Летучие голландцы наших дней: 4 корабля-призрака, которые пугают моряков уже много лет

Пассажирский лайнер SS American Star, выброшенный на мель у Канарских островов. | Фото: snapzu.com.

SS Baychimo

Модель парохода SS Baychimo. | Фото: papershipwright.co.uk.

SS Baychimo, застрявший во льдах у побережья Аляски, 1931 год. | Фото: upload.wikimedia.org.

Побережье Аляски, где видели SS Baychimo между 1931 и 1969 годами. | Фото: thesun.co.uk.

Шхуна Jenny

Британская шхуна XIX века. | Фото: artuk.org.

SS Cotopaxi

Американский пароход Cotopaxi, исчезнувший в Бермудском треугольнике. | Фото: 2drive.ru.

Фейковое фото парохода Cotopaxi. | Фото: 2drive.ru.

Фейковая фотография парохода Cotopaxi, «обнаруженного» в 2015 году. | Фото: cargotocaribbean.co.uk.

Любовь Орлова

Пассажирский лайнер «Любовь Орлова». | Фото: pbo.co.uk.

Круизный лайнер «Любовь Орлова» на буксире. | Фото: shipspotting.com.