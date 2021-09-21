Проблема дискомфорта в животе: основные причины

Вполне возможно, что до сегодняшнего дня вы полагали, будто такая неприятная вещь, как вздутие живота, целиком зависит от нашего с вами питания. Мы решили выяснить, существуют ли иные причины, из-за которых некоторые люди выглядят так, словно они находятся на пятом месяце беременности. Наш вопрос мы адресовали гастроэнтерологу больницы Святого Марка в Лондоне доктору Айеше Акбар. И узнали, что подобных причин может быть несколько…
Воспалительные заболевания кишечника
«Воспалительные заболевания кишечника – это хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, к которым относятся болезнь Крона и язвенный колит», — объясняет Айеша Акбар. Такие неприятные симптомы, как боли в желудке, диарея, потеря веса и анальные кровотечения могут указывать на наличие у человека этих заболеваний. В этом случае следует незамедлительно обратиться к врачу. Воспалительные заболевания кишечника могут также вызывать вздутие живота, особенно, если у пациента имеются внутренние рубцы от прежних хирургических вмешательств или если он страдает от избытка скопившихся в кишечнике газов.
Синдром раздражённого кишечника
«Органы пищеварительной системы снабжены чувствительными нервными окончаниями, — объясняет доктор Айеша Акбар. – Поэтому синдром раздражённого кишечника свидетельствует о сбоях в работе этой системы». Пациенты, страдающие от данного заболевания, обычно жалуются на боли в животе, вздутие, запоры, диарею или метеоризм. При этом синдром раздражённого кишечника сложно назвать болезнью. Принято считать, что основным фактором развития этого недомогания является стресс, поскольку вышеназванные симптомы обычно обостряются на фоне эмоционального напряжения при длительных умственных нагрузках.
Обезвоживание
Оказывается, выпивая в день восемь необходимых нашему организму стаканов воды, мы одновременно помогаем себе избежать вздутия живота. «Обезвоживание и нарушения электролитного баланса в организме человека замедляют процесс пищеварения, поэтому обильное питьё уменьшает вероятность вздутия живота, — объясняет гастроэнтеролог Айеша Акбар. И добавляет: — Когда организм пытается противостоять последствиям обезвоживания, он начинает удерживать жидкость, чтобы компенсировать её недостаток». А в результате получается некрасивый надутый живот.
Недостаток сна
Большинству людей не нужно объяснять, почему недостаток сна вреден для человеческого организма. Однако когда вы не выспались, вы не только становитесь крайне раздражительными и нетерпимыми к окружающим в течение всего следующего дня. Увы, недостаток сна отрицательно влияет на работу пищеварительной системы. «При недостатке сна в кровь попадает гормон стресса кортизол, — объясняет Айеша Акбар. — Кортизол может нарушить работу пищеварительной системы, вызывая такие неприятные симптомы, как вздутие живота или запор».
Гормональные изменения
«Предменструальный синдром вызывает нарушения в работе пищеварительной системы и влияет на задержку жидкости в организме, поэтому он тоже иногда приводит к вздутию живота», — рассказывает гастроэнтеролог. Дискомфорт может иметь место на любом этапе менструального цикла, хотя некоторые женщины в принципе не сталкиваются с неприятными симптомами. «При повышении уровня эстрогена в первые дни цикла женщины периодически страдают от вздутия живота, которое может усиливаться в момент овуляции и по мере накопления жидкости в организме. Обычно вздутие проходит с началом критических дней», — объясняет Айеша Акбар.
Пищевая аллергия и непереносимость некоторых продуктов
Пищевая аллергия, а также непереносимость некоторых видов пищевых продуктов могут привести к вздутию живота. Правда, распознать продукты, вызывающие дискомфорт, не так уж просто. Основываясь на накопленном опыте, врачи выделяют две наиболее вероятных подгруппы: молочные продукты и продукты, содержащие глютен. «Даже люди, не имеющие предрасположенности к глютеновой энтеропатии (целиакии), могут время от времени страдать непереносимостью глютена и, следовательно, сталкиваться с такими симптомами, как запор или вздутие живота», — объясняет гастроэнтеролог Айеша Акбар. Впрочем, по аналогичной причине из списка любимых продуктов следует по возможности исключить яблоки и авокадо.
Запор
«Запор остаётся одной из наиболее очевидных причин вздутия живота, — отмечает доктор Айеша Акбар. — Отсутствие стула в течение нескольких суток приводит к болям в желудке, дискомфорту, тяжести и метеоризму». Важно выяснить, какова истинная причина запора. Возможно, всему виной недостаточное содержание клетчатки в еде, обезвоживание, отсутствие физической активности, побочный эффект от принятия некоторых видов лекарств или стресс.
Слишком быстрый приём пищи
Кто из нас не был в подобной ситуации! Мы торопимся, перекусываем на ходу или просто не можем устоять перед искушением, если мы голодны, а перед нами стоит тарелка с аппетитной едой. «Когда мы спешим, мы проглатываем большое количество воздуха, поэтому в желудке у нас накапливаются изрядные объёмы газов. Отсюда вздутие живота», — объясняет доктор Айеша Акбар.
Психологическое напряжение и стресс
Специалисты до сих пор спорят о влиянии стресса на развитие синдрома раздражённого кишечника. «Дело в том, что в кишечнике содержится очень много нервных окончаний, поэтому стресс может вызывать болезненные ощущения. Но даже если речь не идёт о синдроме раздражённого кишечника, продолжительный стресс зачастую является причиной вздутия живота», — считает доктор Айеша Акбар.
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