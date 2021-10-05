14 уморительных фотографий, показывающих, как меняется жизнь с появлением детей

Колоритные фотографии о том, как меняется жизнь с появлением детей.

1. «Раньше я любил поесть, сейчас я тоже люблю поесть, но не всегда успеваю!»

Дети научат вас делиться. | Фото: Watson.

2. «Когда-то я каталась, а теперь на мне тупо ездят!»

Любишь кататься , когда-то придется и саночки возить!| Фото: Mothersblog.gr.

3. «Угадайте, что помогает мне сохранять оптимизм?»

Только благодаря вину и живу. | Фото: Мамсила.

4. Как говорится, спасибо, что жива!

Новая реальность полнейшая задница! | Фото: KoejuFM.

5. «Кстати, я больше не хожу в тренажерный зал!»

Новый взгляд на тренировки и нагрузки. | Фото: Corriere.

6. «Раньше у меня всегда была чистая голова, сейчас над моим внешним видом работает мой ребенок!»

Ничего особо не изменилось, только теперь шея всегда болит и голова грязная. | Фото: Tuhoa Tylsyys.

7. «Вы тоже видите немое "Спасите" в глазах собаки?»

| Фото: Watson. Редакция Novate.ru искренне сочувствует этому песику.| Фото: Watson.

8. «Раньше мы бы легко пожертвовали сном в пользу веселой вечеринки, сейчас мы готовы убить за час сна!»

Фото о том, как меняются приоритеты. | Фото: SaveIG.

9. Теперь руки заняты другим, да и прическа намного симпатичнее...

Совершенно новый имидж. | Фото: Onedio.

10. «Ничего не поменялось, я все также любимчик девчонок!»

Мачо уже не те! | Фото: aFamily.

11. Раньше прическа имела значение, теперь, если есть волосы - уже хорошо!

«Меня все чаще посещают мысль, не побриться ли мне на лысо!» | Фото: Точка.

12. Со временем понимаешь, красота не имеет значение, а вот наличие глаз - имеет

Части тела на месте - уже хорошо! | Фото: karapuzzi.ru.

13. «Скажите честно, мне идут эти звезды!»

«Делай со мной что угодно, только молча!» | Фото: JolyGram.

14. «Доброе утро» тогда и сейчас

Утренние ритуалы немного изменились. | Фото: karapuzzi.ru.