Семь любопытных и неожиданных фактов о сне

VS-T.RU собрал самые интересные факты о сне. Некоторые из них звучат довольно неожиданно.
1. Почему вы можете проснуться от собственного крика
Ночные страхи — это нарушения сна, связанные с аномальными физическими движениями, поведением, эмоциями, восприятием и снами. При ночном страхе люди не осознают, что с ними происходит. Главное отличие ночного страха от кошмара в том, что в первом случае человек частично просыпается, а во втором — продолжает спать.
Во время приступа ночного страха человек вдруг выпрямляется и начинает кричать, часто нечто вполне осмысленное вроде: «Они убьют меня!» Лицо спящего бывает искажено яростью, или человек, кажется, защищает себя от невидимой угрозы, или боится чего-то вроде червей в постели. Сердцебиение — учащённое, на теле выступает пот, зрачки — расширены. Такое состояние может длиться от десяти до двадцати минут.
Чаще всего от ночных страхов страдают мальчики от пяти до семи лет, но девочки тоже этому подвержены, хоть и реже — по статистике, около 17% маленьких детей переживают ночные страхи. Как правило, по мере взросления ночные страхи происходят реже, а потом и вовсе проходят.
2. Необязательно спать много — достаточно поверить в то, что вы выспались
Существует эффект плацебо сна: просто поверить в то, что вы хорошо поспали, достаточно, чтобы быть продуктивным и энергичным в течение дня. Особенно хорошо этот приём сработает, если людям скажет о том, что они хорошо спали, какой-нибудь авторитетный психолог или врач.
Эксперимент провели на группе старшекурсников. Студентам коротко рассказали на лекциях о природе сна, а потом подключили их к оборудованию, которое якобы должно дать исследователям информацию о качестве их сна прошлой ночью (на самом деле оборудование просто измеряло мозговые частоты). Затем один из экспериментаторов якобы подсчитал коэффициент, насколько же хорошо выспались студенты. Те, кому сказали, что они спали хорошо, выполняли тесты лучше и быстрее тех, кому сказали, что они спали плохо.
3. Только 3% людей способны нормально себя чувствовать, если спят не более шести часов в сутки
Существуют два фактора, влияющие на время сна: согласно исследованиям учёных из Отдела медицины Гарвардской школы, это возраст и генетика.
Генетика влияет не только на то, сколько сна вам нужно, но и на структуру сна и время пробуждения, а также ваши предпочтения для выполнения определенных задач в разное время дня. Большинству взрослых требуется около восьми часов сна в сутки, и очень маленький процент людей (около 3%) могут быть продуктивными в течение дня, высыпаясь всего за шесть часов — этому они обязаны именно своей генетике.
Обычно чем старше вы становитесь, тем меньше вам требуется сна. Приведём небольшой список по сколько часов в среднем нужно спать людям разных возрастов:
- новорождённые (от месяца до двух) — от 10,5 до 18-ти часов;
- младенцы (от трёх до 11-ти месяцев) — от 10-ти до 14-ти часов;
- маленькие дети (от года до трёх лет) — от 12-ти до 14-ти часов;
- дети дошкольного возраста (от трёх до пяти лет) — от 12-ти до 14-ти часов;
- дети (от пяти до 12-ти лет) — от 10-ти до 11-ти часов;
- подростки (от 12-ти до 18-ти лет) — от 8,5 до 9,5 часов;
- взрослые (от 18-ти лет до конца жизни) — от 7,5 до 8,5 часов.
4. Венгерский солдат не спал 40 лет и прекрасно себя чувствовал
Поль Керн был венгерским солдатом, участвовавшим в Первой Мировой Войне. Солдатом он был прекрасным и боролся даже тогда, когда были убиты все остальные солдаты из его роты, за что его наградили медалью.
Однажды Полю выстрелили в висок. Пуля уничтожила часть лобной доли — такое ранение убило бы любого. Но единственное, что изменилось в жизни Поля после ранения — он больше не смог заснуть. Вообще.
Врачи тщательно осмотрели его и не смогли понять, как он ухитрился выжить. По сути, невозможность спать стала единственной проблемой солдата. Снотворные и седативные таблетки не помогали. Но Поль и не страдал — часть его нервной системы тоже была уничтожена. Мужчина не воспринимал истощение и уверял всех, что чувствует себя прекрасно. Керн не спал в течение 40 лет — до своей смерти в 1955-м году.
5. Ваши сны действительно влияют на вашу реальную жизнь
Согласно исследованиям, содержание наших снов отражается на наших реальных отношениях с другими людьми во время бодрствования — например, вызывает споры и сомнения на следующий же день.
Исследователи попросили более 60-ти мужчин и женщин записывать подробную информацию о своих снах, как только проснутся, а также вести личный дневник и особое внимание уделять записям, касающимся отношений с их второй половиной.
Если люди видели партнёра ночью во сне, то на следующий день это приводило к проблемам в отношениях, а после снов, в которых с партнёром был конфликт, следовали серьёзные трудности в отношениях. Если сновидящий во сне изменял второй половине, то это приводило к уменьшению любви и доверия, и эффект держался в течение нескольких дней.
Однако не все результаты были отрицательными: те, кто во сне видел нечто приятное относительно партнёра, проводили с ним больше времени и сближались с ним в реальной жизни.
6. Сон на левом боку может избавить от изжоги
Кислотное расстройство желудка, или изжога — ощущение жжения в груди. Причиной этого неприятного явления служит непроизвольное срыгивание желудочной кислоты. Большинство из нас знакомо это неприятное ощущение, но имейте ввиду — сон на левой стороне тела может помочь справиться с изжогой, тогда как сон на правой лишь усугубит ситуацию.
Предположительно, это происходит потому, что во время сна на правом боку круговая мышца, которая препятствует проникновению остатков пищи из желудка в пищевод, расслабляется, перестаёт выполнять свою функцию, и кислотность пищевода таким образом повышается.
7. Если внезапно разбудить лунатика, ничего плохого с ним не случится
В самом по себе пробуждении человека, страдающего лунатизмом, ничего опасного для его здоровья нет, однако существует вероятность, что человек от неожиданности может пораниться сам и причинить вред тому, кто его разбудил. Обычно лунатик начинает ходить на третьей стадии медленного сна, известной также как «медленный сон». На этой стадии сон очень глубокий и проснуться в это время довольно сложно, хотя и возможно. Однако пробуждение может привести к когнитивному нарушению (учёные называют это состояние «сонной инерцией»), которое может продолжаться до 30 минут.
Специалисты в области расстройств, связанных со сном, утверждают, что человек, внезапно пробудившийся от глубокого сна, может сильно испугаться, долго не понимать, где он находится или прийти в крайне возбуждённое состояние. Он запросто может вас не узнать, толкнуть или ударить. Но даже если такой человек и не отреагировал агрессивно, он всё равно может причинить вред и вам и себе: многие лунатики во сне идут на кухню готовить или даже пытаются сесть за руль автомобиля со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вместо того чтобы будить ходящего во сне человека, специалисты советуют мягко и медленно отвести его обратно в кровать.
8. Недостаток сна портит вам личную жизнь
Плохой сон значительно влияет на ваши повседневные взаимоотношения в паре: обычно тот из партнёров, который меньше высыпается или часто видит во сне кошмары, становится ворчливым, начинает жаловаться на жизнь и обвинять другого в том, что его не ценят или не уделяют достаточно внимания. Исследователи из Университета Беркли задались вопросом, почему так происходит.
Учёные попросили 60 пар разного возраста, от 18 до 56 лет, вести дневник сна. Участники должны были каждое утро записывать, насколько хорошо им спалось, и добавлять, что они чувствуют по отношению к своему партнёру. Кроме того во время решения спорных вопросов в семье велась запись видео. Те люди, чей сон был хуже, оказывались гораздо более нетерпимыми и раздражительными.
Эксперты напомнили, что полноценный сон чрезвычайно важен для физического и психического здоровья, а для того, чтобы чувствовать себя бодрым и активным, человеку требуется от 5 до 8 часов сна каждые сутки.
На сегодняшний день каждый третий человек на Земле страдает бессонницей. Нормально высыпается только 40% населения Земли.
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