Буддийская академия Ларунг Гар в городе Сертар — одно из самых малопосещаемых туристами мест загадочного Тибета, и при этом она является одним из самых значимых всего буддийского сообщества.
Каждый год, в девятый месяц тибетского календаря, на высоте более 4 000 метров здесь проходит недельное собрание тибетских буддистов, которые отмечают спуск Будды с небес. Впечатляющие снимки из впечатляющих мест.
1. В буддизме Дхарма — это учение Будды, которое представляет собой и истину, и закон. (Фото Kevin Frayer):
2. Ларунг Гар, известный также как Институт Сертар располагается в удаленной и затерянной в Гималаях долине Ларунг на высоте более 4 000 метров. В 15 километрах отсюда находится город Сертар, единственный очаг цивилизации на многие, многие километры вокруг. (Фото Kevin Frayer):
3. Чайку? Сертар, 31 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):
4. Местная святыня с черепами. (Фото Kevin Frayer):
5. Тибетский монах и Буддийская академия Ларунг Гар, 30 октября 2015. (Фото Kevin Frayer):
6. Народ здесь собирается очень колоритный. (Фото Kevin Frayer):
7. (Фото Kevin Frayer):
8. Масштабы поражают. (Фото Kevin Frayer):
9. Монахи. (Фото Kevin Frayer):
10. Храм с черепами. (Фото Kevin Frayer):
11. Чай с маслом яка — самый распространенный напиток. (Фото Kevin Frayer):
12. Маленький тибетский буддийский кочевник. (Фото Kevin Frayer):
13. Очень своеобразно здесь провожают в последний путь умерших. Один из ритуалов называется «Небесное захоронение», при котором тело умершего дают на съедение грифам. (Фото Kevin Frayer):
14. Утренняя молитва. (Фото Kevin Frayer):
15. Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):
16. В тибетском буддизме существует ритуал вращения молитвенных колес. Молитвенное колесо — это деревянный или железный барабан размером от нескольких сантиметров до нескольких метров, на котором написаны мантры. (Фото Kevin Frayer):
17. Буддийский институт Ларунг Гар в городе Сертар. (Фото Kevin Frayer):
18. Будущий монах. (Фото Kevin Frayer):
19. (Фото Kevin Frayer):
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Спуск Будды с небес
Буддийская академия Ларунг Гар в городе Сертар — одно из самых малопосещаемых туристами мест загадочного Тибета, и при этом она является одним из самых значимых всего буддийского сообщества.
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