14 уморительных фотографий, показывающих, как меняется жизнь с появлением детей

Колоритные фотографии о том, как меняется жизнь с появлением детей.
Каждый родитель согласится, что с появлением детей его жизнь круто меняется: тусовки сменяются долгими домашними вечерами, а тишина в комнате воспринимается как благословение свыше. Наблюдать за переменами в жизни новоиспеченных родителей со стороны гораздо веселее, нежели переживать эти эмоции самому.
1. «Раньше я любил поесть, сейчас я тоже люблю поесть, но не всегда успеваю!»
Дети научат вас делиться. | Фото: Watson.
2. «Когда-то я каталась, а теперь на мне тупо ездят!»
Любишь кататься, когда-то придется и саночки возить!| Фото: Mothersblog.gr.
3. «Угадайте, что помогает мне сохранять оптимизм?»
Только благодаря вину и живу. | Фото: Мамсила.
4. Как говорится, спасибо, что жива!
Новая реальность полнейшая задница! | Фото: KoejuFM.
5. «Кстати, я больше не хожу в тренажерный зал!»
Новый взгляд на тренировки и нагрузки. | Фото: Corriere.
6. «Раньше у меня всегда была чистая голова, сейчас над моим внешним видом работает мой ребенок!»
Ничего особо не изменилось, только теперь шея всегда болит и голова грязная. | Фото: Tuhoa Tylsyys.
7. «Вы тоже видите немое "Спасите" в глазах собаки?»
Редакция Novate.ru искренне сочувствует этому песику. | Фото: Watson.
8. «Раньше мы бы легко пожертвовали сном в пользу веселой вечеринки, сейчас мы готовы убить за час сна!»
Фото о том, как меняются приоритеты. | Фото: SaveIG.
9. Теперь руки заняты другим, да и прическа намного симпатичнее...
Совершенно новый имидж. | Фото: Onedio.
10. «Ничего не поменялось, я все также любимчик девчонок!»
Мачо уже не те! | Фото: aFamily.
11. Раньше прическа имела значение, теперь, если есть волосы - уже хорошо!
«Меня все чаще посещают мысль, не побриться ли мне на лысо!» | Фото: Точка.
12. Со временем понимаешь, красота не имеет значение, а вот наличие глаз - имеет
Части тела на месте - уже хорошо! | Фото: karapuzzi.ru.
13. «Скажите честно, мне идут эти звезды!»
«Делай со мной что угодно, только молча!» | Фото: JolyGram.
14. «Доброе утро» тогда и сейчас
Утренние ритуалы немного изменились. | Фото: karapuzzi.ru.
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