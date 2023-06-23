Буддийская академия Ларунг Гар в городе Сертар — одно из самых малопосещаемых туристами мест загадочного Тибета, и при этом она является одним из самых значимых всего буддийского сообщества.



Каждый год, в девятый месяц тибетского календаря, на высоте более 4 000 метров здесь проходит недельное собрание тибетских буддистов, которые отмечают спуск Будды с небес. Впечатляющие снимки из впечатляющих мест.







1. В буддизме Дхарма — это учение Будды, которое представляет собой и истину, и закон. (Фото Kevin Frayer):







2. Ларунг Гар, известный также как Институт Сертар располагается в удаленной и затерянной в Гималаях долине Ларунг на высоте более 4 000 метров. В 15 километрах отсюда находится город Сертар, единственный очаг цивилизации на многие, многие километры вокруг. (Фото Kevin Frayer):







3. Чайку? Сертар, 31 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):







4. Местная святыня с черепами. (Фото Kevin Frayer):







5. Тибетский монах и Буддийская академия Ларунг Гар, 30 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):







6. Народ здесь собирается очень колоритный. (Фото Kevin Frayer):







7. (Фото Kevin Frayer):







8. Масштабы поражают. (Фото Kevin Frayer):







9. Монахи. (Фото Kevin Frayer):







10. Храм с черепами. (Фото Kevin Frayer):







11. Чай с маслом яка — самый распространенный напиток. (Фото Kevin Frayer):







12. Маленький тибетский буддийский кочевник. (Фото Kevin Frayer):







13. Очень своеобразно здесь провожают в последний путь умерших. Один из ритуалов называется «Небесное захоронение», при котором тело умершего дают на съедение грифам. (Фото Kevin Frayer):







14. Утренняя молитва. (Фото Kevin Frayer):







15. Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):







16. В тибетском буддизме существует ритуал вращения молитвенных колес. Молитвенное колесо — это деревянный или железный барабан размером от нескольких сантиметров до нескольких метров, на котором написаны мантры. (Фото Kevin Frayer):







17. Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):







18. Будущий монах. (Фото Kevin Frayer):







19. (Фото Kevin Frayer):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram