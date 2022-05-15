22 ретро фотографии, которые открывают прошлое с неожиданной стороны

Картинки, открывающие прошлое с новой стороны.
Глядя на такие старые фотографии понимаешь, что фотографы прошлого любили пошутить. Уж очень невероятные сюжеты попадаются на старых снимках. Остаётся только догадываться, постановочные это сюжеты или же авторы этих снимков действительно подсмотрели их в жизни.
1. Возвращение с охоты
Мужчина тащит оленя верхом на себе.
2. Грозный медведь на прогулке
Медведь с палкой, разгуливающий по улицам города.
3. Парикмахерский салон
Преданный пес и юный матрос.
4. Соревнование с животным
Победит сильнейший.
5. С хозяином
Пес просит показать и ему письмо.
6. Пёс с трубкой
Полное подражание своему хозяину.
7. Ваши документы, сэр
Исследование машины медведем.
8. Две женщины и снежный человек
Женщины фотографируются с белым медведем.
9. На прогулке с другом
Мальчик со своей свинкой, США, начало XX века.
10. Медведь музыкант
Льется музыка от игры медведя медведя на сопилке.
11. Новогодняя ночь
Послушный собака.
12. Детское развлечение
Ребенок вывел пса на прогулку одетым в одежду сестры.
13. Тренировка собаки
Учения по отжиманию.
14. Ремонтные работы
С самым важным помощником.
15. На границе
Подъем по тревоге.
16. Утренняя гимнастика
Тузик, повторяй за мной кувырки.
17. Дама выгуливает домашнего гепарда
Американская актриса немого довоенного кино Филлис Гордон со своим гепардом на прогулке.
18. Ответственный момент
Дождались и убедились.
19. Михалыч, подтолкнешь?
Машины толкают даже медведи!
20. Бесстыжий пес
Пес, тщательно охраняющий свою территорию.
21. Армейское фото
С верными товарищами.
22. Растворившийся пес
Девушки в парке с тигром и собакой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии