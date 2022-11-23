Способ размножения антуриума с помощью цветов

Комнатное растение антуриум — невероятно эффектный цветок, который при правильном уходе будет радовать своим ярким цветением круглый год.

Летом на антуриуме одновременно может расти до 6-10 крупных цветов, а зимой – в среднем 3-4 цветка белого, красного, розового, зеленого, коричневого, бордового и других цветов в зависимости от сорта. Антуриум преображает внешний вид домашнего цветника, поэтому было бы неплохо иметь хотя бы несколько таких растений, тем более размножить антуриум довольно просто.

Для размножения антуриума срежьте цветы, используя стерильный инструмент.







Чтобы защитить места срезов от попадания бактерий и грибка, используйте чеснок.







Для ускорения процесса размножения антуриума понадобится банан, в котором содержится большое количество крахмала, калия и других питательных веществ, необходимых для активного роста и развития любых растений. Банан в этом случае выступает в качестве эффективного органического удобрения.

Разрежьте банан на кружочки толщиной примерно 1,5 см и выложите их в горшок с рыхлым грунтом.







Вставьте подготовленные листочки в мякоть банана.







Слегка присыпьте цветы землей и обильно полейте их, используя отстоянную воду комнатной температуры.







Регулярно увлажняйте субстрат, больше никакой уход за посадками не потребуется.

Уже через месяц растение укоренится и отрастит несколько молодых листочков.Продолжайте ухаживать за молодыми растениями, которые очень бы стро разрастутся и будут радовать своей красотой.