Картины из лоскутов ткани: мастер-классы и вдохновляющие идеи своими руками

Картины из лоскутков ткани являются относительно новым видом рукоделия, которое называется кинусайга. Слово имеет японское происхождение, так как именно там зародилось данное творчество.

Кинусайга делится на несколько направлений: пэчворк, лоскутное шитье (квилтинг, квилт). Объединяет их материал – лоскуты, а отличает между собой техника выполнения.

Новогоднее панно на стену из лоскутов

Праздничный веночек на дверь из лоскутов ткани

Картина из лоскутов с добавлением вязальных ниток

Картина сшита в одной из техник пэчворка – квилт

В этой теме читатель узнает, как сделать картины из лоскутов ткани своими руками, схемы которых можно скачать и распечатать из интернета.

Тканевые картины станут прекрасным цветовым акцентом практически в любом интерьере

Знакомьтесь: пэчворк

Уникальность техники пэчворк состоит в том, что картины из лоскутов ткани создаются без использования иглы и ниток. А достоинство пэчворка – это относительная простота исполнения, поэтому создавать настоящие шедевры может даже начинающий мастер. Картины из лоскутов ткани:

Панно из цветов в технике кинусайга

являются достойным украшением интерьера в стиле кантри или прованс.

будут уместны на любой кухне.

станут хорошим подарком родственникам или друзьям по случаю новоселья и другого торжества.

не требуют приобретения дорогих материалов (все, что нужно, найдется в любом доме).

выполняются быстро (3-4 часа).

обладают эффектом 3D.

Новогодняя картина своими руками

Перед началом работы нужно подготовить материалы и инструменты, чтобы они все время находились под рукой.

Лист пенопласта плотностью 25, толщиной 2-2,5 см. Можно использовать куски, которыми упаковывают технику на заводах-изготовителях. Всевозможные разноцветные лоскуты разных размеров. Желательно, чтобы ткань была тонкой. Грубая и плотная материя для мелких деталей не годится. Клей ПВА (суперклей не подходит, он плавит пенопласт). Скальпель и канцелярский нож (можно что-то одно). Ножнички маникюрные. Распарыватель швов, который можно приобрести в любом магазине рукоделия. Некоторые мастерицы пользуются пилочкой для ногтей; ею тоже можно, но первый вариант удобнее. Распечатанная на листе бумаги схема. Фломастер или копирка.

Самые необходимые инструменты для создания картины пэчворк

Совет! При резке пенопласта, да и во время работы маленькие белые шарики будут обязательно крошиться и создавать мусор. Поэтому работать лучше в комнате, где нет ковра с высоким ворсом, чтобы потом легко навести порядок.

Милые кролики из флиса на картине, сделанной по технике кинусайга

Пошаговое выполнение картины из лоскутов ткани. Мастер-класс

При отсутствии принтера рисунок можно нарисовать самостоятельно от руки или по клеточкам. Рисунок нужно перенести на пенопласт при помощи копирки или нарисовать его маркером. Картина должна иметь рамку, поэтому работа начинается именно с этого элемента.

Для создания картины с красивым букетом понадобится нежный ситец

Пенопласт может быть квадратом или иметь прямоугольную форму – все зависит от самого рисунка. С каждого края пенопластового фрагмента нужно расчертить поля по 2-4 см – именно такой ширины будет рамка.

Для того чтобы легче было переносить рисунок на пенопласт, закрепим его кнопками

Настало время взять в руки скальпель или канцелярский нож. При помощи любого из этих инструментов прорезаются борозды глубиной 0,5-1 см. Более глубокие прорези приведут к разлому основы, а этого допускать нельзя.

Накалываем контур кнопкой

Теперь нужно взять ткань. Лучше всего работать с трикотажными лоскутами, они хорошо тянутся и не выскакивают из прорезей. Рекомендуется заранее распределить лоскуты: какой куда пойдет.

Распарывателем либо пилочкой вставляем края ткани в прорези, затем обрезаем остатки и прячем в пенопласт до конца

На выбранный фрагмент рисунка кисточкой наносится клей ПВА. Прикладывается к этому месту соразмерный кусочек ткани. При помощи пилочки или распарывателя швов края лоскута заправляются в прорези. Края ткани, оставшиеся сверху, подрезаются маникюрными ножницами.

Заканчиваем нашу картину, оставляя немного ткани по краям

Сначала в такой технике делается рамка. Свободные края заворачивают на обратную сторону и крепят к пенопласту кнопками или степлером. Далее выполняется весь рисунок.

Закрепляем кнопками по краям остатки ткани

На заднюю стенку картины крепится крючок или пришивается петелька, посредством которых рукотворный шедевр вешается на стену. Поскольку пенопласт очень легкий, его можно приклеить к стене плиточной мастикой.

В технике пэчворк выполняют как отдельные рисунки, так и модульные композиции. Для картинных блоков используют ткань с крупным принтом, разрезав ее на части.

Милые декоративные картины украсят ваш дом

Совет! Картины из лоскутов ткани для начинающих не должны быть сложными и криволинейными. На первых порах рекомендуется выбирать простые изображения, в которых отсутствуют мелкие детали, а линии по большей части прямые. Со временем, когда придет опыт, можно будет браться за более сложные композиции.

Симпатичная несложная картина в технике кинусайга

Квилт – лоскутное шитье

Еще один вид рукоделия, который применяется для создания оригинальных картин, наполняющих интерьер теплом и домашним уютом. Суть процедуры состоит в сшивании трех и более слоев ткани (с использованием швейной машинки или вручную), в результате чего поверхность образует трехмерный рельефный узор. Картина производит впечатление 3D-эффекта.

«Квилтинг» – заимствованное иностранное слово, это рукоделие по-простому называется лоскутное шитье. Данная техника появилась очень давно, ее можно было наблюдать в интерьерах деревенских домов прошлого столетия. Наши бабушки, собирая всевозможные лоскутки ткани, шили разноцветные одеяла, покрывала, подушечки.

Оригинальная картина из лоскутов ткани украсит любой интерьер

Подобные изделия можно встретить и сегодня. Они являются характерными для интерьеров в стиле кантри и прованс, отождествляемых с деревенским бытом. Все эти вещицы в настоящее время больше играют роль декораций, нежели являются предметами необходимости.

Несколько позднее, используя лоскутное шитье, умелицы стали производить на свет картины, и некоторые из них выполнены настолько искусно, что поражают воображение. Квилт может являть собой некую абстракцию или передавать конкретный сюжет.

Сказочное панно из лоскутов в ярких красках

Чем отличаются друг от друга слои в квилтинге?

Первый слой – это подкладка, для которой, как правило, используют хлопчатобумажные обрезки ткани. Для создания второго слоя берут ватин или синтепон. Именно этот слой необходим для придания объема. Третий слой (верхний) является декоративным. Его комбинируют с аппликацией, коллажем, вышивкой.

Слои обязательно простегиваются между собой швом.

Домашняя картина с новогодним настроением из лоскутов

Украшаем стены панно с цветами

Люди, занимающиеся хенд-мейдом, используют для создания шедевров самые разные материалы. Лоскутки найдутся в каждой квартире. Для создания оригинального декоративного панно с цветочными мотивами сгодятся даже самые маленькие кусочки ткани, которая бережливая хозяйка не выбрасывает, а складывает в отдельный ящичек.

Красивое яркое панно в деревянной рамочке с цветами

Для выполнения цветочного панно, на которое уйдет не более 2-х часов, нужно подготовить:

схему, которую можно выбрать в интернете или придумать самостоятельно. разноцветные яркие лоскуты. шаблоны из картона – они нужны для вырезания лепестков. ножницы. бусины. клей. иголку и нитки.

Необходимые инструменты создания шедевра своими руками

Сначала на лоскутах при помощи шаблона вычерчивают круглые заготовки разных размеров. Вырезанные кружочки собирают пирамидкой, вниз кладут большой и доходят до самого маленького. Прихватывают стопку заготовок ниткой, а в центре цветка закрепляют бусину.

Нежные розочки из прозрачной ткани

Для придания краям волнистости цветок слегка обжигают пламенем свечи. Затем вырезают из зеленой ткани тонкие травинки разной длины и собирают их на основу при помощи машинной строчки. Полотно крепят на любой каркас или натягивают на рамку и пришивают к нему цветы. Самые маленькие детали фиксируют на основном полотне при помощи клея.

Вот и все, настенное панно готово! Его можно повесить в кухне, детской, прихожей или подарить друзьям.

Красочный букет тюльпанов, которым можно украсить подарочную коробочку

Совет! Вместо рамки можно использовать небольшие деревянные пяльцы. Они стоят недорого и продаются в любом магазине для рукоделия. На пяльцах ткань натягивается туго, поэтому картина выглядит очень аккуратно. Купив пяльцы разных размеров, можно создать целую цветочную композицию – несколько картин вешают на одну стену на разной высоте, но близко друг к другу.

Декор стены с помощью самодельных миниатюрных картин в пяльцах

Новогодние картины из лоскутков ткани для начинающих

Новогодние хлопоты очень приятны, но не всегда существует финансовая возможность преподнести подарки всем, кому хочется. Однако выход есть – сделать своими руками новогоднюю картину из кусочков ткани.

Новогоднюю атмосферу в доме создают маленькие предметы, символизирующие праздник

Поскольку Новый год, то и тематика, соответственно, новогодняя:

Дед Мороз.

Наряженная елка.

Упряжка с оленями.

Красочный мешок с подарками.

Небольшая новогодняя картина в пяльцах, сделанная своими руками

Нужно запастись кусочками ткани и тонкой кожи. Цвета: красный, белый, голубой, золотой, зеленый, а для лица Деда Мороза потребуется розовые лоскуты. Обычный картон обтягивают ситцем. Если основным фоном будет снег, следует взять белую или голубоватую ткань.

Новогодние мотивы в домашних настенных декорациях

Далее из такого же картона вырезают фигурки зверушек, Деда Мороза, Снегурочки, елки – в зависимости от задуманного сюжета. Чтобы борода Деда Мороза выглядела естественно, ткань для нее нужно нарезать бахромой. Для санок лучше всего подойдет материя с серебряным отливом. Елку собирают из нескольких видов ткани с разными оттенками зеленого.

Дети также могут быстро научиться создавать такие картины

Совет! Бахрому для бороды и фрагменты елки нужно подержать над горящей свечой. Благодаря этой хитрости кусочки ткани обретут объемность.

Когда все детали картины будут подготовлены, можно приступать к их приклеиванию. Сделанное своими руками новогоднее панно из подручного материала порадует не только самого мастера, но и того, кто получит его в подарок.

Новогоднее панно поднимет настроение и настроит на праздничный лад

Техника изготовления картин из лоскутов не является сложной. Материалы не нужно покупать, они обязательно найдутся в любом доме. Несмотря на дешевизну готового изделия, оно будет радовать глаз не менее, чем пейзаж или натюрморт, стоящий немалые деньги.

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