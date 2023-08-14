С каким размахом летают футболисты Саудовской Аравии, в самолете которых есть даже трон

1. Футбол, как многомиллиардный рынок

VIP Boeing 747-400, принадлежащий саудовскому принцу Аль-Валид бин Талалу, и его салон с футболистами «Аль-Хилаля».

Члены команды футбольного клуба «Аль-Хилаль», которому благоволит королевская семья. | Фото: al-jazirahonline.com.

Частный VIP-самолет Романа Абрамовича, который не раз перевозил членов его собственного футбольного клуба «Челси».

2. Как в Саудовской Аравии заботятся о футбольных клубах

Принц Аль-Валид бин Талал настолько увлечен футболом, что разрешил использовать свой самый роскошный самолет для доставки футболистов на международные матчи. | Фото: stranabolgariya.ru.

Футбольная команда «Аль-Хилаля» не раз была замечена на борту королевских авиалайнеров. | Фото: al-jazirahonline.com.

Аль-Валид бин Талал – самый эксцентричный член королевской семьи, который не отказывает себе в удовольствии жить на широкую ногу и щедро одаривать различными благами не только членов любимой футбольной команды. | Фото: mirtesen.ru.

Золотой трон принца Аль-Валид бин Талала на борту самолета VIP Boeing 747-400, где он восседает во время перелетов. | Фото: itpeople.com.cy.

Тот самый нигериец, который посмел осквернить «трон» члена королевской семьи (Одион Игало, VIP Boeing 747-400). | Фото: mirror.co.uk.

3. Как прославился самый роскошный борт саудитов (VIP Boeing 747-400)

400-местный авиалайнер VIP Boeing 747-400 был превращен в роскошный королевский дворец, который на данный момент оценивается в 500 миллионов долларов. | Фото: commons.m.wikimedia.org.

Члены звездной команды «Аль-Хилаль» в столовой, расположенной в хвостовой части авиалайнера VIP Boeing 747-400. | Фото: mirror.co.uk.

Команда «Аль-Хилаля» весело проводит время в воздушных апартаментах принца Аль-Валид бин Талала (VIP Boeing 747-400).

4. Роскошный интерьер VIP Boeing 747-400

Всего у принца Аль-Валид бин Талала 3 самолета, при этом он не отказывает себе в удовольствии содержать конюшни, гаражи с роскошными автомобилями и суперяхты.

Уютная гостиная на нижнем уровне VIP Boeing 747-400 позволяет расслабиться перед полетом. | Фото: myskillsconnect.com.

Лестница в шикарном салоне авиалайнера придает особый шик (VIP Boeing 747-400). | Фото: superyachtfan.com.

Все детали продуманы до мельчайших подробностей, подчеркивая королевскую роскошь (королевский Boeing 747-400). | Фото: thetrillionairelife.com.

В хвостовой части VIP Boeing 747-400 оформлена столовая, которая легко превращается в переговорную, если намечается деловая поездка. | Фото: superyachtfan.com.

Места для гостей принца намного комфортней традиционных пассажирских кресел в самолетах (VIP Boeing 747-400). | Фото: thetrillionairelife.com.

Индивидуальные спальные места в переоборудованном VIP Boeing 747-400 под потребности гостей принца. | Фото: superyachtfan.com.

То самое «кресло короля», сверкающее позолоченной обивкой (VIP Boeing 747-400). | Фото: thetrillionairelife.com.

Лаундж-зона для путешествующих вместе с принцем не менее роскошная и сверкающая (VIP Boeing 747-400). | Фото: myskillsconnect.com.