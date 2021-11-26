Столовый сервиз «Мадонна»: Легенда времен СССР и мечта советских домохозяек.
В 70-е годы, в эпоху уравниловки и всеобщего дефицита, все советские семьи жили практически одинаково, и мечты у многих мало чем отличались в бытовом плане. Одним из обязательных приобретений считалась мебельная «стенка», в которой должен был стоять на видном месте красивый набор посуды. А главной мечтой и гордостью советских домохозяек был немецкий фарфоровый сервиз «Мадонна». Но почему именно «Мадонна», и что такого необыкновенного было в этом сервизе, что сделало его настоящим фетишем 70-х?
Столовый сервиз «Мадонна»
Еще в XVIII веке в Германии стали производить фарфоровую посуду, не уступающую по своим качествам знаменитому китайскому фарфору. Продукция немецких фарфоровых фабрик расходилась по всей Европе. Даже во время войны производство фарфора не останавливали.
Когда в 1945 году советские войска вошли в Германию, военные сразу оценили великолепное качество немецкой фарфоровой посуды и, в частности, сервизов. Тогда-то и появились в семьях офицеров первые сервизы «Мадонна». После раздела Германии на территории ГДР стали восстанавливать фабрики по производству фарфора. И вскоре основными производителями сервизов «Мадонна» стали восстановленная фабрика Kahla в Тюрингии и фабрика в саксонском городе Кольдиц.
Посуда, о которой мечтали советские женщины.
Так почему же все-таки Мадонна так полюбилась нашим соотечественникам?
Главной особенностью этого сервиза, без сомнения, являлся его декор, который был совсем не похож на то, что производили в СССР. Именно роспись в стиле барокко и делала этот сервиз таким изящным и красивым. Пасторальные сцены с томными пышнотелыми красавицами в струящихся одеждах, отдыхающими на лоне природы, по сути, представляли собой перепечатку старинной мейсенской росписи, выпущенной еще в начале прошлого века.
Дополнительно в качестве украшения использовали еще и позолоту. Одним словом, выглядела «Мадонна» богато. Немцы ведь умеют делать красивые вещи.
Сервизы «Мадонна» выпускали разные – столовые, чайные, кофейные. Различались они также и по рисунку, и по цвету
Первые немецкие сервизы с изображенными на них полуобнаженными красавицами попали в нашу страну после войны в качестве трофеев. А когда в 50-е годы стали возвращаться домой представители группы советских войск в Германии, они тоже везли в своих чемоданах эти немецкие сервизы. Роскошь доставалась не простым солдатам, а генералам, их жены были в восторге от немецкого тонкостенного фарфора. И именно они ввели моду на эти сервизы, однако в 50-60-е годы широкого распространения они не получили. Такая посуда в те годы считалась одним из признаков принадлежности к элите.
Сервиз выпуска 1960-х.
Только не совсем понятно, почему в нашей стране их стали называть «Мадоннами». Никакой мадонны там нет, да и в самой Германии они назывались иначе - "Мария", "Ульрика", "Фредерика"…
Но в 70-е годы случился настоящий бум. Эти сервизы стали не просто красивой посудой, но и престижным символом материального благополучия и свидетельством безупречного вкуса его обладательницы. Каждая советская домохозяйка мечтала заполучить «Мадонну».
В Германии осталась большая группа советских войск. И каждый служивший там считал необходимым приобрести качественную фарфоровую посуду себе и родным. Можно сказать, что эти сервизы - память о нашем присутствии в Европе, ведь основное их количество вывезли из Германии наши военные.
Сервиз выпуска 60-70 гг
Сервиз выпуска 70-80 гг
Счастливые обладательницы «неземной красоты» бережно хранили свое сокровище за стеклом в мебельной стенке на самом видном месте, с гордостью выставляя свою «Мадонну» с приходом гостей и лишь по случаю больших праздников.
Вскоре в Германии стали бывать не только советские военные, но и командированные специалисты, туристы. В начале 70-х каждый советский человек, если он оказывался в ГДР, считал своим долгом вернуться домой с «Мадонной». Такая популярность тонкого немецкого фарфора стимулировала рост производства этих сервизов, объём их выпуска в расчёте на покупателей из СССР был значительно увеличен. Подключилась к выпуску сервизов еще одна фабрика - «Oscar Schlegermilch».
На гребне популярности эта посуда продержалась вплоть до 1995 года. После объединения Германии и после того, как в 1994 году последний российский солдат покинул территорию Германии, заказов на сервиз практически не стало. Попробовали сбывать на нашем рынке в 90-е годы. Но тогда нашей стране было не до этого – кризис, перестройка, экономические неурядицы и т.д.
Изменились времена, поменялась и мода, сервизы «Мадонна» утратили свою былую популярность. В Германии их больше не выпускают, но, тем не менее, их выпуск налажен в Чехии и Польше. Однако оригинальные сервизы, выпущенные в Германии в 50-70 годы, ценятся гораздо больше. Ведь это не просто посуда высокого качества, это некий символ ушедшей эпохи.
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