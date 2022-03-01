Необычный способ выращивания огурцов

Приятно провести время и получить сочные хрустящие огурчики для весеннего салата можно и без большого огорода. Выращивать огурчики можно в небольшом стакане на подоконнике. Этот способ позволяет получить богатый домашний урожай.



Для выращивания огурцов в стакане удобнее всего использовать рассадные стаканы объемом 450 мл. Оптимальные сорта огурцов для выращивания в стаканах — «Крош» и «Трюкач» так как они имеют небольшие листья.

Чтобы получить сочные хрустящие огурцы подготовьте питательный грунт на основе верхового торфа и биогумуса (не менее 30%), также в субстрат можно добавить агроперлит. Основная задача — получить питательную, легкую и воздушную основу для выращивания огурцов.



При поливе огурцов в стакане можно использовать небольшое количество жидкого биогумуса (одну третью часть от нормы, указанной на упаковке со средством), это позволит быстрее получить сочные плоды.

После появления 5-6 листа растение необходимо прищипнуть. Нижние завязи огурца сохраняются. После прищипки центрального побега активно начнут формироваться пасынки, на которых очень быстро появятся первые завязи огурцов.



Все подробности о выращивании огурцов в стакане смотрите на видео:



