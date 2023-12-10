10 неприхотливых вьющихся растений для вашего сада

Вьющиеся растения украшают участок необыкновенным образом. Благородные, мощные, пёстрые лианы — прекрасный выбор для сада: они декорируют забор, арку, пристройку или стену.

Чтобы вьющиеся растения не доставили хлопот, выбирайте самые неприхотливые и относительно простые в уходе. Именно о 10 таких лианах и пойдёт речь ниже! Их рост несложно контролировать, а красота впечатляет.



10 вьющихся растений, которые легко держать под контролем

Клематисы

Клубневая глициния, или Апиос

Бугенвиллея

Далешампия

Жимолость вьющаяся

Фасоль огненно-красная (турецкие бобы)

Гортензия черешковая

Трахелоспермум жасминовидный

Настурция

Плетистые и вьющиеся розы

Это цветущее вьющееся растение является популярным для шпалер, потому что оно быстро растёт и легко цепляется за поверхность. Держите клематис на открытом солнце для наиболее яркого цветения, но при этом мульчируйте его, чтобы корни оставались прохладными и влажными.Апиос американский, он же — клубневая глициния — уникальное растение для сада! Оно не только декоративное, но ещё и съедобное (клубни пригодны в пищу). На классическую глицинию апиос похож листьями и строением соцветий.Когда садоводы ищут альтернативу розам, на ум сразу приходит бугенвиллея. Это лиана потрясающей красоты! Бывает разной окраски, растение выносливое, любит много солнца.Интересное экзотическое растение, достойное внимание садовода-любителя. Далешампия относится к семейству Молочайных. Это вьющееся растение с крупными листьями и оригинальными цветками.Весьма распространённая лиана с необычными трубчатыми цветками. Сегодня есть много сортов жимолости (вьющаяся, японская, каприфоль и т. д.), и каждый сможет найти для себя то, что ему ближе. Спирально вьющаяся лиана сразу привлекает к себе взгляд.Одна из самых неприхотливых однолетних лиан! Может выращиваться и только для декоративных целей. Оригинальные цветки и заострённые листья делают эту лиану особенно красивой!У гортензии есть немало видов сортов. Черешковая, пожалуй, встречается наиболее часто в наших широтах. Лиана может взобраться на впечатляющую высоту. Отличается великолепным цветением и асболютной неприхотливостью!Роскошная лиана, предназначенная для выращивания в тёплых регионах. В холодном районе может жить в горшке. Красивые, белые, звёздчатые цветки их яркий аромат привлекает на участок пчёл.Лиана чудесно украсит неказистый забор, стену с трещиной, неприглядную пристройку на участке. Наструция — стелющееся однолетнее растение, совершенно неприхотливое в уходе.Розы нельзя не упомянуть, хотя некоторые сорта сложно назвать неприхотливыми. Тем не менее, их красота и пьянящий аромат затмевают собой любые сложности! Плетистые и вьющиеся розы — неизменная классика для сада.