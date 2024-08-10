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То ли дом, то ли склон: оригинальный особняк на живописном побережье


Оригинальный особняк в штате Флорида, США.

Оригинальный особняк в штате Флорида, США.

 

На живописном побережье Атлантического океана в Джексонвилле (штат Флорида, США) находится очень необычный особняк. Он напоминает собой крутой склон. И только открытые ставни на окнах выдают истинное назначение этой конструкции.

Проект архитектора Уильяма Моргана.

Проект архитектора Уильяма Моргана.

Частный особняк архитектора Уильяма Моргана был построен еще в далеком 1972 году, но в последние годы он претерпел немало изменений. Дом построен в виде двух треугольных массивов, обращенных друг от друга в разных направлениях. Одна его сторона обращена в сторону улицы, а другая, напоминающая склон, ведущий на пляж. Сам архитектор признается, что, создавая проект дома, он вдохновлялся ступенчатой структурой древнеримского города Геркуланум.
Дом в виде склона.

Дом в виде склона.

 
Дом, обшитый панелями из натурального кедра.

Дом, обшитый панелями из натурального кедра.

 

Площадь дома составляет 167 квадратных метров. Несмотря на сложный дизайн, Уильяму Моргану удалось создать удивительно открытое жилое пространство с ультравысокими наклонными потолками и множеством стеклянных окон и дверей, ведущих на четыре открытые террасы.
Интерьер дома Уильяма Моргана.

Интерьер дома Уильяма Моргана.

 
Интерьер дома Уильяма Моргана.

Интерьер дома Уильяма Моргана.

 

Трехэтажный особняк обшит панелями из натурального кедра. В интерьере преобладают светлые теплые оттенки и минимализм в предметах мебели. На сегодняшний день этот дом выставлен на продажу за 1,75 миллиона американских долларов.
Жилой особняк на побережье в Джексонвилле.

Жилой особняк на побережье в Джексонвилле.

 

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