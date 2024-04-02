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Покраска яиц с помощью сетки и луковой шелухи

Необычный способ украсить яйца к Светлому празднику Пасхи. Запаситесь луковой шелухой и сеткой для овощей или фруктов. С их помощью получится красивейший узор! Невероятно просто, интересно, не как у всех. И краска для яиц не понадобится!


Окрашивание яиц луковой шелухой



Заполните кастрюльку наполовину шелухой от репчатого лука. Проследите, чтобы она была чистая.


Тонкости метода



Сетку для овощей/фруктов нарежьте на квадраты примерно 18*18 см. На каждый положите по куриному яйцу — обязательно белые. Заверните яйцо сеткой. Сверху завяжите или зашейте. Обрежьте хвостик сетки.



Положите яйца на луковую шелуху. Добавьте 2 ст. л. соли. Залейте водой, поставьте на огонь.



После закипания варите ещё 8-10 минут. Затем оставьте яйцо на плите до остывания — тогда цвет получится более насыщенным!




Снимите сетку и переложите на бумажное полотенце. После высыхания на ватный диск капните немного растительного масла и протрите отварные яйца. Они будут блестеть и красиво переливаться!



Такой несложный, но исключительно красивый и интересный метод окрашивания яиц к Пасхе. Легко и просто, из подручных материалов!
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окрашиваниеЯйца

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