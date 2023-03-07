12 честных фактов о материнстве от матери 7 детей

Публикую статью колумнистки Huffington Post, Элишы, мамы семерых детей, которая пишет о своей жизни и даёт советы начинающим родителям.



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Я — мама во многих отношениях… У меня двое детей, которых я родила сама, четверо детей моего мужа, и одного мы с ним вместе усыновили. Да. Ты правильно посчитала: у меня семеро детей. Понятно, что я люблю детей, но эта ежедневная материнская рутина настолько затянула меня, что иногда мне кажется, что я одна в целом мире. Я знаю, что это смешно, но хорошо, что мне это всего лишь кажется.



Как только меня начинает посещать чувство «Я плохая мать!», я стараюсь любыми доступными способами обратиться к другим мамам: через мою группу в Facebook, мамам моих друзей или просто звоню своей маме. Я не могу сказать, сколько раз рассказывала что-то другим мамам, но все это делалось для того, чтобы выяснить для себя факт: она делает так же, как и я. Это может быть такая же мелочь, как прятанье конфет от детей, или что-то посерьезнее, такое, как внезапный приступ паники.



И каждый раз я с облегчением вздыхаю, потому что перестаю чувствовать, что вся моя жизнь состоит только из слова «мама»… Для себя я выделила несколько фактов о материнстве, которые помогают мне успокоиться и принять все, как есть.



1. Материнство грязнее, чем кажется. Оно состоит из пролитых слез, ущемленного эго, разочарований, пролитого молока, грязной посуды и гор белья. Абсолютно все мамы прошли через это, и избежать этого тебе не удастся. Что остается? Принять все, как есть, и постараться сохранить здравомыслие. И помни: здравомыслие — понятие относительное.



2. Очень трудно отказать, даже когда это необходимо. По вполне понятным причинам у многих мам врожденная потребность заботиться обо всех и стараться угодить каждому: детям, мужу, родителям, учителям в школе и т. д. Список можно продолжать до бесконечности, и мы уверены, что нам все по плечу. В итоге, все тянем на себе.



3. В какой-то день своей жизни каждая мама достигает своей точки кипения. Есть только два вида мам: мамы, которые ее уже достигли, и мамы, у которых эта точка еще впереди. Некоторые из нас проходят этот путь ежедневно, некоторые — редко, но могу сказать с уверенностью — это случается абсолютно с каждой мамой.



4. Иногда наступает момент, когда не можешь понять, что делать. Даже горы книг, которые были изучены, не могут дать ответ. Знай, каждая ситуация не такая, как у кого-то, и каждый ребенок индивидуален. К сожалению, нет никакого универсального ответа, а советы, которые ты находишь в Интернете, часто бестолковые.



5. Вредности маме необходимы для того, чтобы выжить. Шоколад, кофе, чипсы, телевизионные шоу… Это называется «механизм решения проблем» и все в нем нуждаются. Выбери свой «яд» и выбрось вину за это в окно. Главное, знать меру и не увлекаться.



6. Нет такого понятия, как баланс между работой и семьей. Ты можешь быть рок-звездой, но в это время дома у тебя будет полный хаос. Как только начинаешь больше внимания уделять материнству, сразу все остальное отходит на второй план. Невозможно это уравновесить, и тебе остается только пройти этот этап, прежде чем сойдешь с ума, стараясь найти золотую середину.



7. Ты не можешь делать все и сразу! При попытке манипулировать всем и сразу можно что-то пропустить или уронить, а можно «уронить все сразу». Да, мамы все супер, но они не сверхлюди.



8. Беспокойство и материнство идут рука об руку. Когда ты начинаешь беспокоиться о чем-либо, помни, что все мамы такие. Это нормально. Такое состояние указывает не на твою некомпетентность, а лишь подтверждает, что ты человек.



9. Вовлечение в жизнь ребенка в течение каждой его минуты бодрствования — это очень тяжело, а иногда и скучно. Сегодняшние «родительские гуру» вводят нас в заблуждение, уверяя, что родители должны использовать каждую минуту, чтобы взаимодействовать со своими детьми. Не верь им. Дети должны научиться играться самостоятельно, и некоторые вещи должны постичь сами, без нашего постоянного вмешательства. Брось игрушки на пол и иди допивай свой кофе, пока он еще теплый.



10. Телевизор иногда заменяет няню. Когда ты пытаешься разорваться между кормлением одного ребенка, помощью в приготовлении домашнего задания для второго, а третий в этот момент висит у тебя на ноге и орет… Какого черта нужно отказываться в таком случае от телевизора?



11. В материнской канители очень легко забыть о своей второй половинке. Отношения — это тяжелая работа, а появление детей делает их намного крепче. Очень важно иметь крепкое плечо, которое наполнит тебя энергией. Обязательно уделяй время своему любящему партнеру.



12. Мама часто оказывается последней в списке. Да, мы главные в присмотре за порядком в доме и семье, но часто заботу о себе мы, мамы, откладываем на задний план. В таком случае нам грозит выгорание, что, в конечном итоге, ничего кроме обиды не приносит. А ею мы потом заражаем всех членов семьи. Да, бывает тяжело. Но нужно обязательно делать перерывы.



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