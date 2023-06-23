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Спуск Будды с небес

Буддийская академия Ларунг Гар в городе Сертар — одно из самых малопосещаемых туристами мест загадочного Тибета, и при этом она является одним из самых значимых всего буддийского сообщества.

Каждый год, в девятый месяц тибетского календаря, на высоте более 4 000 метров здесь проходит недельное собрание тибетских буддистов, которые отмечают спуск Будды с небес. Впечатляющие снимки из впечатляющих мест.

Спуск Будды с небес

1. В буддизме Дхарма — это учение Будды, которое представляет собой и истину, и закон. (Фото Kevin Frayer):

Спуск Будды с небес

2. Ларунг Гар, известный также как Институт Сертар располагается в удаленной и затерянной в Гималаях долине Ларунг на высоте более 4 000 метров. В 15 километрах отсюда находится город Сертар, единственный очаг цивилизации на многие, многие километры вокруг. (Фото Kevin Frayer):

Ларунг Гар, известный также как Институт Сертар

3. Чайку? Сертар, 31 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):

Ларунг Гар

4. Местная святыня  с черепами. (Фото Kevin Frayer):

Местная святыня с черепами

5. Тибетский монах и Буддийская академия Ларунг Гар, 30 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):

Тибетский монах и Буддийская академия Ларунг Гар

6. Народ здесь собирается очень колоритный. (Фото Kevin Frayer):

Народ здесь собирается очень колоритный

7. (Фото Kevin Frayer):

Ларунг Гар

8. Масштабы поражают. (Фото Kevin Frayer):

Ларунг Гар

9. Монахи. (Фото Kevin Frayer):

Ларунг Гар

10. Храм с черепами. (Фото Kevin Frayer):

Храм с черепами

11. Чай с маслом яка — самый распространенный напиток. (Фото Kevin Frayer):

Чай с маслом яка — самый распространенный напиток.

12. Маленький тибетский буддийский кочевник. (Фото Kevin Frayer):

Маленький тибетский буддийский кочевник

13. Очень своеобразно здесь провожают в последний путь умерших. Один из ритуалов называется «Небесное захоронение», при котором тело умершего дают на съедение грифам. (Фото Kevin Frayer):

Ларунг Гар

14. Утренняя молитва. (Фото Kevin Frayer):

Утренняя молитва

15. Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):

Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар

16. В тибетском буддизме существует ритуал вращения молитвенных колес. Молитвенное колесо — это деревянный или железный барабан размером от нескольких сантиметров до нескольких метров, на котором написаны мантры. (Фото Kevin Frayer):

Ларунг Гар

17. Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):

Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар

18. Будущий монах. (Фото Kevin Frayer):

Ларунг Гар

19. (Фото Kevin Frayer):

Ларунг Гар

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Спуск Будды с небес

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