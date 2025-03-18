Как избавиться от неприятного запаха мусорного ведра, посуды, посудомоечной машинки

Неприятный запах в кухне может быть у нескольких предметов: мусорного ведра, посудомоечной машины, и, конечно, посуды, в которой готовили рыбу или морепродукты.

Раньше запах очень сильно меня раздражал. До тех пор, пока соседка не поделилась со мной своими секретами. Теперь они для меня стали настоящими лайфхаками в кухонном пространстве.

Лайфхак №1: Как избавиться от неприятного запаха мусорного ведра

Лайфхак №2: Как избавиться от неприятного запаха посудомоечной машины

Лайфхак №3: Как избавиться от неприятного запаха посуды

Необходимо своевременно выносить мусор, споласкивать мусорное ведро, начисто вытирать его бумажным полотенцем, особенно дно и верхний край, а также нужно брызнуть в него несколько капелек эфирного масла. Так как у меня дома есть целая коллекция натуральных масел, то сейчас от мусорного ведра всегда вкусно пахнет то можжевельником, то мятой, то шалфеем. Какой запах выбрать – зависит от моего настроения.Ежемесячно чистить фильтры посудомоечной машины от остатков пищи, затем прополоскать с режимом «быстрое мытьё без посуды».После всего этого нужно оставить дверцу машинки открытой, чтобы проветрить.В пахнущую рыбой кастрюлю или сковородку добавить три столовых ложки уксуса и прокипятить на плите 10-15 минут.Благодаря этим советам можно надолго забыть о раздражающих неприятных запахах в кухне и посвятить несколько часов себе, любимой.