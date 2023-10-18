Вещи в кухне, из-за которых уборку придётся проводить в пять раз чаще, чем обычно

Кухня – это та комната, которая в первую очередь должна быть практичной и функциональной, а уже потом красивой. Поэтому необходимо знать, какие вещи захламляют помещение и лишают его удобства.







Делимся подробным списком этих предметов, чтобы вы могли совместить в оформлении своей кухни эстетику и пользу.



1. Мелкий декор

2. Кирпичная кладка

3. Зеркальный фартук

4. Стулья в тканевой обивке

5. Массивная люстра

6. Шторы в пол

7. Глянцевые фасады

На столешнице не должно быть много предметовНасмотревшись фотографий интерьерных блогеров в социальных сетях, у нас тоже возникает желание наполнить кухню всевозможными настольными постерами, корзинками, статуэтками, деревянными изделиями и прочими мелкими декоративными элементами. Да, они красиво смотрятся на фото, особенно если специально создаешь композицию для удачного кадра, но в жизни оказываются абсолютно непрактичными.Во-первых, чем больше декора располагается на столешнице, тем меньше остается свободного пространства для работы. Во-вторых, на нем ежедневно скапливается не только пыль, но также капли воды и жира. Придется либо в конце каждого дня делать мини-уборку влажной тряпкой, либо «наслаждаться» беспорядком, ведь изящные белоснежные солонки и очаровательные керамические чашки со следами жира точно не добавят красоты и уюта вашей кухне.Предлагаем найти в этой ситуации компромисс: оставьте только функциональные аксессуары, которые будут выполнять какую-то роль. Например, вы можете приобрести стильные емкости для растительного масла и уксуса, красивые деревянные разделочные доски на подставке, плетеный поднос, на котором удачно расположатся баночки для хранения. Оставляйте их на столешнице, если хватает места, или перенесите на открытые полки подальше от мойки и плиты. Все остальное уберите в шкафчики.Можно отказаться от глухих фасадов в пользу стеклянных – тогда вся ваша красивая посуда будет находиться на виду, но при этом вы защитите ее от пыли и других загрязнений.Закройте кирпич стеклом или замените его плиткой с похожей фактуройЭтот элемент декора стал популярным, когда в интерьерную моду вошли индустриальные стили, в частности лофт. Именно тогда кирпичная кладка стала практически обязательной составляющей дизайна гостиных и спален. А чуть позже она незаметно пробралась и на кухню. Не спорим, этот акцент выглядит эффектно, даже если речь идет не о лофте, а о более нейтральном стиле, например, сканди. Однако с точки зрения практичности решение не самое лучшее. Поры кирпича буквально притягивают к себе пыль и микрочастицы жира, которые потом практически невозможно отмыть. Со временем проблему можно будет устранить только покраской.Лучше поищите альтернативный вариант в декоративной плитке под кирпич или прямоугольном керамограните – эти материалы выглядят гораздо легче и изящнее, поэтому органично впишутся в обстановку кухни. Если вы все же хотите, чтобы в интерьере комнаты присутствовали именно кладка, оставьте ее в зоне фартука и накройте стеклом. Таким образом, акцент сохранится, но ухаживать за ним будет гораздо проще.К слову о кухонных фартуках. Далеко не все варианты имеют право на жизнь (если, конечно, вы заинтересованы в том, чтобы комната была простой в уходе). Так, например, зеркальные панели хоть визуально и расширяют пространство, что бесценно для маленьких кухонь, но уход за ними требует железных нервов. Посудите сами: какая хозяйка захочет мириться с постоянными мыльными разводами на отражающей поверхности? Плюс на зеркальном фартуке будут заметны абсолютно все загрязнения, поэтому уборку придется делать если и не каждый день, то раз в два дня точно.Используйте зеркала там, где это уместно – в коридоре, ванной, жилых комнатах. А для оформления кухни подбирайте практичные материалы, устойчивые к загрязнениям и бытовой химии. Например, мрамор или кварц. Если же вы мечтаете создать эффект отражения, повесьте зеркало в обеденной зоне, подальше от плиты и раковины, чтобы брызги точно до него не долетели.Деревянные стулья проще в уходе, чем с тканевой обивкойКрасиво, стильно, элегантно, благородно и…Абсолютно не практично. Производители могут хоть сотню раз писать о том, что материал легкий в уходе, устойчивый к загрязнениям и появлению катышек, затяжек и прочих дефектов, но суть от этого не изменится.Ткань в любом случае будет впитывать все кухонные ароматы, а пятно от еды или напитка не получится вытереть влажной тряпкой за пару секунд, как в случае с экокожей – придется использовать специальную бытовую химию, которая может и не справиться с задачей.В крайнем случае такие стулья можно расположить в отдельной столовой, если она предусмотрена в вашей квартире – тогда хотя бы можно будет не переживать о запахах и что вы ненароком заденете мебель жирными руками во время готовки.Продумайте несколько сценариев освещенияКрупная люстра посреди потолка имеет сразу несколько минусов. Во-первых, если кухня крохотная, она будет зрительно делать ее еще меньше. Во-вторых, когда это единственный светильник на кухне, образуется много теней, и ни о каком уюте даже речи быть не может. В-третьих, остается много неосвещенных участков – та же кухонная столешница не получает даже половины света, необходимого для полноценного процесса готовки.По этой причине дизайнеры рекомендуют продумывать несколько сценариев освещения, и локально подсвечивать функциональные зоны. Например, над рабочей поверхностью можно повесить led-ленту, над кухонным гарнитуром смонтировать споты, а над обеденным уголком повесить небольшой светильник с мягким рассеянным светом.Замените классические шторы с тюлем на рулонныеВопрос штор на кухне всегда остается открытым. Кому-то принципиально важно их наличие, а кто-то считает гардины лишним пылесборником. Мы считаем, что в этой ситуации важно не бросаться из крайности в крайность. Шторы действительно делают помещение намного уютнее, а если вы боитесь, что в комнату будет попадать мало естественного освещения, остановитесь на легком, полупрозрачном тюле, который не станет препятствовать солнечным лучам.Но если окно находится в непосредственной близости к мойке или плите, вариант с классическим текстилем в пол не подойдет. Шторы будут собирать на себе пыль и жир, поэтому их придется часто стирать. Гораздо лучше повесить римские шторы – они более практичные и простые в уходе. К тому же в любой момент вы сможете создать приватную обстановку или, наоборот, открыть кухню навстречу солнцу. Кстати, не оставляйте без внимания те простенки, которые обычно занимают шторы в открытом виде – займите их узкими стеллажами, бутылочницами или другими системами хранения.Более практичными являются матовые фасадыВладельцы маленьких кухонь без ума от глянцевых фасадов, ведь они здорово увеличивают пространство. Кроме того, блестящие поверхности выглядят эффектно и дорого. Однако если судить с точки зрения практичности, то подобные материалы – далеко не самый лучший вариант. Глянец очень маркий – на нем заметны капли от воды, жирные следы, отпечатки пальцев и пр. Особенно «восприимчивыми» к загрязнениям являются темные цвета – они не способны ничего скрыть от внимательного взгляда.Если не хотите отдавать предпочтение матовым фасадам, присмотритесь к изделиям из древесины, окрашенной в светлый оттенок. В крайнем случае не выбирайте глянцевые кухни, ящики и дверцы которых открываются нажатием пальцев – более практичными будут крупные ручки, которые исключат контакт с поверхностью.