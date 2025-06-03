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Что умел главный гаджет СССР

В 1984 году на прилавках советских магазинов появилась электронная игра «Электроника ИМ-02», она же «Ну, погоди!» или «Волк ловит яйца». К началу 90-х о такой мечтали все дети страны. Многие считают, что это устройство разработали в СССР, но это не так. А вот другие модификации «Электроники» — заслуга отечественных умельцев, пусть ничего сложного в этом и не было.

Что умел главный гаджет СССР

Японская компания Nintendo, один из лидеров мирового рынка электронных игр, еще в 70-х выпустила серию гаджетов Game & Watch. В 1981 году серия пополнилась игрушкой Egg («Яйцо»). В ней яйца ловил волк, но не из «Ну, погоди!», а обычный волк. Еще в серии были Octopus («Осьминог»), Mickey Mouse («Микки Маус»), Master Chief («Мастер Шеф»). Геймплей, впрочем, везде был одинаковым. Требовалось вовремя поворачивать героя в нужную сторону, нажимая соответствующую кнопку. Что умел главный гаджет СССР Точно такой же гаджет появился в СССР в 1984 году под кодовым названием «Электроника ИМ-02». С тем лишь отличием, что по жидкокристаллическому экрану двигался волк знакомой наружности. Что умел главный гаджет СССР Игра мгновенно стала хитом продаж. В одном только 1985 году заводы в Зеленограде, Орле и Арзамасе произвели более 400 тысяч экземпляров. Не заставили себя долго ждать и другие игры на базе «Электроники». Клепать такие было несложно, нужно было только нарисовать новые модельки и придумать интерфейс. Что умел главный гаджет СССРЧто умел главный гаджет СССРЧто умел главный гаджет СССР С распадом Союза популярность серии сошла на нет. Что неудивительно: в страну потекли западные игры, которые к тому времени убежали далеко вперед. Что умел главный гаджет СССРЧто умел главный гаджет СССРЧто умел главный гаджет СССР Сейчас «Электронику» можно легко купить на сайтах объявлений или барахолках за бесценок. Альтернативный вариант — приложения в Google Play и App Store, приближенные к оригиналу, но в относительно современном оформлении. Что умел главный гаджет СССРЧто умел главный гаджет СССРЧто умел главный гаджет СССРЧто умел главный гаджет СССР

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