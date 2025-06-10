В чём достоинство замороженных овощей и фруктов и когда ими можно заменить свежие

В истории с отсутствием пользы замороженных овощей и фруктов стереотипов больше, чем правды. /Фото: epochtimes.ru

Без овощей и фруктов рацион человека нельзя назвать ни полноценным, ни здоровым. /Фото: kartinki.pics

Когда с полок магазинов пропадают свежие сезонные продукты, то возможностью перейти на замороженные пользуются не все. /Фото: static.tildacdn.com

Большинство сезонных фруктов и ягод доступны круглый год в замороженном виде. /Фото: vosadu-li-vogorode.ru

У замороженных овощей и фруктов есть как плюсы, так и минусы. /Фото: ixbt.online

Брокколи считается как раз продуктом, который лучше не замораживать, но в случае остальных овощей всё не так страшно. /Фото: kupi-rakushku.od.ua