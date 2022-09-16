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Необычные сексуальные ритуалы животных

Все животные обладают инстинктом размножения, но лишь немногие из них получают от секса удовольствие, как люди. Для кошек, например, это вообще довольно болезненный и неприятный процесс. А если говорить о более экзотических видах, то сексуальные привычки и обычаи могут вылиться во что-то совершенно невероятное.

Необычные сексуальные ритуалы животных

Карликовый шимпанзе


Необычные сексуальные ритуалы животных

Бонобо, или карликовые шимпанзе (лат. Pan paniscus), — один из немногих видов животных, получающих от секса удовольствие и потому посвящающий ему значительное время. Секс для бонобо — это не только размножение, но и способ разрешения конфликтов (им может закончиться драка), приветствие (аналог рукопожатия) и даже решение вопроса, кому достанется больше еды. Вот бы нам так!

Фрегат


Необычные сексуальные ритуалы животных

Для приветствия самки и привлечения ее к сексу фрегаты (лат. Fregata) раздувают огромный красный зоб на горле. Это помогает самке заметить заинтересованного ухажера издалека. По размерам зоба выбирается и превалирующий самец.

Пузатый клещ


Необычные сексуальные ритуалы животных

Пузатые клещи (лат. Pyemotes ventricosus) — мелкие и довольно неприятные насекомые, вызывающие у людей зерновую чесотку, — по сути, являются сексуальными варварами. У них нет инстинкта разделения между полами, и они просто набрасываются на всё, что движется и что отдаленно похоже на клеща, совокупляясь в том числе с братьями и сестрами, а также с неодушевленными объектами.

Большая панда


Необычные сексуальные ритуалы животных

Умилительные бамбуковые медведи (лат. Ailuropoda melanoleuca) известны тем, что практически не размножаются в неволе, да и на свободе малоактивны в сексуальном плане, из-за чего являются постоянными героями Красной книги. Так вот, в китайских зоопарках, чтобы простимулировать панд к размножению, им показывают видеозаписи совокуплений панд, то есть… порнографию.

Дельфин


Необычные сексуальные ритуалы животных

Дельфины (лат. Delphinidae), милые создания, практически помешаны на сексе. Хорошо известны ролики на YouTube, где дельфины пытаются заняться сексом с людьми, — это связано с тем, что, если рядом нет самки, дельфин не может не удовлетворить свои потребности с любым более или менее подходящим объектом.

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