Поздняя любовь и последний год жизни Эдит Пиаф

За любовь, за счастье нередко приходится расплачиваться слезами. Марсель Сердан и Эдит Пиаф.

Испытания, выпавшие на хрупкие плечи Пиаф

И вновь на сцене. Эдит Пиаф. / Фото: Rexfeatures.com

Тео и Эдит. / Фото: Rexfeatures.com

Эдит Пиаф.

Тео и Эдит.

Тео и Эдит.

Тео и Эдит.

«Влюбленная дружба». Эдит Пиаф с Шарль Азнавур

Эдит Пиаф с Ш.Азнавуром и Э. Константином, 1950-е годы.

Эдит Пиаф с Шарль Азнавур.

Она сказала "Да"

Тео Сарапо и Эдит Пиаф на сцене. / Фото: Getty Images.

Тео Сарапо и Эдит Пиаф. / Фото: Getty Images.

Тео Сарапо и Эдит. / Фото: Getty Images.

Тео Сарапо и Эдит. / Фото: Getty Images.

Суеверия и мистика в жизни Пиаф

Эдит Пиаф - выдающаяся звезда французской эстрады прошлого века. / Фото: Rexfeatures.com

Под венец с нищей невестой

Венчание Тео Сарапо и Эдит Пиаф. / Фото: Getty Images.

Венчание Тео Сарапо и Эдит Пиаф. / Фото: Getty Images.

Тео Сарапо и Эдит. / Фото: Getty Images.

Тео Сарапо и Эдит Пиаф. / Фото: Getty Images.

Тео Сарапо и Эдит. / Фото: Getty Images.

Погребение Эдит Пиаф. / Франция провожает своего воробышка. / Фото: Rexfeatures.com

Жизнь после Эдит

Тео Сарапо. / Фото: Getty Images.

Могила в которой покоятся с миром Эдит Пиаф и ее близкие. / Фото: Rexfeatures.com