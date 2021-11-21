Джеймс Харрисон: человек с золотой кровью

80-летний Джеймс Харрисон, известный также как «человек с золотой кровью,» — известен на весь мир тем, что спас более двух миллионов детей. И его кровь действительно на вес золота, так как она содержит особые антитела, способные справиться с проблемой конфликта разных резус-факторов у матери и ребенка.











В возрасте четырнадцати лет Джеймс Харрисон (James Harrison) попал в больницу, где ему сделали операцию на грудной клетке, наложили около ста швов и перелили в общей сложности почти 13 литров крови. Именно донорская кровь помогла тогда Джеймсу выжить. Он пролежал в больнице три месяца, и когда его наконец-то выписали, парень решил отплатить добром за добро: Джеймс решил, что как только он сможет сдавать кровь, то обязательно сделает это, чтобы спасти кому-нибудь жизнь, точно так же, как в свое время неизвестные люди спасли его собственную жизнь.







После того, как Джеймсу исполнилось 18 лет, он стал регулярно сдавать кровь и плазму. «В то время я буквально жил ожиданием того, что скоро можно будет сдать кровь, прямо сразу после операции. Я не знал, как много людей сдали кровь, чтобы я смог выжить, я никогда их не встречал, я не знал, как их зовут.»







Довольно скоро Джеймса пригласили в больницу для беседы.

Выяснилось, что его кровь содержит необычно сильные и устойчивые антитела к антигену D резус-фактора. Эти антитела играют жизненно важную роль в выживании детей, у которых разные резус-факторы с матерью. Если у матери негативный Rh, а у ребенка — положительный, и при этом антитела в крови матери более активны, чем у ее ребенка, кровь матери начинает буквально атаковать кровь малыша, пока он находится еще в утробе.Последствием такой реакции может быть как развитие гемолитической желтухи у новорожденных, так и потеря плода. Однако антитела, обнаруженные в крови у Джеймса , позволили создать сыворотку которая, после введения в кровь матери, помогала предотвратить развитие антител в крови плода, тем самым предотвращая множество проблем.Врачи считают, что антитела могли появиться в крови Джеймса Харрисона после того, как ему самому перелили кровь после операции в юношестве. Так или иначе, он стал первым донором плазмы, на основе которой была создана вакцина Rho (D) иммуноглобулина. Его кровь помогала спасать жизни, поэтому его собственную жизнь правительство Австралии решило застраховать на один миллион долларов.«Я был готов и хотел отплатить добром за добро, — говорит Джеймс Харрисон. — И я являюсь донором крови вот уже более 60 лет.» Харрисон сдавал свою плазму в среднем каждые три недели, и в мае 2011 года он сдал ее в тысячный раз, таким образом сделав настоящий рекорд, который был занесен в книгу Рекордов Гиннесса.Сыворотка, созданная на основе крови Джеймса, помогла спасти более двух миллионов жизней, включая жизнь его собственной дочери. Внук Джеймса, Скотт, также регулярно сдает кровь: видя перед собой пример дедушки, он решил, что будет сдавать кровь с 16 лет, и до сих пор придерживается собственного обещания. Джеймс говорит, что он только рад, что его жизнь вдохновляет других делать такие поступки для незнакомых людей.27 декабря 2017 Джеймсу исполнится 81 год, и с этого возраста он больше не сможет сдавать кровь — таковы правила в Австралии. К счастью, к этой ситуации врачи подготовились заранее. Еще до 2015 года все антирезусные препараты в Австралии изготавливались из плазмы Харрисона, однако сейчас врачи нашли альтернативные источники.«Некоторые говорят мне — оооо, ты герой! — смеется Джеймс Харрисон. — Но какой же я герой. Я просто сижу себе в удобной комнате, отдаю свою кровь. Мне приносят чашку горячего кофе и даже что-нибудь пожевать. Ну и всё — дальше я иду свое дорогой. Вообще ничего сложного.»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)