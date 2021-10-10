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10 блестящих идей для создания красоты в саду

«Сад — как в сказке!» Хотите услышать такие же слова о своем участке? Тогда стоит уже сейчас приниматься за работу и облагораживать территорию. Чтобы вам было проще начать создавать красоту и уют, мы собрали в материале самые креативные и стильные идеи оформления собственного сада.

1. Оригинальные решения для освещения


Освещение – это важная деталь на любом участке. Чтобы сад смотрелся более привлекательно, делайте освещение не только по необходимости, но и для красоты. Используйте точечное освещение, напольное, гирлянды.

10 блестящих идей для создания красоты в саду

2. Уличный очаг для костра


Обустройте на своем участке полноценный очаг для открытого огня. Позаботьтесь о пожарной безопасности, чтобы зажигать огонь в любое время года.

10 блестящих идей для создания красоты в саду

3. Деревянный декоративный мостик


Этот мостик не несет никакой пользы, но при этом выглядит невероятно привлекательно. Создавайте в своем саду вещи, которые не только обладают функциональностью, но и приносят эстетическое удовольствие.

10 блестящих идей для создания красоты в саду

4. Шикарный искусственный пруд


Искусственный пруд – это невероятная красота прямо у вас возле дома. Конечно, он потребует массу времени и сил, но потом вы сможете отдыхать долгими вечерами возле красивого водоема.

10 блестящих идей для создания красоты в саду

5. Зеленые насаждения вдоль дорожки


Чтобы вашу дорожку во дворе было видно издалека, сделайте из растений своеобразное ограждение.
Выбирайте не только легкие в уходе сорта растений, но и креативные экзотические цветы.
10 блестящих идей для создания красоты в саду

6. Эффектная дорожка


Дорожка возле дома позволит вам легко добраться до нужной области на своем участке. Но делать ее можно не из бетона или сыпать гравий, а использовать немного фантазии. Например, сделать дорожку из камней и гравия одновременно в замысловатом рисунке.

10 блестящих идей для создания красоты в саду

7. Фигурная стрижка деревьев и кустарников


Для создания представленных конструкций используют специальный сорт дерева или кустарника. Чтобы вырезать определенную фигурку, понадобятся определенные инструменты. Но если этим всем заняться, то обязательно выйдет очень эффектная красота прямо у вас в саду.

10 блестящих идей для создания красоты в саду

8. Необычная садовая мебель


Садовая мебель может стать очень ярким акцентом в саду. Для этого из обычного стола делают импровизированный водопад с различными растениями. Согласитесь, такой стол точно удивит всех ваших гостей.
10 блестящих идей для создания красоты в саду

9. Оригинальные клумбы и цветники


Не забывайте на своем участке о цветах. Делайте своеобразные клумбы, используйте подручные средства и материалы. Каждая инсталляция, созданная вашими руками, сможет украсить и уникализировать любой сад.

10 блестящих идей для создания красоты в саду

10. Декоративный камень в ландшафтном дизайне


Очень часто в ландшафтном дизайне используют декоративный камень. Его главная особенность – камень может быть самой причудливой формы.

10 блестящих идей для создания красоты в саду

Красивый и стильный ландшафт на своем участке даст возможность получать эстетическое удовольствие. Благодаря нашим идеям у вас появится чуть больше вариантов, позволяющих обустроить свой сад.
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