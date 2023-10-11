8 правил утренних сборов для всей семьи

Только в рекламных роликах мама и дети просыпаются утром вовремя, спокойно завтракают и собираются без спешки. В реальности же утро всей семьи превращается в беготню по дому: дети собирают свой портфель, мама быстро готовит завтрак, а потом собирает себя, детей, а иногда и мужа.
Чтобы ваши утренние сборы стали намного легче и быстрее, мы подготовили для вас правила-подсказки.
1. Высыпайтесь.
Сон — это не роскошь, это необходимость. Мы слышали эту фразу несколько раз и понимаем всю серьезность этих слов, но сложно пойти на боковую, когда домашние дела не закончены. Семилетний ребенок должен спать 10-11 часов, чтобы не чувствовать утром усталость. Если вам нужно встать в 7 часов утра, ваше чадо должно уже сопеть в кроватке в 21:00, а вы, соответственно, ложитесь не позже 22:00.
2. Собирайтесь с вечера.
Про сон мы уже поговорили, теперь наш следующий шаг — минимизировать количество утренних обязанностей. Готовьте завтрак и одежду накануне вечером. Многие родители пренебрегают этим правилом, но это действительно облегчит вам утренние сборы. Дети могут собрать свои рюкзаки, а также выбрать одежду на завтра накануне.
3. Вставайте раньше, чем ваши дети.
Чтобы утром не приходилось одной рукой одевать ребенка, а другой красить ресницы, ставьте будильник на 15-30 минут раньше, чем просыпаются ваши дети. В идеале вы должны принять душ, одеться и, самое главное, выпить чашечку кофе.
4. Составьте утреннее расписание.
Напишите все, что вы должны сделать утром. Если у вас есть совсем маленькие дети, то вы можете нарисовать картинки рядом со словами.
Почистить зубы.
Умыться.
Причесаться.
Одеться.
Позавтракать.
Обуться.
Взять рюкзак.
Выйти из дома.
Когда ваш список будет готов, пройдитесь по всем пунктам вместе с ребенком, объясняя важность каждого шага.
5. Поощряйте самостоятельность.
Постарайтесь не делать всю работу за вашего ребенка. Умыться и причесаться он может самостоятельно. Конечно, будет быстрее, если вы сами его оденете, но в будущем это может отбить у него желание осваивать что-то новое.
6. Используйте правило «Когда — тогда».
Это правило поможет мотивировать детей выполнять все утренние обязанности, даже такие нелюбимые, как чистка зубов или одевание. Узнайте, чем вашему ребенку нравится заниматься утром, и сделайте получение этого доступным только после выполнения всего остального. Например: «Когда ты почистишь зубы, заправишь постель и оденешься, тогда мы сядем завтракать».
Будьте твердой и решительной в своих действиях, иначе правило «Когда — тогда» станет бесполезным.
7. Сохраняйте спокойствие.
Ваши дети чувствуют, когда вы торопитесь и нервничаете, и поэтому начинают невольно препятствовать вашим сборам и «тормозить». Если вы следовали правилам выше, то вы не должны были оказаться в такой ситуации, но иногда проблемы могут возникнуть в последнюю минуту.
Если вы чувствуете себя измотанной или издерганной, выдохните, объясните своему ребенку, почему именно сейчас вам нужна его помощь, и скажите, что он должен сделать. Дети копируют ваши действия и тон вашего голоса. Если утром вы кричите и проявляете свое недовольство с помощью шлепков, постарайтесь пересмотреть свое отношение и разговаривайте на пониженных тонах.
8. Делайте выходные особенными.
В субботу или воскресенье не старайтесь выполнить все пункты обычного утреннего расписания. Просто убедитесь, что ваши дети выспались. Почитайте им сказку или приготовьте завтрак до того, как они пойдут чистить зубы и умываться. Сделайте утренние блинчики и просмотр мультиков вашей приятной семейной традицией. Придумайте с детьми такие развлечения, которые могут понравиться вам всем.
План действий для родителей
Это список вопросов, который натолкнет вас на размышления:
Есть ли у вас утреннее расписание, и следуете ли вы ему?
Есть ли какая-либо процедура, которую вы выполняете утром с детьми, хотя это можно было сделать накануне вечером (например, выбираете одежду для себя или для ребенка, готовите обед на работу или собираете рюкзак)?
Вы выделяете себе достаточно времени, чтобы нормально проснуться и выпить чашечку кофе до того, как проснуться ваши дети?
Конечно, здесь нет правильных или неправильных ответов. Цель этих вопросов — просто помочь выяснить положение дел сейчас и понять, что нужно изменить, чтобы сделать утро добрым и хорошим для вас и для всей вашей семьи.
Изучите расписание сна каждого члена вашей семьи и убедитесь, что никто не страдает от недосыпания. Через несколько недель нормального сна вы увидите, насколько стало легче просыпаться рано утро.
Поговорите со своей семьей и объясните, как важно работать сплоченной командой, чтобы сделать утренние сборы приятными для всех. Также заранее продумайте развлечения на выходные, чтобы каждый ждал этих дней с нетерпением.
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