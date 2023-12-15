Почему все газеты и книги желтеют, и Как подобное предотвратить

Почему вся пресса жёлтая.
Вот не зря прессу язвительно называют «жёлтой». Стоит только подержать в руках старую газету с такими же безнадёжно устаревшими сенсациями, как сразу убеждаешься в истинности этого прозвища. А вот в чём виноваты тома великих книжных романов – непонятно. Хотя даже с низкопробными газетами их роднит одно обстоятельство: страницы и тех, и других со временем желтеют. Знаете, почему это происходит и как предотвратить неприятный процесс?
Желтеет всё. Даже Библия.
Даже в эру электронных медиа и такой же литературы приятно подержать в руках «настоящую» книгу или полистать газету за завтраком ленивого выходного дня. Есть что-то завораживающее в шорохе страниц и специфических тактильных ощущениях. Но со временем страницы желтеют. Что, с одной стороны, придаёт шарма, а с другой – неопрятности. Если вас тоже интересовала природа этого явления, ответ ниже.
Лигнин – напарник целлюлозы, о котором все время несправедливо забывают.
Сантименты в сторону: все знают, что бумагу делают из дерева. Основной компонент древесины – это целлюлоза. Но у целлюлозы есть куда менее знаменитый и обласканный вниманием напарник. Он называется лигнин. Лигнин, как цемент, соединяет молекулы целлюлозы вместе. Так что именно благодаря ему древесина обладает такой плотностью и упругостью. Кстати, лигнин тёмного цвета.
Типографии стараются экономить.
Вот только типографии, конечно же, всегда заинтересованы в экономии. А потому бумагу для печати используют не слишком хорошего качества. Правда, это поймёт только химик во время анализа: в такой бумаге гораздо больше лингина, чем целлюлозы.
При контакте с солнечным светом лингин окисляется.
А у лингина есть одно забавное свойство: от контакта с воздухом и, главное, солнечным светом он окисляется. Проявляется это в том, что он бессовестно темнеет. А поскольку газеты зачастую лежат практически, где попало (и зачастую на свету), то и приобретают этот специфический жёлтый оттенок.
А ещё им всегда можно найти другое применение.
Соответственно, чтобы пресса не желтела, её нужно хранить без доступа воздуха и света. Не в космосе, конечно, но простого пластикового «файлика» будет вполне достаточно. А вдруг захотите сохранить что-то важное?
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