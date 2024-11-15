10 древних мегалитов, назначение которых учёные не могут разгадать и сегодня

Камень Туруа и другие загадочные мегалиты.
По всему миру можно увидеть невероятные каменные глыбы, которые стоят на Земле уже на протяжении тысячелетий. Они были установлены задолго до того, когда люди начали делать хоть какие-то исторические записи, а поэтому кто их построил и зачем остаётся пока неизвестным.
1. Каменный круг Белтани
Каменный круг Белтани в Ирландии.
Найденный на северо-западе Ирландии, недалеко от города Рафо, каменный круг Белтани состоит из 64 камней, расположенных по кругу диаметром 45 метров вокруг насыпи. Считается, что камни (высота которых в основном составляет 2 метра) были установлены примерно в 1400 - 800 годах до н.э.
По-видимому, в начале 20 века проводилось предварительное исследование этого места, когда некий Оливер Дэвис заявил, что "на месте каменного круга недавно проводились ненаучные раскопки, после которых все было оставлено в ужасной путанице". Несмотря на раскопки, о Белтани почти ничего не известно. Слово "Beltany", возможно, происходит от слова "Beltane", которое было названием языческого праздника.
"Beltane" же, в свою очередь, происходит от "Baal Tinne", что означает "огонь Ваала". Во время этого фестиваля на вершине горы зажигали костры, чтобы "восстановить силу Солнца". Другие теории утверждают, что круг Белтани похож на круги на Карроуморском кладбище, намекая на то, что это место использовалось во время процедур захоронения.
2. Мегалиты долины Бада
Мегалиты долины Бада в Индонезии.
В долине Бада в Индонезии можно найти хорошо сохранившиеся скульптурные памятники, высеченные из цельных каменных блоков. Благодаря их необычной примечательной внешности и мастерству неизвестных создателей, можно было бы подумать, что довольно легко определить, когда и почему эти мегалиты были созданы. Тем не менее, историки даже затрудняются ответить сколько им лет, не говоря уже о том, для чего они были сделаны. При попытках расспросить местных жителей об их цели, всегда следует неизменный ответ, что камни "всегда находились там". \
Хотя археологические доказательства относительно цели этих мегалитов до сих пор не были найдены, местные жители имеют свои собственные легенды. Некоторые считают , что мегалиты относятся к временам человеческих жертвоприношений, другие говорят, что они существуют, чтобы отогнать злых духов.
Наиболее интересными теории гласят, что это преступники, которые превратились в камень или, что камни способны двигаться самостоятельно. Особой интриги добавляет тот факт, что мегалиты сделаны из камня, который нигде не встречается в этом районе.
3. Колесо духов
Колесо духов.
Также известное как "Колесо гигантов", Колесо духов является большой круглой мегалитической структурой возле Галилейского моря. Оно выглядит как гигантское каменное колесо с внутренними кольцами и "спицами", которые соединяют их. Прямо в середине внутреннего кольца находится место для захоронения. Мало того, что археологи не уверены, что это место захоронения было сделано в то же время, что и колесо, дальнейшее изучение Колеса духов показало, что на самом деле в этом месте не было никаких погребений.
Считается, что когда-то в данном месте находились ценные артефакты, поскольку есть доказательство того, что место раскопок было разграблено. Что касается предлагаемых функций, археологи не считают, что это было место построено для проживания или обороны. Некоторые считают, что это был календарь, учитывая то, как восход солнца во время солнцестояний совмещается со "спицами" колеса.
4. Радстонский монолит
Радстонский монолит в Великобритании.
Радстонский монолит - самый высокий менгир во всей Великобритании, который находится в деревне Радстон на церковном кладбище. Этот впечатляющий камень высотой 7,6 метров, вероятно, был воздвигнут примерно в 1600 г. до н.э. Учитывая возраст и известность менгира в деревне, неудивительно, что о его происхождении ходит масса легенд среди местных жителей.
Одна из легенд утверждает, что монолит был копьем, созданным дьяволом для нападения на церковь. К счастью для него, он якобы промахнулся и копье попало в кладбище вместо церкви. Что касается археологических свидетельств его происхождения, сэр Уильям Стрикленд провел раскопки и обнаружил, что монолит наполовину уходит под землю, т. е. он как минимум в 2 раза выше, чем это видно снаружи. Он также обнаружил огромное количество черепов, что потенциально намекает на жертвенное или религиозное назначение монолита.
5. Пайперс и Веселые девы
Пайперс и Веселые девы.
Расположенные в Корнуолле, "Пайперс" и "Веселые девы" являются отдельными мегалитическими памятниками. "Пайперс" состоит из двух стоящих камней, в то время как находящиеся на небольшом расстоянии от них "Веселые Девы" образуют каменный круг. Круг является полностью завершенным, а на его восточной стороне находится вход во всю структуру, что может намекать на астрономическое цели мегалитов.
Территория вокруг этих каменных образований изобилует местами захоронения, что может быть связано с тем, что камни имели какое-то отношение с духовным или погребальным процедурам. Местная легенда утверждает, что два волынщика как-то играли для танцующих девиц в воскресенье, что было запрещено. В итоге они окаменели на месте.
6. Камень Туруа
Камень Туруа.
Красивый скульптурный камень в раннем кельтском стиле можно найти в графстве Голуэй, Ирландия. Камень Туруа когда-то находился в пределах кольцевого форта железного века, который назывался Rath of Feerwore. Верхняя половина камня покрыта традиционными кельтскими абстрактными узорами, выполненными в технике Ла Тене.
При этом, принимая во внимание, что камень имеет слегка фаллическую форму, некоторые источники утверждают, что он, возможно, использовался в обрядах плодородия. Тем не менее, название "Turoe" происходит от "Cloch an Tuair Rua" ( "Камень Красного пастбища"), в результате чего некоторые считают, что красная символика свидетельствует о жертвоприношениях, проводимых перед Камнем Туруа. Другие полагают, что изначально камень происходит из Франции и лишь затем был перевезен в Ирландию.
7. Быки Гисандо
Быки Гисандо в Испании.
Найденные в испанской провинции Авила, Испания, "Быки Гисандо" - странная группа из четырех статуй быков, вырезанных из камня. Они являются частью группы из 400 вырезанных подобным образом животных, названных веррако, которые датируются примерно четвертым веком до нашей эры.
Несмотря на то , что "веррако" означает "кабаны", статуи бывают разных видов, таких как эти быки. Четыре быки сделаны в разных позах, поэтому выглядят как группа быков, пасущихся в поле. Считается, что они когда-то были рогатыми, но под воздействием атмосферных явлений рога с веками исчезли.
Археологи не знают, почему были сделаны веррако, но предполагают (поскольку обычно такие скульптуры находятся в местах, где они могут быть легко обнаружены), что они имели религиозный элемент и могли служить для защиты городов и ферм от злых духов .
8. Серые бараны
Британские *Серые бараны*.
"Серые бараны" в английском Дартмуре - редкий случай среди мегалитов, поскольку это не одно, а два каменных кольца, находящихся прямо рядом друг с другом. Оба круга сделаны из 30 камней, а их диаметр составляет примерно 33 метра. Во время раскопки кругов был обнаружен тонкий слой древесного угля, из которого следует, что в данном месте когда-то часто горел огонь. Зачем это делали в каменных кругах — загадка.
Одни утверждают, что круги использовались для общения с миром духов — в одном из них находились живые, в другой был предназначен для духов. Другие обращают меньше внимания на духовный элемент, заявляя, что эти два круга служили для ритуала, в ходе которого в одном круге находились мужчины, а в другом женщины. Третьи считают, что круги могли бы быть использованы в качестве места встречи для двух соседних племен.
Как и с многими другими загадочными сооружениями, с "Серыми баранами" связаны свои мифы. Один из них гласит, что когда-то фермер, который переехал в Дартмур, раскритиковал выбор овец на местном рынке. После распития эля в таверне местные жители убедили его, что у них есть прекрасные овцы на продажу. Они привели его в туманную лощину, где фермер якобы увидел силуэты стада. Он купил овец, а на следующее утро, когда он проснулся, то обнаружил, что на самом деле купил "Серых баранов".
9. Дромберг
Алтарь друидов Дромберг.
Также известный как "Алтарь Друидов" среди местных жителей, Дромберг является каменным кругом из 17 менгиров. В то время как его точное происхождение относительно неизвестно, есть некоторые доказательства того, почему он был построен. Один из камней ориентирован таким образом, что он совпадает с закатом во время зимнего солнцестояния.
Во время раскопок в районе Дромберга обнаружилось нечто еще более интересное: остатки кремированного человека в разбитом горшке. Возраст этого захоронения был определен от 1100 г. до н.э. до 800 г. до н.э. Никто не знает, почему человека похоронили таким своеобразным способом, но это намекает на ритуальные цели. Кроме того, есть доказательство того, что рядом с Дромбергом жили люди.
10. Оленные камни
Монгольские Оленные камни.
Оленные камни, которые встречаются по всей Северной Монголии, представляют собой удивительные резные мегалиты, которые чаще всегда находятся вокруг курганов. Высота этих мегалитов (которых на данный момент было найдено около 1200) как правило составляет от 1 метра до 5 метров. Считается, что они были сделаны около 1000 г. до н.э.
Эти камни особенно интересным делает то, что на них изображены олени. На самых древних камнях изображены олени в "обычных позах". Но шли годы и на камнях стали изображать оленей, парящих в небе. Далее начали изображаться олени, взаимодействующие с Солнцем, например, держащие его на своих рогах. Что интересно, в Северной Монголии были также найдены останки воинов с татуировками оленей.
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