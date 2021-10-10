10 блестящих идей для создания красоты в саду

«Сад — как в сказке!» Хотите услышать такие же слова о своем участке? Тогда стоит уже сейчас приниматься за работу и облагораживать территорию. Чтобы вам было проще начать создавать красоту и уют, мы собрали в материале самые креативные и стильные идеи оформления собственного сада.



1. Оригинальные решения для освещения

2. Уличный очаг для костра

3. Деревянный декоративный мостик

4. Шикарный искусственный пруд

5. Зеленые насаждения вдоль дорожки

6. Эффектная дорожка

7. Фигурная стрижка деревьев и кустарников

8. Необычная садовая мебель

9. Оригинальные клумбы и цветники

10. Декоративный камень в ландшафтном дизайне

Освещение – это важная деталь на любом участке. Чтобы сад смотрелся более привлекательно, делайте освещение не только по необходимости, но и для красоты. Используйте точечное освещение, напольное, гирлянды.Обустройте на своем участке полноценный очаг для открытого огня. Позаботьтесь о пожарной безопасности, чтобы зажигать огонь в любое время года.Этот мостик не несет никакой пользы, но при этом выглядит невероятно привлекательно. Создавайте в своем саду вещи, которые не только обладают функциональностью, но и приносят эстетическое удовольствие.Искусственный пруд – это невероятная красота прямо у вас возле дома. Конечно, он потребует массу времени и сил, но потом вы сможете отдыхать долгими вечерами возле красивого водоема.Чтобы вашу дорожку во дворе было видно издалека, сделайте из растений своеобразное ограждение.Выбирайте не только легкие в уходе сорта растений, но и креативные экзотические цветы.Дорожка возле дома позволит вам легко добраться до нужной области на своем участке. Но делать ее можно не из бетона или сыпать гравий, а использовать немного фантазии. Например, сделать дорожку из камней и гравия одновременно в замысловатом рисунке.Для создания представленных конструкций используют специальный сорт дерева или кустарника. Чтобы вырезать определенную фигурку, понадобятся определенные инструменты. Но если этим всем заняться, то обязательно выйдет очень эффектная красота прямо у вас в саду.Садовая мебель может стать очень ярким акцентом в саду. Для этого из обычного стола делают импровизированный водопад с различными растениями. Согласитесь, такой стол точно удивит всех ваших гостей.Не забывайте на своем участке о цветах. Делайте своеобразные клумбы, используйте подручные средства и материалы. Каждая инсталляция, созданная вашими руками, сможет украсить и уникализировать любой сад.Очень часто в ландшафтном дизайне используют декоративный камень. Его главная особенность – камень может быть самой причудливой формы.Красивый и стильный ландшафт на своем участке даст возможность получать эстетическое удовольствие. Благодаря нашим идеям у вас появится чуть больше вариантов, позволяющих обустроить свой сад.