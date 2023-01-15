Диагноз налицо

Смотришься в зеркало, выглядишь замечательно, но какой-то прыщик на щеке портит весь вид, а еще и мешки под глазами появились, не украшает и сосудистая сетка, возникшая неоткуда. Но, оказывается, такие недостатки на лице проявляются в тот момент, когда наши внутренние органы работают с перебоями. Чтобы устранить все видимые и невидимые проблемы, необходимо научиться распознавать «звоночки» своего организма.
Желудочно-кишечный тракт
О проблемах с желудком расскажет состояние кожи на лице. Она становится сухой, приобретает сероватый оттенок. Трещинки на губах – это сигнал о дисбактериозе, а вот покраснение на нижней говорит о наличии запоров. Обращали ли Вы когда-нибудь внимание на свой язык, точнее на его цвет? Теперь посмотрите: у всех людей он розоватый, но, если на нем появился светлый налет, значит есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Сердечно-сосудистая система
Просыпаетесь утром, умываетесь и приходите в ужас – какие мешки под глазами! «Наверно, на ночь было выпито много воды», – думаете Вы и продолжаете заниматься привычными делами. Однако стоит притормозить. Отечность размером до 1 см говорит о больном сердце. Кстати, об этом свидетельствуют больные зубы мудрости. Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы тоже выдают себя с помощью отечности, но уже по всему лицу. Кожа приобретает синеватый оттенок, губы и язык становятся такими же.
Печень, поджелудочная железа
О заболевании данных органах говорит желтизна на лице, глазах и языке. Хотя это наиболее известное народу проявление заболевания органов. Кроме того, третий зуб снизу или сверху становится гиперчувствительным, а вокруг глаз и между бровями образовываются морщинки.
Почки
И снова все проблемы – на лицо. Только в этом случае оно становится бледным и отекшим, под глазами появляются темные круги. Правда, и уши принимают на себя удар. Их улитка окрашивается в красный оттенок. При нарушении работы почек начинают болеть и зубы – два передних снизу или сверху.
Бронхи, легкие
О проблемах с этими органами расскажет темный цвет губ и светлый налет на кончике языка. Лицо же становится влажным и приобретает легкий голубой оттенок.
Эндокринная система
Кожа лица настолько сухая, что облазит, будто после загара? Значит это может быть сигнал о нарушении работы эндокринной системы. А если еще на кончике носа проявляется сосудистая сеточка, следует хорошенько задуматься над походом к врачу.
Гормональная система
Вы же чистите по утрам зубы? А кровоточат ли Ваши десна? Еще и зубы стали сильно чувствительными? Значит у Вас сбой в гормональной системе. Особую опасность такие симптомы представляют беременным, ведь их ребенок может появиться на свет раньше положенного времени. Что же делать? Предупрежден, значит вооружен. Не поленитесь обратиться к специалисту. И лучше узнать, что все отлично, чем запустить проблему и потом долго ее решать.
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