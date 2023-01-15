Диагноз налицо

Смотришься в зеркало, выглядишь замечательно, но какой-то прыщик на щеке портит весь вид, а еще и мешки под глазами появились, не украшает и сосудистая сетка, возникшая неоткуда. Но, оказывается, такие недостатки на лице проявляются в тот момент, когда наши внутренние органы работают с перебоями. Чтобы устранить все видимые и невидимые проблемы, необходимо научиться распознавать «звоночки» своего организма.













Желудочно-кишечный тракт

Сердечно-сосудистая система

Печень, поджелудочная железа

Почки

Бронхи, легкие

Эндокринная система

Гормональная система