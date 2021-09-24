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Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

Существует много способов как можно согнуть круглую трубу (будь то стальная, алюминиевая или же медная труба). Некоторые из них довольно трудоемкие, другие — по каким-то причинам недоступны.

В сегодняшней статье мы поделимся способом, который оптимален для применения в домашней мастерской. 

Для сгибания металлической трубы нам потребуется изготовить простое приспособление — гибочный кондуктор или трубогиб. 

Самодельная конструкция обладает вполне приемлемыми габаритами, и без проблем поместится на столе. После работы кондуктор можно убрать в другое место.

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

Идея изготовления трубогибочного станка для круглых труб принадлежит автору YouTube канала KEVGEN MASTER.

Какие материалы использовал автор:

  • листовой металл;
  • шкивы;
  • стальная полоса;
  • болт большого размера;
  • стальной кругляк.

Для работы с металлом необходимо будет подготовить болгарку, сверлильный станок (или электродрель с вертикальной сверлильной стойкой) и сварочный аппарат.

Процесс изготовления самодельного трубогиба

Сначала вырезаем из толстого листового металла круг подходящего диаметра — он будет выполнять роль основания. По центру привариваем болт. 

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

Далее отрезаем два куска металлической полосы (они должны быть одинаковой длины).

Делаем разметку, и высверливаем в них отверстия.

На болт, приваренный к основанию трубогиба, надеваем первую полосу, затем надеваем большой шкив и следом вторую полосу. Фиксируем ее гайкой.

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

Также устанавливаем шкив меньшего диаметра (расстояние между шкивами должно соответствовать диаметру металлической трубы, которую вы планируете сгибать). 

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

На следующем этапе отрезаем кусок стального кругляка, и привариваем между полосами. В результате у нас получилась ручка. 

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

В завершении останется только изготовить и приварить к основанию упор для трубы.

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

Разбираем трубогиб, зачищаем и красим все основные детали (кроме шкивов), и собираем в обратном порядке. 

Как согнуть металлическую круглую трубу в условиях гаража

В основании кондуктора высверливаем 3-4 крепежных отверстия. Устанавливаем конструкцию на стол, и фиксируем с помощью болтов. Теперь можно приступать к сгибанию трубы. 

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