком случае, как насчет того, чтобы после смерти пожертвовать себя любимого на благо науке? На сегодняшний день в США существует множество различных организаций, которые с радостью примут в подарок ваш драгоценный труп. Но что же, собственно, ожидает ваше тело, если вы все-таки решите завещать его на благо потомкам? Сейчас мы вам об этом расскажем!



Вы станете никем

Вы пройдете полный медосмотр

Вам закроют лицо

Вы можете стать призрачным гонщиком

Вы можете поиграть в войнушку

Или можете просто сгнить

Вы можете кого-то убить