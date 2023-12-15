Почему все газеты и книги желтеют, и Как подобное предотвратить

Почему вся пресса жёлтая.

Желтеет всё. Даже Библия.

Лигнин – напарник целлюлозы, о котором все время несправедливо забывают.

Типографии стараются экономить.

При контакте с солнечным светом лингин окисляется.

А ещё им всегда можно найти другое применение.