4 простых способа закалить силу воли

Сила воли — чуть ли не главный ресурс человека, который регулирует практически все наши решения и поступки. Сколько раз вы не могли встать по будильнику, откладывали поход в тренажерный зал, выкуривали последнюю сигарету? Уверенность в себе тает с каждой поблажкой, на которую идет человек. В отсутствие силы воли наиболее полное собрание добродетелей и талантов превращается в бесполезный хлам, обреченный на забвение где-то в глубинах вашей души.



Культивировать собственную силу воли будет не просто тем, кто привык к свободной от ограничений жизни. Такие люди, как правило, очень редко достигают успеха — да и то, благодаря счастливой случайности. Чтобы эта беда не произошла и с вами, мы рекомендуем вам прекратить себя жалеть и начать прокачивать силу воли.









Отвлеките себя

Думайте о последствиях

Полагайтесь на себя почаще

Практикуйтесь ежедневно