То ли дом, то ли склон: оригинальный особняк на живописном побережье

Оригинальный особняк в штате Флорида, США.
На живописном побережье Атлантического океана в Джексонвилле (штат Флорида, США) находится очень необычный особняк. Он напоминает собой крутой склон. И только открытые ставни на окнах выдают истинное назначение этой конструкции.
Проект архитектора Уильяма Моргана.
Частный особняк архитектора Уильяма Моргана был построен еще в далеком 1972 году, но в последние годы он претерпел немало изменений. Дом построен в виде двух треугольных массивов, обращенных друг от друга в разных направлениях. Одна его сторона обращена в сторону улицы, а другая, напоминающая склон, ведущий на пляж. Сам архитектор признается, что, создавая проект дома, он вдохновлялся ступенчатой структурой древнеримского города Геркуланум.
Дом в виде склона.
Дом, обшитый панелями из натурального кедра.
Площадь дома составляет 167 квадратных метров. Несмотря на сложный дизайн, Уильяму Моргану удалось создать удивительно открытое жилое пространство с ультравысокими наклонными потолками и множеством стеклянных окон и дверей, ведущих на четыре открытые террасы.
Интерьер дома Уильяма Моргана.
Интерьер дома Уильяма Моргана.
Трехэтажный особняк обшит панелями из натурального кедра. В интерьере преобладают светлые теплые оттенки и минимализм в предметах мебели. На сегодняшний день этот дом выставлен на продажу за 1,75 миллиона американских долларов.
Жилой особняк на побережье в Джексонвилле.
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