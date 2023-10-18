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Вещи в кухне, из-за которых уборку придётся проводить в пять раз чаще, чем обычно

Кухня – это та комната, которая в первую очередь должна быть практичной и функциональной, а уже потом красивой. Поэтому необходимо знать, какие вещи захламляют помещение и лишают его удобства.

Замените классические шторы с тюлем на рулонные

Делимся подробным списком этих предметов, чтобы вы могли совместить в оформлении своей кухни эстетику и пользу.

1. Мелкий декор


Вещи в кухне, из-за которых уборку придётся проводить в пять раз чаще, чем обычно
На столешнице не должно быть много предметов

Насмотревшись фотографий интерьерных блогеров в социальных сетях, у нас тоже возникает желание наполнить кухню всевозможными настольными постерами, корзинками, статуэтками, деревянными изделиями и прочими мелкими декоративными элементами. Да, они красиво смотрятся на фото, особенно если специально создаешь композицию для удачного кадра, но в жизни оказываются абсолютно непрактичными.

Во-первых, чем больше декора располагается на столешнице, тем меньше остается свободного пространства для работы. Во-вторых, на нем ежедневно скапливается не только пыль, но также капли воды и жира. Придется либо в конце каждого дня делать мини-уборку влажной тряпкой, либо «наслаждаться» беспорядком, ведь изящные белоснежные солонки и очаровательные керамические чашки со следами жира точно не добавят красоты и уюта вашей кухне.

Предлагаем найти в этой ситуации компромисс: оставьте только функциональные аксессуары, которые будут выполнять какую-то роль. Например, вы можете приобрести стильные емкости для растительного масла и уксуса, красивые деревянные разделочные доски на подставке, плетеный поднос, на котором удачно расположатся баночки для хранения. Оставляйте их на столешнице, если хватает места, или перенесите на открытые полки подальше от мойки и плиты. Все остальное уберите в шкафчики.

На заметку: Можно отказаться от глухих фасадов в пользу стеклянных – тогда вся ваша красивая посуда будет находиться на виду, но при этом вы защитите ее от пыли и других загрязнений.

2. Кирпичная кладка


Вещи в кухне, из-за которых уборку придётся проводить в пять раз чаще, чем обычно
Закройте кирпич стеклом или замените его плиткой с похожей фактурой

Этот элемент декора стал популярным, когда в интерьерную моду вошли индустриальные стили, в частности лофт. Именно тогда кирпичная кладка стала практически обязательной составляющей дизайна гостиных и спален. А чуть позже она незаметно пробралась и на кухню. Не спорим, этот акцент выглядит эффектно, даже если речь идет не о лофте, а о более нейтральном стиле, например, сканди. Однако с точки зрения практичности решение не самое лучшее. Поры кирпича буквально притягивают к себе пыль и микрочастицы жира, которые потом практически невозможно отмыть. Со временем проблему можно будет устранить только покраской.

Лучше поищите альтернативный вариант в декоративной плитке под кирпич или прямоугольном керамограните – эти материалы выглядят гораздо легче и изящнее, поэтому органично впишутся в обстановку кухни. Если вы все же хотите, чтобы в интерьере комнаты присутствовали именно кладка, оставьте ее в зоне фартука и накройте стеклом. Таким образом, акцент сохранится, но ухаживать за ним будет гораздо проще.

3. Зеркальный фартук


Вещи в кухне, из-за которых уборку придётся проводить в пять раз чаще, чем обычно
Зеркальный фартук будет менее практичным, чем вариант из плитки

К слову о кухонных фартуках. Далеко не все варианты имеют право на жизнь (если, конечно, вы заинтересованы в том, чтобы комната была простой в уходе). Так, например, зеркальные панели хоть визуально и расширяют пространство, что бесценно для маленьких кухонь, но уход за ними требует железных нервов. Посудите сами: какая хозяйка захочет мириться с постоянными мыльными разводами на отражающей поверхности? Плюс на зеркальном фартуке будут заметны абсолютно все загрязнения, поэтому уборку придется делать если и не каждый день, то раз в два дня точно.

Используйте зеркала там, где это уместно – в коридоре, ванной, жилых комнатах. А для оформления кухни подбирайте практичные материалы, устойчивые к загрязнениям и бытовой химии. Например, мрамор или кварц. Если же вы мечтаете создать эффект отражения, повесьте зеркало в обеденной зоне, подальше от плиты и раковины, чтобы брызги точно до него не долетели.

4. Стулья в тканевой обивке


Вещи в кухне, из-за которых уборку придётся проводить в пять раз чаще, чем обычно
Деревянные стулья проще в уходе, чем с тканевой обивкой

Красиво, стильно, элегантно, благородно и…Абсолютно не практично. Производители могут хоть сотню раз писать о том, что материал легкий в уходе, устойчивый к загрязнениям и появлению катышек, затяжек и прочих дефектов, но суть от этого не изменится.

Ткань в любом случае будет впитывать все кухонные ароматы, а пятно от еды или напитка не получится вытереть влажной тряпкой за пару секунд, как в случае с экокожей – придется использовать специальную бытовую химию, которая может и не справиться с задачей.

В крайнем случае такие стулья можно расположить в отдельной столовой, если она предусмотрена в вашей квартире – тогда хотя бы можно будет не переживать о запахах и что вы ненароком заденете мебель жирными руками во время готовки.

5. Массивная люстра


Вещи в кухне, из-за которых уборку придётся проводить в пять раз чаще, чем обычно
Продумайте несколько сценариев освещения

Крупная люстра посреди потолка имеет сразу несколько минусов. Во-первых, если кухня крохотная, она будет зрительно делать ее еще меньше. Во-вторых, когда это единственный светильник на кухне, образуется много теней, и ни о каком уюте даже речи быть не может. В-третьих, остается много неосвещенных участков – та же кухонная столешница не получает даже половины света, необходимого для полноценного процесса готовки.

По этой причине дизайнеры рекомендуют продумывать несколько сценариев освещения, и локально подсвечивать функциональные зоны. Например, над рабочей поверхностью можно повесить led-ленту, над кухонным гарнитуром смонтировать споты, а над обеденным уголком повесить небольшой светильник с мягким рассеянным светом.

6. Шторы в пол


Вещи в кухне, из-за которых уборку придётся проводить в пять раз чаще, чем обычно
Замените классические шторы с тюлем на рулонные

Вопрос штор на кухне всегда остается открытым. Кому-то принципиально важно их наличие, а кто-то считает гардины лишним пылесборником. Мы считаем, что в этой ситуации важно не бросаться из крайности в крайность. Шторы действительно делают помещение намного уютнее, а если вы боитесь, что в комнату будет попадать мало естественного освещения, остановитесь на легком, полупрозрачном тюле, который не станет препятствовать солнечным лучам.

Но если окно находится в непосредственной близости к мойке или плите, вариант с классическим текстилем в пол не подойдет. Шторы будут собирать на себе пыль и жир, поэтому их придется часто стирать. Гораздо лучше повесить римские шторы – они более практичные и простые в уходе. К тому же в любой момент вы сможете создать приватную обстановку или, наоборот, открыть кухню навстречу солнцу. Кстати, не оставляйте без внимания те простенки, которые обычно занимают шторы в открытом виде – займите их узкими стеллажами, бутылочницами или другими системами хранения.

7. Глянцевые фасады


Вещи в кухне, из-за которых уборку придётся проводить в пять раз чаще, чем обычно
Более практичными являются матовые фасады

Владельцы маленьких кухонь без ума от глянцевых фасадов, ведь они здорово увеличивают пространство. Кроме того, блестящие поверхности выглядят эффектно и дорого. Однако если судить с точки зрения практичности, то подобные материалы – далеко не самый лучший вариант. Глянец очень маркий – на нем заметны капли от воды, жирные следы, отпечатки пальцев и пр. Особенно «восприимчивыми» к загрязнениям являются темные цвета – они не способны ничего скрыть от внимательного взгляда.

Если не хотите отдавать предпочтение матовым фасадам, присмотритесь к изделиям из древесины, окрашенной в светлый оттенок. В крайнем случае не выбирайте глянцевые кухни, ящики и дверцы которых открываются нажатием пальцев – более практичными будут крупные ручки, которые исключат контакт с поверхностью.
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