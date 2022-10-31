Из истории Дикого Запада

К началу XX века Дикий Запад как культурное явление перестал существовать. Река из караванов переселенцев обмелела, земельные угодья по большей части были уже поделены между фермерами, бедных индейцев загнали в резервации, лихие банды ушли в подполье. Однако сам образ жизни людей не слишком изменился. Разве что жизнь стала спокойнее.







На замечательных снимках знаменитого американского фотографа Рассела Ли, сделанных в 1930-1940-х годах, атрибуты нового века начинают пробиваться сквозь толщу плотно укоренившегося прошлого, но пока остаются в тени.











Любимое развлечение американских фермеров — родео.







Толпа собирается вокруг мужчины, который распределяет излишки товаров. Город Сент-Джонс, штат Аризона.











Урожай, собранный с собственной плантации. В 1877 году Конгресс принял закон, по которому поселенцы могли купить до 640 акров государственных земель по 25 центов за акр.











Строительство дамбы в Калифорнии.







Город Бьютт в штате Монтана.







Женщина показывает одеяло, на котором вытканы все птицы — символы штатов.























Школа в городе Пи-Таун, Нью-Мексико, организованная в бывшем здании правления фермы.



















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