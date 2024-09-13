Мелодия шотландского прибоя: в чём феномен «поющей» пещеры Фингала

В мире можно найти множество необычных мест, которые привлекают внимание туристов. Особенно завораживают глубокие пещеры, которые могут поразить своими размерами или пейзажами. А вот шотландская пещера Фингала стала известной туристической достопримечательностью не только из-за своих суровых, но привлекательных видов.
Пещера, которая поёт. /Фото: quick-trips.com
та знаменитая морская пещера находится на небольшом островке Стаффа, лежащем у шотландского побережья Великобритании. В длину островок имеет всего 1 километр и полкилометра в ширину. Бесконечные дожди и морские волны пробурили на этом маленьком клочке суши целую систему пещер. Самая большая из них был названа в честь великана Фингала — героя ирландского эпоса.
Общий вид пещеры Фингала. /Фото: chance4traveller.com
Это необычное место находится на небольшом шотландском островке Стаффа, который является самым маленьким из тех, что входят во Внутренние Гебридские острова. Его площадь составляет 33 гектара, а наивысшая точка подъёма над уровнем моря на - 42 метра. Остров стал известен в 1722 году после того, как его посетил знаменитый британский натуралист Джазеф Бэнкс (1743 — 1820). Именно он описал и остров, примечательный большим количеством естественных базальтовых колон, поразительно правильной формы, и саму пещеру Фингала.
Пещера была известна и стала популярной давно. /Фото: livejournal.com
Пещера получила своё название в честь Фингала (Финна Маккула) - героя шотландского эпоса, который изображается как великан, построивший дамбу, соединяющую Шотландию с Ирландией. А одарил её таким прозвищем шотландский поэт Джеймс Макферсон. Основной зал пещеры Фингала насчитывает 75 метров в длину, 20 метров в ширину, и 14 метров в высоту, а вот добраться до него сложно: туда ведёт настолько узкая тропа и проход, окружённые базальтовой колоннадой, что туда даже лодка не зайдёт.
Известная, но труднодоступная туристическая достопримечательность. /Фото: bigpicture.ru
Однако больший интерес представляет её более древнее название на гэльском языке Uamh-Binn (Уам-Бин), что можно перевести как«пещера мелодий» либо «поющая пещера». И её способности полностью оправдывают исторические прозвища. Феномен пещеры Фингала состоит в том, что большой просто основного зала и наличие базальтовых колонн позволяют удивительным образом многократно повторять звук прибоя, благодаря чему вся пещера буквально поёт. Послушать эту природную мелодию приезжает огромное количество туристов.
Пещера Фунгала на пейзаже Джозефа Тёрнера. /Фото: gallerix.ru
Были среди них и известные люди. Например, английская королева Виктория, Вальтер Скотт, Джон Китс, Уильям Вордсворт, Альфред Теннисон, и даже Жюль Верн. Более того, иногда она становилась источником вдохновения для творчества. Так, в 1832 году художник Джозеф Тёрнер после поездки к Фингалу запечатлел её необыкновенный вид на одном из своих пейзажей, а знаменитый композитор Феликс Мендельсон, который известен, прежде всего как автор легендарного Свадебного марша, в 1829 году также посетил пещеру, что вдохновило его на написание увертюры «Гебриды или Фингалова пещера».
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