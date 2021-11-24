4 простых способа закалить силу воли

Сила воли — чуть ли не главный ресурс человека, который регулирует практически все наши решения и поступки. Сколько раз вы не могли встать по будильнику, откладывали поход в тренажерный зал, выкуривали последнюю сигарету? Уверенность в себе тает с каждой поблажкой, на которую идет человек. В отсутствие силы воли наиболее полное собрание добродетелей и талантов превращается в бесполезный хлам, обреченный на забвение где-то в глубинах вашей души.
Культивировать собственную силу воли будет не просто тем, кто привык к свободной от ограничений жизни. Такие люди, как правило, очень редко достигают успеха — да и то, благодаря счастливой случайности. Чтобы эта беда не произошла и с вами, мы рекомендуем вам прекратить себя жалеть и начать прокачивать силу воли.
Отвлеките себя
К концу 20-го века, большая часть психологов пришла к выводу, что воля — ограниченный ресурс, точно так же, как и выносливость. Знаменитый эксперимент Вальтера Мишеля это подтвердил: участвующие в нем дети могли взять одну конфету немедленно или же подождать час и получить целых пять конфет. Выяснилось, что те респонденты, кто мог отвлечься на какие-то задания, с гораздо большей легкостью мог потерпеть час до заслуженной награды. Оставленные же наедине со сладостями не могли продержаться и десяти минут. Итак, ваша сила воли уменьшается каждый раз, когда вы думаете о награде. Отвлеките себя рабочим процессом и результат получится быстрее.
Думайте о последствиях
Многие психологи считают, что мысли о возможном провале могут подстегнуть работоспособность человека. Другие же утверждают: секрет успеха кроется только в позитивном настрое. На самом деле, работают оба варианта. Вот только нужно уметь применять их с умом. Когда вы в плохом настроении, цели размыты, а работа кажется неподъемной, думайте о том, что получите в ее результате, чтобы мотивировать себя. И наоборот, когда настроение на высоте и энергии хоть отбавляй, но потратить ее хочется не на работу — представьте себе самый негативный из возможных исходов.
Полагайтесь на себя почаще
Помните момент из «Темного Рыцаря», когда уже дважды упавший со стен ямы Уэйн пытается вскарабкаться наверх без страховки — и побеждает? Все потому, что он решил не полагаться на помощь других людей. Это не самый простой в жизни поступок: нам всегда будет хотеться, чтобы хоть кто-то страховал внизу. Не бойтесь положиться на свою силу воли в пиковой ситуации: не клейте на себя никотиновые пластыри, бросая курить, не звоните бывшим вечером пятницы — вот увидите, вы сможете справиться с этим сами.
Практикуйтесь ежедневно
Сила воли нуждается в тренировках, точно так же, как и любая мышца вашего тела. Ставьте себе ежедневные задачи: небольшие, но обязательно выполнимые. Напоминайте себе, зачем вы это делаете. Такая культивация поможет вам в короткие сроки превратиться из безвольного тюфяка в уверенного, смелого и сильного человека. Ведь что для этого, по большому счету, надо, кроме силы воли?
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