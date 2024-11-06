Простые приёмы для тех, кто мечтает о недорогом, но роскошном интерьере

Ремонт – это недешевое удовольствие, особенно если вы решили изменить обстановку сразу во всей квартире. Приходится на чем-то экономить и от чего-то отказываться, правильно расставлять приоритеты. Однако это совсем не значит, что бюджетный ремонт не может в итоге выглядеть роскошно.







Рассказываем, на какие дизайнерские решения сделать ставку, чтобы квартира выглядела красиво и стильно, будто вы вложили в нее не один миллион.

Прием 1: Хорошее освещение

Прием 2: Интерьерная мода

Прием 3: Комбинация стилей

Прием 4: Блеск золота

Прием 5: Качественные имитации

Прием 6: Пустое пространство на полках

Прием 7: Цветной диван

Прием 8: Живые цветы

В интерьере много источников света.В процессе ремонта уделяют много внимания подбору мебели, отделочных материалов, текстиля, декора, а вот освещение часто упускают из вида. Это большая ошибка, которая может привести к тому, что вы будете чувствовать себя неуютно в собственной квартире. Кроме того, она визуально станет меньше, и будет выглядеть слишком просто.Помните: чем больше световых сценариев в комнате, тем интереснее и богаче она смотрится. Не ограничивайтесь только люстрой по центру потолка – кроме общего, в каждой зоне должно быть свое «личное» освещение. Например, в гостиной отдельно можно подсветить зону отдыха, рабочее место и уголок для чтения, а в спальне повесить бра с мягким светом над изголовьем и купить зеркало с подсветкой для туалетного столика.Тихая роскошь – тренд интерьера в 2025 году.На первый взгляд этот совет может показаться легкомысленным, ведь мода меняется очень быстро, и то, что сегодня в тренде, завтра может перестать быть актуальным. Однако люди так устроены, что новые и популярные вещи в целом нравятся им гораздо больше привычных, а возможность следовать интерьерным трендам ассоциируется с роскошью, достатком и хорошим вкусом.Мы не говорим о том, что каждый год нужно переделывать ремонт в квартире, чтобы он соответствовал моде. Но периодически освежать декор и обновлять некоторые детали нужно, ведь иногда даже минимальные изменения способны сделать интерьер более современным. Например, можно повесить новую люстру, купить мебель трендового цвета, добавить в обстановку актуальные фактуры. Это будет стоить совсем недорого, зато ваш интерьер будет шагать в ногу со временем.Классическая квартира с элементами лофта.Самый простой и безопасный вариант при оформлении интерьера – выбрать один стиль и следовать ему. Однако, если идти по такому пути, есть риск сделать комнату безликой и скучной. Если вы хотите, чтобы квартира выглядела по-настоящему дорого и создавала впечатление, что с ней работал профессиональный дизайнер, грамотно комбинируйте детали разного стиля, формы, цвета, фактуры.Конечно, это будет сделать нелегко, так как любое смешение стилей требует хорошего вкуса и знания интерьерных тонкостей. Поэтому советуем начать с малого: возьмите за основу одно направление и добавьте в него несколько деталей из другого. Например, в квартире сканди отлично будут смотреться натуральные материалы из эко-стиля или кирпичная стена, характерная для лофта. Также отлично впишется в обстановку роскошная золотая фурнитура из классики и нарочито состаренные вещи из шебби-шика. Выбирайте простые, понятные методы, и тогда вас обязательно ждет успех.Добавьте в интерьер немного золотаНе так давно в моду вошло выражение о том, что золотой – это новый черный. И с этим сложно поспорить, ведь действительно, золотой постепенно из вычурного и помпезного превращается в классический цвет, который уместно смотрится практически в любом интерьере, привнося в него роскошь. Конечно, пытаться сделать дворец из хрущевки – плохая идея, ведь во всем важна мера и чувство вкуса. Однако добавить некоторые акценты золотого цвета, чтобы сделать обстановку квартиры роскошной, можно и нужно.Золото можно использовать в фурнитуре, рамках для картин и зеркал, смесителях в ванной комнате и на кухне. Также можно пойти еще дальше и выбрать обои с золотым блеском. Но в этом случае их лучше использовать в качестве акцента, для оформления одной стены, иначе не получится избежать эффекта «дорого-богато».На заметку: Кстати, об обоях. Монохромная цветовая гамма с четким геометрическим рисунком поможет добавить пространству роскоши, а также сделать его более упорядоченным. Поэтому обратите внимание на обои с подходящим рисунком, например, с орнаментом-решеткой. Такие можно найти в коллекциях не только дорогих брендов, но и бюджетных производителей.Укладка «елочкой» делает интерьер визуально дорожеНе каждый может себе позволить использовать для оформления интерьера дорогие натуральные материалы, поэтому с каждым годом растет популярность имитаций. Однако здесь важно быть максимально осторожными, ведь если отдать предпочтение явным подделкам, ни за что не получится избежать ощущения дешевого и безвкусного интерьера. Гладкие обои с рисунком под кирпич, пластиковые панели, имитирующие мрамор, недорогая столешница под гранит, «шелковые» шторы с дешевым блеском – всем этим вещам не место в дорогом пространстве.А вот качественные имитации станут настоящим украшением квартиры. Например, дорогой ламинат прекрасно сымитирует фактуру натурального дерева, а качественный керамогранит создаст ощущение настоящего каменного пола. Также советуем обратить внимание на творчество российских умельцев: многие из них создают настолько шикарные копии дизайнерских предметов обстановки, что и сложно отличить от оригинала.Освободите полки на стеллаже, добавьте им воздухаДорогой интерьер требует большого количества света, воздуха и пространства. Поэтому совсем необязательно покупать что-то для того, чтобы он выглядел роскошнее – наоборот, нужно убрать лишнее. Самое простое решение – освободить полки стеллажа от бесконечных коробок, статуэток, свечей, книг, журналов и пр. Они сильно перегружают пространство, создают визуальный шум и ощущение беспорядка. Оставьте только самые красивые детали, которые гармонично смотрятся вместе. Так вы сможете выделить и подчеркнуть красоту оставшихся вещей.На заметку: Этот совет касается не только открытых полок, но и пространства комнаты в целом. Не перегружайте помещение мебелью, оставьте только самое необходимое. Если квартира маленькая, отдавайте предпочтение многофункциональным предметам или трансформерам, которые позволят сэкономить место.Желтый диван можно поддержать декоративными подушками и тюльпанами в тон.Монохромные интерьеры выглядят стильно, дорого, но в них часто не хватает той самой изюминки, которая бы цепляла и заставляла взгляд останавливаться. Поэтому дизайнеры рекомендуют добавлять в обстановку цветные детали, которые придают пространству шика. Кстати, совсем не обязательно делать ставку на мелкие элементы, например, шторы или декоративные подушки. Ярким акцентом может стать мебель.Поставьте в гостиную синий, зеленый или даже желтый диван, который будет центром гостиной – интерьер от этого лишь выиграет. Главное – соблюдайте некоторые нюансы. Во-первых, цветная мебель будет уместно смотреться только на нейтральном фоне (отделка в комнате должна быть выполнена в светлых, пастельных оттенках), а во-вторых, диван обязан вписываться в общую цветовую гамму интерьера. Отличное решение – «поддержать» его другими деталями такого же оттенка, чтобы получилось создать единую композицию.Выбирайте – живые букеты или комнатные цветыНаверняка вы обращали внимание, что в роскошных интерьерах на столах и прикроватных тумбах часто стоят живые цветы. Совсем не обязательно покупать букеты дорогих роз или элегантных лилий, которые придется обновлять каждую неделю – подойдут и обычные комнатные растения в горшках. А осенью, весной и летом дополняйте интерьер цветами по сезону: астрами, ромашками, ландышами и пр. Это очень простое, но изящное решение для дорогого интерьера.