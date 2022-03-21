Нет никаких сомнений в том, что каждая хорошая хозяйка делает все возможное, чтобы в ее доме пахло чистотой и свежестью. Однако порой бывает, что, несмотря на все старания, в доме появляется нехороший «душок».

Причины этому могут быть абсолютно разные. Но независимо от того, из-за чего возникла такая неприятность, нас интересует одно: как убрать неприятный запах в квартире в домашних условиях. Вначале стоит разобраться, чья вина неприятного аромата.

Причины появления неприятных запахов в квартире

Перед тем, как начать борьбу с запахами, необходимо найти корень этих неприятностей. Кому понравится, если заходя домой, он будет ощущать зловоние. Итак, что может служить источником нехороших запахов?

Кухня.

Иногда ароматы исходят именно из этой комнаты. Почему? Дело в том, что именно здесь хранится большинство продуктов питания, в том числе и те, что быстро портятся и могут источать запахи. Может быть, что-то немного залежалось в холодильнике, и вовремя не было обнаружено. Неприятный запах испорченных продуктов очень быстро разнесется по дому.

Также зловоние может исходить из мусорного ведра. И для этого необязательно «хранить» мусор несколько дней. Если вчера в ведро попал какой-то сильно пахнущий отход, то уже утром будет сильный запах.

Важно следить за тем, как часто выносится мусор из квартиры и как тщательно после этого вымывается ведро.

Ванная комната – источник запаха.

Если ваша квартира отапливается слабо, то полотенца для рук и тела могут просыхать довольно долго. Все это способствует образованию сырости и соответствующего запаха. Данная проблема может даже встречаться там, где топится слишком сильно, и конденсат образуется очень обильно, создавая дополнительную влагу.

Туалет.

Иногда неприятный запах образуется здесь не только из-за унитаза. Некоторые семьи, в которых живут курильщики страдают от дыма. Когда нет балконов, ленивые члены семьи не ходят курить на улицу или в подъезд, отравляя свежий воздух в вашей квартире и придавая неприятный запах всему жилищу.

Если в туалете стоит пепельница, то зловонный аромат может исходить и оттуда. Важно регулярно освобождать ее и мыть.

Бельевой шкаф.

Когда ваша одежда длительное время не используется, в ней появляется нехороший запах. Конечно, не всегда неприятный аромат исходит именно оттуда, но все-таки это вполне возможно. Особенно это может случиться в том случае, если в чистые вещи попала какая-то ношеная и не выстиранная вещица.

Запах может исходить от домашних животных.

При этом такое происходит не только тогда, когда нечистоплотное животное сделало свое дело на ваш любимый ковер. Если собаку или кота давно не купали, их шерсть может издавать нехороший запах.Запах может затаиться в мелочах.

Сюда можно отнести тряпки для пола, принадлежности для мытья посуды и уборки в доме. Также запах может появиться просто из-за того, в квартиру не поступает достаточное количество чистого воздуха. В связи с этим необходимо заглянуть в вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они функционируют нормально.

Рассмотрев основные причины возникновения ароматов, стоит узнать, как убрать неприятный запах в квартире. Есть несколько основных принципов борьбы:

механический способ;

химический;

народные методы.

Следует по порядку рассмотреть эти способы и тогда увидите, что добиться свежести в своем доме совсем несложно.

Как убрать неприятный запах в квартире механическим способом

Чтобы покончить с неприятным запахом в квартире, с чего-то необходимо начинать. Иногда для того, чтобы надолго достичь свежести и чистоты в доме, достаточно просто хорошо проветрить помещение. Конечно, если за окном сильный мороз, это не совсем актуально, однако без хорошего притока свежего воздуха все меры будут бесполезными.

Проветривайте комнаты по одной. Так будет легче сохранить тепло. Если же погодные условия позволяют, откройте сразу все окна в квартире. Так ваше жилище скорее наполнится свежим воздухом. Если вы задумываетесь о том, как убрать неприятный запах в квартире народными средствами после ремонта, то проветривание – одно из первых и самых важных условий успеха.

Если этот метод не помог, или неприятный запах вернулся снова, нужно предпринять кое-что еще.

Как быстро убрать неприятный запах в квартире

Представьте такую ситуацию: вы внезапно узнали, что с минуты на минуту у вас будут гости. Но свежести в помещении, по-вашему, недостаточно. Как быть? В этих ситуациях могут помочь специальные химические вещества, или освежители воздуха. Такие аэрозоли помогут очень быстро убить неприятный запах.

Важно! Большинство химикатов отлично устраняют запахи. Однако спустя несколько часов или даже минут непринятый запах появится снова. Это стоит учесть, прежде чем пользоваться такими освежителями. Также если в доме живет астматик или человек с заболеваниями дыхательной системы, от пользования такими товарами лучше отказаться.

Пользуясь магазинными освежителями воздуха следует понять, что в своем подавляющем большинстве они не уничтожают сам запах и не устраняют его причину. Просто к неприятному запаху добавляется аромат спрея и получается некая смесь, которая не кажется человеку столь зловонной. Тем не менее, бактерии, которые служат источником запаха, по-прежнему витают в воздухе и вредят вашему организму.

Следовательно, очень важно знать о методах борьбы с источником запаха. Это поможет не только обезопасить себя, но и надолго уничтожить неприятный аромат.

Нужно рассмотреть, какие существуют простые рецепты того, как быстро убрать неприятный запах в квартире.

Как убрать неприятный запах в квартире в домашних условиях народными методами

Наверное, использование народных рецептов – самое эффективное средство против запахов в квартире. И у каждой хозяйки есть в запасе любимый метод. Стоит пополнить копилку знаний о чистоте и рассмотреть некоторые полезные советы по борьбе с неприятными запахами.

Вот основные вещества, которые хорошо зарекомендовали себя при борьбе с запахами:

соль;

кофе;

марганец;

активированный уголь;

травы;

масла;

свечи;

регулярная уборка.

Далее по порядку рассматриваются все эти вещества. Следует знать, в каких случаях какими стоит воспользоваться.

От каких запахов спасает соль?

Соль – уникальный продукт. Она прекрасно впитывает сырость. Именно поэтому если источник ваших запахов кроется в ванной комнате, насыпьте некоторое количество этого вещества в красивую емкость и расположите там, где влаги больше всего. Вы удивитесь, как быстро будет заметен результат.

Если вы недавно сделали в квартире ремонт и все никак не удается справиться с запахами краски, попробуйте следующее: растворите немного соли в воде. Поставьте эту воду в отремонтированном помещении. Через несколько часов можете протереть полы или покрашенный участок этим раствором. Запах быстро испарится.

Если же запах «поселился» в кухне, например, на печке, то вы можете использовать соль во время мытья. Она не только поразит все микробы, но и послужит мягким абразивным чистящим средством. Дешево и очень эффективно.

Когда применяем кофе

Всем известно, что кофе – не просто замечательный напиток. Каждая женщина знает, что при выборе парфюмерии необходимо нюхать именно кофе, ведь оно помогает восстановить способность носа воспринимать запахи. Значит, кофе отлично поможет побороть неприятные запахи в квартире. Когда именно можно воспользоваться этим методом?

Представьте, что запах исходит из холодильника. Несмотря на то что он вымыт и проветрен запах все равно остался. В таком случае попробуйте следующее:

насыпьте несколько ложек молотого кофе в разные места холодильника;оставьте на всю ночь.

Утром от запаха не останется и следа.

Если вас беспокоит неприятный запах из канализационных стоков, кофе также может помочь. Для этого необходимо сливать кофейные остатки именно в сами отверстия. После этого сток необходимо промывать достаточным количеством воды. Молотый кофе не только не забьет отверстия, но и прочистит их от неприятных запахов.

Кофейные зерна можно также использовать в качестве быстрого метода борьбы с неприятными запахами. Если к вам сейчас придут гости, и вы хотите удивить их свежестью ароматов в вашей квартире, тогда прокалите на чистой сковороде несколько зерен. Их аромат разнесется по всему жилищу, и все будет просто благоухать.

Когда стоит использовать марганцовку?

Это вещество пригодится тогда, когда необходимо побороть запах старины. Если вы имеете дело со старой мебелью, приготовьте слабый раствор марганцовки и протрите им поверхности.

Важно! Не забудьте, что это вещество способно окрашивать предметы в желтоватый или даже красный цвет. Поэтому применяйте марганец только на темных поверхностях.

Где применяют активированный уголь?

Это вещество считается отличным поглотителем не только влаги, но и запахов. Иногда таблетки угля раскладывают между вещами, когда отправляют их на хранение. Также их закладывают в обувь. Это позволяет устранять неприятный запах и обеспечить сухость вещей длительное время.

Если вы столкнулись с проблемой неприятного запаха в холодильнике, то можно изготовить мешочек – накопитель запаха. Для этого как раз и применяют активированный уголь.

Возьмите несколько таблеток угля и растолките их в порошок.

Добавьте ложку соды.

Уложите все в тонкий бумажный пакетик (подойдет фильтр для кофе или чайный пакетик).

Прикрепите внутри холодильника.

Обычно такого изобретения вполне хватает не несколько недель. Этот мешочек обеспечивает чистоту и свежесть внутри вашего прибора. Запахи не смогут ужиться в вашем доме.

Как использовать травы?

Чтобы ароматизировать ваше помещение можно воспользоваться травами, которые издают сильный приятный запах. Как это сделать правильно?

В емкость для мытья пола можно положить несколько веточек, например, хмеля. Под воздействием теплой воды запах раскроется, и вы разнесете его по всему дому. Таким образом, достигается два результат: чистота пола и свежесть воздуха.

Также ароматические травы можно разложить в тряпичные мешочки и уложить вместе с вещами в шкафу. Например, лаванда поможет не только придать вещами приятный аромат, но и защитит от нападения моли.

Если у вас есть любимое растение, то можно ставить веточку засушенной травы в ванную комнату. Так вы придадите легкий ненавязчивый аромат.

Важно! Используя этот метод, не забывайте своевременно менять природный освежитель. Под воздействием влаги и сырости трава может запреть, что только усугубит ситуацию.

Применение эфирных масел

Несколько капель эфирного масла способны придать чудный аромат всей комнате. Куда можно нанести масло?

Если вы не привыкли пользоваться ароматической лампой, то нанесите каплю любимого масла на одно из этих мест:

радиатор отопления;коврик при входе;незаметные места на обивке мебели;полотенца.

Эфирные масла не только придадут помещению приятный аромат, но и принесут пользу вашему здоровью.

Как применяют свечи

Во время горения любая свеча уничтожает запах в помещении. Следовательно, это чуть ли не универсальное средство при борьбе с неприятными запахами. Зажженная свеча поможет уничтожить запах гари, краски, сигарет, жареных продуктов.

Для этих целей можно применять как ароматизированные, так и обычные свечи.

Регулярная уборка – залог свежести

Несомненно, если вы хотите постоянно ощущать чистоту и запах свежести в вашей квартире, необходимо проводить регулярную тщательную уборку.

Регулярно проветривайте.

Старайтесь каждый день выносить мусор.

Чаще мойте полы.

Следите за свежестью продуктов в холодильнике.

Все эти методы являются ответом на вопрос: как убрать неприятный запах в квартире в домашних условиях. Уксусом также можно воспользоваться при мойке плит, холодильников и урны для мусора. Так вы добьетесь чистоты.

Видео, как убрать неприятный запах в квартире от кота

Далее можно посмотреть видео, из которого вы узнаете интересный способ, как убрать неприятный запах в квартире от кота.