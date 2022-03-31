Капустный сок для укрепления орхидеи

Капустный сок удивительным образом воздействует на орхидею. Та стремительно начинает наращивать сочные, зелёные корни, которые и являются залогом здоровой орхидеи, способной цвести продолжительное время.







Дело в том, что в капустном соке содержится много витаминов, а также необходимые минералы: сера, кальций, калий, фосфор, магний, марганец и другие. Возьмите один большой капустный лист + половинку кочерыжки. Залейте 500 мл воды, перебейте в блендере.







Отожмите сок. Это концентрат. Его необходимо разбавлять 1:10 с водой перед использованием.







Возьмите 200 мл сока и добавьте 2 л воды.







В раствор погрузите орхидею на 20 минут. Затем пересадите в горшок, как обычно.







Также разведённым 1:10 капустным соком можно поливать орхидею раз в 3 недели вместо обычного полива. Орхидея положительно отзовётся на такую подкормку!





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