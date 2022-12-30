Эко-сумка времен СССР: как придумали знаменитую авоську

Советская сетчатая сумка - отличная альтернатива современным эко-шоперам

История создания

Авоськи появились в СССР после революции и были популярны до 70-х годов / Фото: ic.pics.livejournal.com

Происхождение названия

Название авоська прижилось в народе после монолога советского сатирика Аркадия Райкина / Фото: pbs.twimg.com

Снова в тренде

Можно купить авоську на любой вкус и цвет, начиная от хэнд-мейд изделий и до брендовых коллекций / Фото: myrussia.life

Модницы носят в авоськах сумочки и сочетают их со стильными нарядами / Фото: cdn-1.heroine . ru