Какую бороду тебе отрастить? 7 ошеломительных идей

Борода – это символ. Борода – это манифест. Борода – это тепло и защита от ультрафиолетовых лучей. Но бороду растить надо не абы какую, а со смыслом. Ну, или хотя бы в соответствии с твоей социальной ролью или профессией.

Внимание! Каждая фотография заряжена на рост бороды!

Помести пост на свою страницу и улучшение роста бороды и усов будет заметно уже через неделю!

Борода сисадмина

Борода хипстера

Ты носил бороду до того, как это стало мейнстримом, а теперь твоя могучая растительность вызывает только презрительные усмешки хипстеров. Потому что ты ее не триммингуешь, не мажешь несмываемым кондиционером с ароматом фиалки, а просто подстригаешь, когда она становится неприлично длинной. Фуфуфу, брось ножницы! Твоя идеальная борода – до колен или хотя бы до пупка: теперь с ней вообще ничего не надо делать, да и окружающие перестанут спрашивать, кем ты работаешь. Прямо как в старые добрые времена.

Борода молодого отца

Пусть обыватели продолжают думать, что вы все одинаковые, ты-то знаешь, что главное – не потерять индивидуальность. Это становится все сложнее, к сожалению – за очками в роговой оправе и пышной бородой лица не видно вообще. Но без бороды ходить неприлично. Выход есть – борода под подбородком, почти как у Росомахи! Через полгода все отрастят такие же, а ты, собрав лавры иконы стиля, сможешь ее сбрить и отрастить, наконец, нормальную.

Борода фрилансера

Твой выбор – окладистая борода до середины груди. Во-первых, ею можно прикрыть уснувшего у тебя на руках младенца. Во-вторых, подросший младенец может развивать мелкую моторику, развешивая на ней свои погремушки. А когда отпрыск дорастет лет до трех, на улице можно будет делать вид, что ты не очень-то при делах, потому что ты – его дедушка. Поверь, пригодится.

Борода студента

Этой прекрасной бородой можно вытирать скупую слезу и яичницу попеременно. И теперь тебе не надо думать, прилично ли выходить на улицу в рабочей одежде . Все равно никто не опустит взгляд ниже твоей бороды. В общем, как не крути – получается экономия времени, сил и нервов.

Борода творческой личности

Редко у кого вырастает годная борода в столь юные годы. Если ты везунчик и у тебя она все-таки растет – выброси бритву немедленно. Чем больше твоя борода будет похожа на эту картинку – тем легче в учении. Конечно, преподы тебя сразу запомнят и это минус, потому что прогуливать пары не получится . Зато никто никогда не будет валить тебя на экзаменах. Дело в том, что людям свойственно судить о других по внешности, причем стереотипно судить. Преподы – тоже люди. А ты с такой бородой и усами – прямо оживший портрет какого-нибудь великого ученого. Смекаешь?

Борода жениха

Тебе непременно нужна своя фишка. Что-нибудь такое, что будет выделять тебя из толпы и со временем станет твоим фирменным знаком. Просто борода не подойдет. Длинная борода, особенно рыжая – плагиат. Фигурно выбритые бородки тоже были. А вот бороды, подбритой по линейке, еще ни у одной известной персоны не было. Можно объединить ее со стрижкой под горшок. Стиль – в простоте. Не благодари.