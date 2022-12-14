Декольте-перевертыш – новая модная тенденция

В феврале специализированные издания обратили внимание на новую модную тенденцию — разрезы, открывающие нижнюю часть груди вместо верхней. Этот прием использовали в новой коллекции дизайнеры бренда Calvin Klein, а потом в смелом наряде появилась певица Леди Гага и другие звезды.











Показ Calvin Klein на Нью-Йоркской неделе моды, 10 февраля.















Показ Fenty Puma by Rihanna, коллекция осень-зима — 2017, Парижская неделя моды. 6 марта.







Звезды и раньше демонстрировали эту часть груди — по-английски она называется underboob.







Актриса Бай Лин, ноябрь 2014 года.







Модель Саманта Хупс на мероприятии журнала Sports Illustrated, февраль 2016 года.







Актриса Ольга Куриленко на благотворительном обеде в платье Armani.







Танцовщица и певица Тейана Тейлор на показе коллекции Baja East на Нью-Йоркской неделе моды, 9 сентября 2016 года.







Пэрис Хилтон на показе Кристиана Кована во время Нью-Йоркской недели моды, февраль 2017 года.







Леди Гага на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» 12 февраля 2017 года.







Ирина Шейк.







Джиджи Хадид, февраль 2016 года.



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