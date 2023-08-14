С каким размахом летают футболисты Саудовской Аравии, в самолете которых есть даже трон

Некоторые виды спорта давно уже превратились многомиллиардный рынок, в котором участвуют не только спортсмены. Взять, к примеру, футбольные клубы, которые изо всех сил стараются понравиться инвесторам, ведь это не только улучшенная материальная база для тренировок, способствующая повышению результативности и наивысших свершений в спорте. Если же речь заходит о топ-клубе Саудовской Аравии «Аль-Хилале», то сами монаршие особы вкладывают баснословные деньги в поддержание имиджа команды. И это не только многомиллиардные трансферы известных игроков, но и доставка спортсменов королевскими самолетами, которые не преминут сфотографировать роскошный салон, да еще и сидя в золотом троне владельца (!).
1. Футбол, как многомиллиардный рынок
VIP Boeing 747-400, принадлежащий саудовскому принцу Аль-Валид бин Талалу, и его салон с футболистами «Аль-Хилаля».
Члены команды футбольного клуба «Аль-Хилаль», которому благоволит королевская семья. | Фото: al-jazirahonline.com.
Ни для кого не секрет, что большой футбол давно является многомиллиардным увлечением богатейших людей мира, которые вкладывают баснословные деньги в создание наилучших условий для игроков собственных клубов. Как правило, миллиардеры довольно быстро расстаются со своими кровными для приобретения (инвестирования) известного, пусть и не в лучшей форме на момент покупки клуба. И делают это они не столько потому, что радеют за спортивные достижения команды, сколь ради получения признания, повышения престижа, и чтобы потешить свое самолюбие. К счастью, для самих клубов такая заинтересованность становится тем самым трамплином, который приводит к поднятию его на более высокую ступень в рейтинге, ведь улучшенная материальная и спортивная база, трансферы талантливых игроков позволяют повысить уровень игры, который в свою очередь еще больше поднимает престиж клуба.
Частный VIP-самолет Романа Абрамовича, который не раз перевозил членов его собственного футбольного клуба «Челси».
Интересный факт: Все помнят громкую покупку лондонского клуба «Челси» российским миллиардером Романом Абрамовичем, который в 2003 году выложил 233 млн долларов, а затем на протяжении 15 лет потратил еще 4 млрд. Справедливости ради, стоит отметить, что столь щедрое финансирование незамедлительно принесло свои плоды. Буквально через год «Челси» впервые за 50 лет стал чемпионом Англии, а к 2017 г. – главным фаворитом страны и занял 7 место среди самых высокодоходных футбольных команд мира. При этом члены клуба на самые резонансные матчи доставляются на личном самолете владельца. Его борт Boeing 767-33A/ER оценен в 170 млн дол.
2. Как в Саудовской Аравии заботятся о футбольных клубах
Принц Аль-Валид бин Талал настолько увлечен футболом, что разрешил использовать свой самый роскошный самолет для доставки футболистов на международные матчи. | Фото: stranabolgariya.ru.
Футбольная команда «Аль-Хилаля» не раз была замечена на борту королевских авиалайнеров. | Фото: al-jazirahonline.com.
Не менее впечатляет взлет футбольного клуба «Аль-Хилаля» (в переводе с арабского – «полумесяц»), созданный аравийским шейхом Абдулрахманом бин Саедом в 1957 году. Это был единственный случай в Саудовской Аравии, когда название клубу утверждали с королевского повеления. Но дело на этом не остановилось, к счастью для клуба, монаршие особы особо трепетно относятся к нему, хотя страна совсем не является футбольной. Стоит отметить, что особо на стези инвестирования в клуб отметился принц Аль-Валид бин Талал – внук основателя и первого короля Саудовской Аравии, как единого государства (по матери). Эпатажный потомок короля, привыкший шокировать не только высокочтимое монаршее семейство, но и мировую общественность, ничего не жалеет, чтобы его любимый клуб ни в чем не нуждался.
Аль-Валид бин Талал – самый эксцентричный член королевской семьи, который не отказывает себе в удовольствии жить на широкую ногу и щедро одаривать различными благами не только членов любимой футбольной команды. | Фото: mirtesen.ru.
Справка от Novate.ru: 68-летний принц Аль-Валид бин Талал давно стал самым богатым представителем саудовской монаршей семьи и племянником сразу 6 королей (!), хотя и не является наследником престола, а также не входит в ядро политической элиты Саудовской Аравии. Свою карьеру бизнесмена, которая привела к такому запредельному богатству, он начинал с 30 тыс. дол. подаренных отцом и 300 тыс. кредитных денег. Сейчас же его состояние оценивается в более чем 20 млрд долларов, что позволяет тратить заработанные на удачных инвестициях в перспективные предприятия деньги на благотворительность (причем не только в спорте) и делать поистине королевские подарки.
Золотой трон принца Аль-Валид бин Талала на борту самолета VIP Boeing 747-400, где он восседает во время перелетов. | Фото: itpeople.com.cy.
Тот самый нигериец, который посмел осквернить «трон» члена королевской семьи (Одион Игало, VIP Boeing 747-400). | Фото: mirror.co.uk.
Являясь одним из самых богатых людей мира, он может себе позволить все и даже больше, поэтому одолжить любимой футбольной команде свой роскошный самолет – в его духе. Принц, будучи владельцем роскошного автопарка коллекционных и самых крутых автомобилей, не остановился на этом. Свой парк он пополнил мегадорогими «игрушками», среди которых замечены суперяхта и несколько самолетов. Поэтому, когда возникла необходимость доставить команду на очередной международный матч он не пожалел самый любимый авиалайнер, интерьер которого незамедлительно попал в соцсети. Стоит сразу оговориться, что подобного рода полеты вызывают эйфорию у спортсменов, которые начинают фотографироваться на фоне роскошного убранства, а то и снимать видео, как это сделал во время последнего путешествия королевским бортом нападающий саудовского «Аль-Хилаля» – Одион Игало (звезда нигерийского футбола).
3. Как прославился самый роскошный борт саудитов (VIP Boeing 747-400)
400-местный авиалайнер VIP Boeing 747-400 был превращен в роскошный королевский дворец, который на данный момент оценивается в 500 миллионов долларов. | Фото: commons.m.wikimedia.org.
90-секундное видео снятое Одионом Игало внутри королевского борта VIP Boeing 747-400 (под дружное восклицание «Вау!» всей команды Аль-Хилаля, конечно же), в одно мгновение стало вирусным. Весь мир увидел, как ценят футболистов и, как обустроен один из самых дорогих и роскошных частных авиалайнеров. Несмотря на то, что это не первые снимки, появившиеся в Сети, тем не менее с особо впечатлительным нападающим не продлили многомиллионный контракт.
Члены звездной команды «Аль-Хилаль» в столовой, расположенной в хвостовой части авиалайнера VIP Boeing 747-400. | Фото: mirror.co.uk.
Команда «Аль-Хилаля» весело проводит время в воздушных апартаментах принца Аль-Валид бин Талала (VIP Boeing 747-400).
Поговаривают, что всему виной амбиции звезды нигерийского футбола, ведь Одион Игало не преминул сфотографироваться на золотом троне – огромном кресле, которое называют «кресло короля». Во время полетов его занимал лишь принц Саудовской Аравии, который мог не только проводить время в кругу соратников или членов семьи, но и поработать, ведь из подлокотника в любой момент можно выдвинуть монитор. Главный компьютер Аль-Валид бин Талала всегда подключен к высокоскоростному интернету, так что самый успешный саудит мира всегда в курсе событий.
4. Роскошный интерьер VIP Boeing 747-400
Всего у принца Аль-Валид бин Талала 3 самолета, при этом он не отказывает себе в удовольствии содержать конюшни, гаражи с роскошными автомобилями и суперяхты.
Учитывая пристрастие принца Аль-Валид бин Талала бин Абдель Азиз Аль Сауда (его полное имя) ко всему самому неординарному, дорогому и роскошному, неудивительно, что саудовский бизнесмен, инвестор, филантроп и член королевской семьи обзавелся собственными авиалайнерами. Богатейший принц Саудовской Аравии, основатель и председатель конгломератной холдинговой компании Kingdom Holding, базирующейся в Эр-Рияде, в разное время приобрел Boeing 747, Airbus 321 и Hawker Siddeley 125. Поскольку ажиотаж разгорелся вокруг VIP Boeing 747-400, заглянем именно в него, ведь он действительно один из лучших частных самолетов, когда-либо принадлежавших одному человеку.
Уютная гостиная на нижнем уровне VIP Boeing 747-400 позволяет расслабиться перед полетом. | Фото: myskillsconnect.com.
Самолет Boeing 747-400, выпущенный в 1992 году и рассчитанный на 400 посадочных мест, в свое время был приобретен за 150 млн долларов. После чего его трансформировали в личный VIP-авиалайнер, интерьер которого разрабатывали в соответствии с потребностями и пожеланиями принца, на что пошло еще 300 млн дол. В процессе реконструкции салон самолета настолько изменился, что стал похож на дворец, в котором находятся только предметы роскоши, а планировка удовлетворяет все потребности принца и его гостей во время длительных перелетов.
Лестница в шикарном салоне авиалайнера придает особый шик (VIP Boeing 747-400). | Фото: superyachtfan.com.
Все детали продуманы до мельчайших подробностей, подчеркивая королевскую роскошь (королевский Boeing 747-400). | Фото: thetrillionairelife.com.
Пространство рядом с кабиной пилотов, например, превратилось в небольшую VIP-гостиную с шикарными мягкими диванами, вытянутыми овальными столами и главным креслом, предназначенным для принца (или руководителя команды/компании, ведь борт под номером HZ-WBT7 сдается в аренду). Здесь можно отдохнуть, расслабиться, вести непринужденные беседы или проводить приватные переговоры в узком кругу. На борту имеется и комната для молитв, такая себе мини-мечеть в воздухе, а также спа-салон и хаммам для владельца.
В хвостовой части VIP Boeing 747-400 оформлена столовая, которая легко превращается в переговорную, если намечается деловая поездка. | Фото: superyachtfan.com.
В хвостовой же части салона находится переговорная, которая в нужный момент трансформируется в столовую, где «главным героем» является овальный стол ручной работы, сделанный из ценных пород. Хотя и мягкие кресла, обшитые кожей, имеющие прямое управление прямо на подлокотниках, помогают создать особую атмосферу.
Места для гостей принца намного комфортней традиционных пассажирских кресел в самолетах (VIP Boeing 747-400). | Фото: thetrillionairelife.com.
Индивидуальные спальные места в переоборудованном VIP Boeing 747-400 под потребности гостей принца. | Фото: superyachtfan.com.
Помимо этого, на нижнем уровне предусмотрены более привычные места для сидения, предназначенные для участников перелета, хотя они отличаются повышенной комфортностью. Для них обустроены и индивидуальные спальные места. А вот для владельца VIP Boeing 747-400 оформлены две собственные спальни с ванными комнатами, комфортная лаундж-зона, которую можно назвать музыкальным залом, поскольку есть рояль и смотровой площадкой, ведь пол в ней прозрачный. Располагается приватная зона именитого владельца под кабиной пилотов, с учетом того, что это самая тихая зона самолета.
То самое «кресло короля», сверкающее позолоченной обивкой (VIP Boeing 747-400). | Фото: thetrillionairelife.com.
Лаундж-зона для путешествующих вместе с принцем не менее роскошная и сверкающая (VIP Boeing 747-400). | Фото: myskillsconnect.com.
На верхней же палубе располагается большая гостиная, известная как «мастер-каюта». Именно там и установлено пресловутое золотое кресло, которое наделало много шума. Кстати сказать, в оформлении интерьера любой зоны преобладают золотые оттенки, так что гости VIP Boeing 747-400 также могут почувствовать себя монаршими особами, хоть и доступ в золотое кресло им закрыт.
Помимо «трона» в гостиной имеются шикарные диваны, столики, барная стойка, бар с широким выбором самых дорогих напитков. А множество мелочей органично дополняют общую картину роскошного интерьера, которая просто кричит о том, что на оформление салона авиалайнера потрачены баснословные деньжищи. Стоит отметить, что королевский борт VIP Boeing 747-400 также может похвастаться максимальной безопасностью, продуманным освещением, самыми современными развлекательными и звуковыми системами, Wi-Fi и средствами видеоконференцсвязи.
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