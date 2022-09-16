Необычные сексуальные ритуалы животных

Все животные обладают инстинктом размножения, но лишь немногие из них получают от секса удовольствие, как люди. Для кошек, например, это вообще довольно болезненный и неприятный процесс. А если говорить о более экзотических видах, то сексуальные привычки и обычаи могут вылиться во что-то совершенно невероятное.









Карликовый шимпанзе

Фрегат

Пузатый клещ

Большая панда

Дельфин