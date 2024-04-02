Покраска яиц с помощью сетки и луковой шелухи

Необычный способ украсить яйца к Светлому празднику Пасхи. Запаситесь луковой шелухой и сеткой для овощей или фруктов. С их помощью получится красивейший узор! Невероятно просто, интересно, не как у всех. И краска для яиц не понадобится!







Окрашивание яиц луковой шелухой

Тонкости метода

Заполните кастрюльку наполовину шелухой от репчатого лука. Проследите, чтобы она была чистая.Сетку для овощей/фруктов нарежьте на квадраты примерно 18*18 см. На каждый положите по куриному яйцу — обязательно белые. Заверните яйцо сеткой. Сверху завяжите или зашейте. Обрежьте хвостик сетки.Положите яйца на луковую шелуху. Добавьте 2 ст. л. соли. Залейте водой, поставьте на огонь.После закипания варите ещё 8-10 минут. Затем оставьте яйцо на плите до остывания — тогда цвет получится более насыщенным!Снимите сетку и переложите на бумажное полотенце. После высыхания на ватный диск капните немного растительного масла и протрите отварные яйца. Они будут блестеть и красиво переливаться!Такой несложный, но исключительно красивый и интересный метод окрашивания яиц к Пасхе. Легко и просто, из подручных материалов!