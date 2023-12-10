10 неприхотливых вьющихся растений для вашего сада

Вьющиеся растения украшают участок необыкновенным образом. Благородные, мощные, пёстрые лианы — прекрасный выбор для сада: они декорируют забор, арку, пристройку или стену.
Чтобы вьющиеся растения не доставили хлопот, выбирайте самые неприхотливые и относительно простые в уходе. Именно о 10 таких лианах и пойдёт речь ниже! Их рост несложно контролировать, а красота впечатляет.
10 вьющихся растений, которые легко держать под контролем
Клематисы
Это цветущее вьющееся растение является популярным для шпалер, потому что оно быстро растёт и легко цепляется за поверхность. Держите клематис на открытом солнце для наиболее яркого цветения, но при этом мульчируйте его, чтобы корни оставались прохладными и влажными.
Клубневая глициния, или Апиос
Апиос американский, он же — клубневая глициния — уникальное растение для сада! Оно не только декоративное, но ещё и съедобное (клубни пригодны в пищу). На классическую глицинию апиос похож листьями и строением соцветий.
Бугенвиллея
Когда садоводы ищут альтернативу розам, на ум сразу приходит бугенвиллея. Это лиана потрясающей красоты! Бывает разной окраски, растение выносливое, любит много солнца.
Далешампия
Интересное экзотическое растение, достойное внимание садовода-любителя. Далешампия относится к семейству Молочайных. Это вьющееся растение с крупными листьями и оригинальными цветками.
Жимолость вьющаяся
Весьма распространённая лиана с необычными трубчатыми цветками. Сегодня есть много сортов жимолости (вьющаяся, японская, каприфоль и т. д.), и каждый сможет найти для себя то, что ему ближе. Спирально вьющаяся лиана сразу привлекает к себе взгляд.
Фасоль огненно-красная (турецкие бобы)
Одна из самых неприхотливых однолетних лиан! Может выращиваться и только для декоративных целей. Оригинальные цветки и заострённые листья делают эту лиану особенно красивой!
Гортензия черешковая
У гортензии есть немало видов сортов. Черешковая, пожалуй, встречается наиболее часто в наших широтах. Лиана может взобраться на впечатляющую высоту. Отличается великолепным цветением и асболютной неприхотливостью!
Трахелоспермум жасминовидный
Роскошная лиана, предназначенная для выращивания в тёплых регионах. В холодном районе может жить в горшке. Красивые, белые, звёздчатые цветки их яркий аромат привлекает на участок пчёл.
Настурция
Лиана чудесно украсит неказистый забор, стену с трещиной, неприглядную пристройку на участке. Наструция — стелющееся однолетнее растение, совершенно неприхотливое в уходе.
Плетистые и вьющиеся розы
Розы нельзя не упомянуть, хотя некоторые сорта сложно назвать неприхотливыми. Тем не менее, их красота и пьянящий аромат затмевают собой любые сложности! Плетистые и вьющиеся розы — неизменная классика для сада.
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