Безответная любовь: Кто из известных личностей любил без взаимности
Настоящая любовь не всегда взаимна. Порой она, как тяжелая болезнь, измучивает и съедает человека изнутри. Тем печальнее наблюдать подобную картину среди известных личностей. Они заслужили признание миллионов, стали по-настоящему успешны и популярны. Однако личное счастье так и осталось для них за гранью понимания. Порой такие чувства заканчивались самоубийством или сумасшедшим домом.
Фрэнк Синатра и Ава Гарднер: столкновение двух ярких личностей
Роковая любовь ворвалась в жизнь Фрэнка Синатры неожиданно. Самый популярный певец столетия, закадычный друг президентов и криминальных авторитетов однажды увидел Аву Гарднер, и больше не смог без нее жить. Ему приписывали романы с Ланой Тернер и Мэрилин Монро, он был женат и имел троих детей. Однако ничто из этого не считал препятствием для отношений с роковой красавицей.
Фрэнк Синатра и Ава Гарднер./Фото: i.imgur.com
Их знакомство на премьере фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» закончилось полным умопомрачением певца. Как говорил сам Синатра, Гарднер что-то подсыпала ему в бокал.
На тот момент темпераментная красотка и одна из ярчайших голливудских звезд уже успела дважды неудачно выйти замуж и завести роман с мультимиллионером Говардом Хьюзом. Не в силах соперничать с Хьюзом в финансовом плане, Фрэнк Синатра проявил свой горячий южный темперамент в ухаживаниях. Он посвящал женщине свои лучшие песни и устраивал ей необычные свидания. Раз за разом получая отказ, Синатра страдал от любовной лихорадки, сходил с ума от ревности и терял голос. Редкая благосклонность Авы вызывала у него восторг.
Роковая красотка Ава Гарднер./Фото: www.peoples.ru
Не выдержав напора Синатры, Гарднер сдалась и они начали встречаться. Это происходило тайком, скрываясь от прессы, жены Фрэнка и Хьюза, с которым женщина не порвала отношений. А параллельно Ава крутила роман с испанским тореадором Ричардом Грином. Только доведя Синатру до передозировки снотворным, женщина, наконец, согласились выйти за него замуж.
Однако и это не принесло певцу облегчения. В своем параноидальном стремлении обладать Авой полностью он следил за каждым ее шагом и закатывал ей сцены ревности. Не выдержав бурных ссор, Гарднер подала на развод… И до конца жизни продолжила время от времени тайно встречаться с Фрэнком.
Иван Тургенев: 40 лет у ног одной женщины
У Ивана Тургенева и Полины Виардо никогда не было полноценных отношений. Пока она добивалась славы оперной певицы, выходила замуж и рожала детей, он всю свою жизнь оставался ее страстным поклонником. Тургенев познакомился с Виардо, когда ему было всего 25 лет, а ей — 22. На тот момент он был еще мало известным поэтом, Виардо же вовсю блистала на сцене и не знала отбоя от поклонников.
Молодой Иван Тургенев./Фото: b1.culture.ru
Внешне женщина мало соответствовала принятым канонам красоты. Она имела крупные черты лица и покатые плечи, а при ходьбе заметно сутулилась. Но это не мешало Генриху Гейну, Гектору Берлиозу, Льву Толстому и другим известным современникам считать ее внешность экзотической. Тургенев не просто был с ними согласен: он воспевал красоту Полины, сравнивая ее с волшебницей. Называл голос певицы «бархатистым, без приторной сладости, но горьким как померанец».
Виардо никогда не проявляла к литератору особой благосклонности, однако он всюду следовал за ней. Уже будучи известным писателем, он переезжал за возлюбленной в Баден, Париж и другие города, чему не могла помешать даже его официальная высылка. К четырем детям певицы Иван Тургенев относился как к своим собственным. Безумно страдая от негласного статуса «приживалы», он много раз пытался отвлечься на других женщин, однако снова возвращался к Полине.
Сладкоголосая Полина Виардо./Фото: upload.wikimedia.org
Эти бесплодные отношения длились сорок лет, но так и не привели к счастливому концу — Виардо не ответила Тургеневу взаимностью.
Владимир Маяковский: порочный тройственный союз
Любовь — дама жестокая. И порой она сводит людей кардинально разных сословий и степени харизмы. Так было с Маяковским и Лилией Брик.
Брик никогда не считали красавицей, однако это не мешало ей очаровывать и влюблять в себя мужчин. Замужняя дама не стеснялась говорить о себе в несколько откровенной манере, подчеркивая, что она любит только одного мужчину: «одного Осипа, одного Виталия и одного Володю».
Маяковский с супругами Лилией и Осипом Брик./Фото: 2.bp.blogspot.com
Отношения Лилии и Маяковского выглядели странно еще на этапе знакомства. Молодой поэт пришел к чете Бриков в гости, чтобы просить помощи с изданием книги. Муж Лилии, Осип, отнесся к замыслам Маяковского восторженно и с радостью предложил ему свою помощь на профессиональном поприще. А параллельно с этим развивались отношения Владимира и Лилии. Маяковский с первого взгляда безвозвратно влюбился в женщину, и даже не собирался этого скрывать.
Спустя непродолжительное время после знакомства, на дверях квартиры Бриков появилась многозначительная табличка: «Брики. Маяковский». Поэт не просто переехал к чете, он получил негласное согласие мужа на роман с его женой.
Впрочем, это не сделало его счастливым. Беспечная и ветреная Лиля обожала кружить головы. Она убеждала Маяковского в том, что поддерживает с мужем исключительно платонические отношения. И при этом не скрывала романов с другими мужчинами. К страданиям возлюбленного Брик относилась философски, утверждая, что это помогает ему писать хорошие стихи.
Владимир Маяковский и Лилия Брик./Фото: os.colta.ru
А Маяковский не просто страдал, он болезненно и с нотками сумасшедсштвия переживал каждое новое увлечение Лилии. В такие моменты поэт совершенно не осознавал,что их тройственный союз также выглядел довольно сомнительно.
В те редкие моменты, когда поэт пытался отвлечься от своего пагубного чувства, Брик не стеснялась вмешиваться. Например, она контролировала общение Маяковского с Татьяной Яковлевой — перспективной моделью Chanel. Выказывая явное неудовольствие новым увлечением Маяковского, Лилия не стеснялась принимать от него дорогие подарки и чеки на содержание своей официальной семьи. А в самый страшный момент ее традиционно не оказалось рядом — когда Маяковский наложил на себя руки, Брик беспечно отдыхала с мужем в Европе.
Огюст Роден: водоворот страстей и предательство, которое привело к психиатрической лечебнице
Любовная история 40-летнего Огюста Родена и юной Камиллы Клодель, которой на момент знакомства не было и 20 лет, начиналось счастливо. Девушку представили Огюсту как самую талантливую ученицу знаменитой мастерской на улице Нотр Дам де Шан. А она согласилась выполнять для тогда еще неизвестного скульптора самую черновую работу: убирать в мастерской, месить глину и выполнять любые его поручения.
Девушка с первого взгляда поняла: в мужчине с пронзительными голубыми глазами скрыто ее счастье. Чувства Родена были взаимными. Он боготворил Камиллу, считал ее воплощением идеала женщины и своей музой. Скульптур делился с ней самыми сокровенными задумками, они вместе работали и творили, а ночью предавались любовным утехам.
Портрет юной Камиллы Клодель./Фото: cdn1.lamp.im
Именно после появления Камиллы к мастеру, наконец, стали приходить признание и слава. А она оставалась ему верна, даже узнав о порочной связи с простолюдинкой и появлении на свет незаконнорожденного сына. Девушка верила: лучше нее для Огюста никого нет, и он вот-вот сделает ей предложение. Однако этого не произошло. Великий скульптор не спешил жениться на Камилле или разрывать отношения с любовницей. Более того, он искренне не понимал страданий Клодель — ведь для него она всегда на первом месте и ей ни к чему соперничать с другой.
История трагически закончилась спустя 15 лет после знакомства. Узнав о случайной беременности Камиллы, Огюст вынудил ее сделать аборт. Это окончательно растоптало и унизило Клодель, из-за чего она ушла от великого скульптора. Восстановить силы ей не помогло даже любимое занятие, и остаток жизни Камилла провела в психиатрической лечебнице. Страдания Огюста были не меньшими: на смертном одре он бредил только своей Музой.
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