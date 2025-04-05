Пасхальная выпечка, которую готовят в других странах

Не за горами Пасха, а это значит, что пора подумать, по какому рецепту вы будете готовить куличи в этом году. Если вам надоели традиционные варианты, предлагаем вдохновиться выпечкой, которую делают на праздник в других странах. Обязательно берите на заметку!







1. Австрия

2. Италия

3. Польша

4. Великобритания

Австрийский пасхальный рулет.Традиционный австрийский кулич, который местные хозяйки пекут из года в год – это райндлинг.Название сложное, но суть проста – это дрожжевой кекс в виде рулета с начинкой из орехов и сухофруктов. Если вам близка такая выпечка, обязательно попробуйте приготовить.Вам понадобится 500 граммов муки, 250 миллилитров молока, 11 граммов сухих дрожжей, 150 граммов сливочного масла, одно яйцо, три столовых ложки обычного сахара, 100 граммов коричневого сахара, щепотка соли, 150 граммов изюма (можно брать другие сухофрукты), 50 граммов грецких орехов, три столовых ложки коньяка, одна чайная ложка корицы.Изюм залейте кипятком на несколько минут, затем слейте воду и добавьте коньяк. Пусть он настаивается, пока вы будете работать с тестом. В теплом молоке разведите три столовых ложки сахара и дрожжи, добавьте соль, яйцо и 100 граммов масла комнатной температуры, порезанное на кусочки. По чуть-чуть добавляйте муку, замешивая тесто.Скрутите из теста рулет.Когда все будет готово, переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место (например, к батарее) на один час. Очень важно, чтобы на кухне не было сквозняка, иначе тесто не поднимется.Когда тесто увеличится в объеме в несколько раз, раскатайте его в прямоугольный пласт, толщиной примерно один сантиметр, смажьте оставшимся сливочным маслом, посыпьте корицей, смешанной с сахаром, и затем добавьте измельченные орехи и сухофрукты. Сверните тесто в плотный рулет, уложите швом вниз в круглую форму для кекса, смазанную растительным маслом, и отправьте в духовку на 50 минут. Температура должна быть 180 градусов.Итальянская пасхальная выпечка в виде голубки.Наверняка вы когда-нибудь слышали название «пасхальная голубка», но не понимали, о чем идет речь. Это итальянский вариант нашего кулича. В оригинале его название звучит, как colomba pasquale. Форма голубки выбрана неслучайно, ведь эта птица является символом мира. Будьте готовы к тому, что коломба готовится долго, но результат стоит потраченного времени и сил.Для первого замеса вам понадобятся следующие ингредиенты: 525 граммов муки, 200 миллилитров молока, 15 граммов свежих дрожжей, 150 граммов сахара, 160 граммов сливочного масла, одно целое яйцо + один желток.Для второго замеса подготовьте 50 граммов сахара, 40 граммов сливочного масла, 50 граммов миндальной муки, 100 граммов цукатов, один яичный желток, щепотку соли и пакетик ванильного сахара.Чтобы сделать глазурь, нужно будет 40 граммов миндальной муки, 65 граммов сахара, один яичный белок и 20 граммов миндаля.Смешайте дрожжи с теплым молоком, добавьте столовую ложку сахара и поставьте в теплое место на 15 минут, чтобы они разошлись (должны появиться пузырьки). В это время взбейте яйца с сахаром и размягченным сливочным маслом, добавьте просеянную муку. В готовую смесь введите дрожжи, замешайте тесто (сначала можно ложкой, а затем руками), и уберите в теплое место на ночь.Декорировать можно на свое усмотрение.По истечении времени нужно вмешать в тесто ингредиенты для второго замеса, и оставить его на полчаса, чтобы оно отдохнуло. Выпекать коломбу нужно в специальной форме в виде птицы, но если ее нет, можно сделать из фольги. Отделите от теста два небольших кусочка, из которых вы сформируете крылья, а остальную часть раскатайте в квадрат и в три слоя уложите в центральную часть формы. «Крылья» разместите по бокам, чтобы они вплотную прилегали к «туловищу». Оставьте вашу «голубку» на 8 часов, чтобы она подошла.По истечении времени покройте тесто глазурью. Для ее приготовления взбейте белок с сахаром, а затем понемногу добавляйте миндальную муку. Смажьте глазурью тесто, посыпьте сверху миндальными хлопьями и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 50 минут.Польский пирог, украшенный апельсинами.В Польше готовят не куличи, а пирог, который называется мазурек. Он представляет собой десерт из песочного теста, украшенный глазурью и фруктами. Самый вкусный вариант – с миндалем и апельсинами. Его и предлагаем сделать.Для приготовления теста вам понадобится: 260 граммов муки, 200 граммов сливочного масла, 140 граммов сахарной пудры, 3 куриных яйца, одна чайная ложка ванильного сахара.Для приготовления начинки и верхнего слоя нужно будет взять три стакана сахара, шесть яиц, 150 миллилитров апельсинового сока, две столовых ложки кукурузного крахмала, две столовых ложки жареного миндаля, два апельсина.Для начала нужно подготовить основу. Смешайте отдельно сваренные желтки с сахарного пудрой и муку с размягченным сливочным маслом (должна получится крошка). Затем смешайте ингредиенты, накройте миску пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Выложите тесто в форму, сформировав дно и бортики, сделайте несколько проколов вилкой и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.Традиционная основа для песочного теста.Для начинки смешайте апельсиновый сок с желтками, двумя стаканами сахара и цедрой. Белки взбейте в пышную массу и аккуратно добавьте к остальным ингредиентам. Затем всыпьте кукурузный крахмал, хорошо перемешайте и вылейте в остывшую песочную основу. Отправьте пирог в духовку еще на 20 минут.Декорировать выпечку можно по-разному. Мы предлагаем украсить кусочками апельсина, но непростыми. Смешайте стакан сахара со 100 миллилитрами воды, поставьте на плиту и варите 15 минут. Затем влейте туда сок, выжатый из одного апельсина, и доведите до кипения. Положите в сироп апельсин, нарезанный кружочками, и варите 10 минут, пока кусочки не станут прозрачными. Украсьте готовый пирог кружочками апельсина и подавайте на стол.Симнель традиционно украшают марципаном.Пасхальная выпечка в Великобритании – это симнель с марципаном. Название произошло от слова simila, что в переводе означает «мука высшего сорта». Удивительно, но из нее делали кулич еще в Средневековье, и с того времени рецепт практически не изменился. Единственное отличие состоит в том, что раньше симнель делали за 40 дней до Пасхи, чтобы он хорошо пропитался вкусом и ароматом начинки, а сейчас – накануне праздника. В качестве декора хозяйки используют шарики из марципана. Их 12 – по одному для каждого апостола.Итак, чтобы приготовить британский кулич, вам понадобится 250 граммов сливочного масла, 180 граммов сахара, 3 куриных яйца, 1 белок, 250 граммов муки, 450 граммов марципана 70 граммов любых сухофруктов, 50 граммов цукатов, цедра одного лимона и апельсина, 100 миллилитров коньяка, одна чайная ложка разрыхлителя, ароматные специи по вкусу (корица, имбирь, мускатный орех, молотая гвоздика), сахарная пудра для декора.Как видите, в этой выпечке нет дрожжей, поэтому готовится она максимально просто и быстро. Единственное, что нужно сделать заранее – это подготовить начинку. Залейте сухофрукты кипятком, чтобы они размягчились, а через 5 минут слейте с них воду, смешайте с цукатами и коньяком. Оставьте начинку на ночь (можно на сутки), чтобы она хорошо пропиталась алкоголем.Залейте сухофрукты коньяком.Переходим к приготовлению теста. Размягченное сливочное масло комнатной температуры нарежьте на небольшие кусочки, переложите в глубокую миску и взбейте вместе с яйцами и сахаром – масса должна стать светлой и пышной. Далее добавьте цедру апельсина и лимона, натертую на терке, и специи. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно всыпайте в яично-сахарную массу. В конце введите сухофрукты (если они сильно влажные, процедите через сито), перемешайте, чтобы они равномерно распределились по тесту, и выложите в форму для запекания. В Британии готовят один большой кекс, но вы можете сделать несколько маленьких, используя традиционные бумажные формы. Симнель должен запекаться в духовке, разогретой до 160 градусов, один час.Пока выпечка готовится, приступаем к декору. Отделите примерно треть марципана и скатайте из него 12 шариков. Остальное раскатайте в тонкий пласт по размеру кекса, и, когда выпечка остынет, выложите сверху. По кругу разместите шарики, смажьте их взбитым белком и снова поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на несколько минут. Когда симнель подрумянится, можете доставать.