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Советы, благодаря которым в квартире станет тепло

Люди делятся на два типа. Одни даже зимой готовы спать с открытой форточкой, а другие достают самое теплое одеяло, когда на улице чуток похолодало.

Для тех, кто мерзнет, мы собрали лайфхаки, которые помогут комфортно провести зиму и не тратить кучу денег на дорогущие отопительные приборы.

1. Поставьте вентилятор напротив батареи


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Один из самых простых пользовательских лайфхаков — установить вентилятор почти вплотную к радиатору.

Метод, при помощи которого я спасался в хрущевке от лютых холодов. Берем летний вентилятор и направляем его на батарею. Он начинает гнать воздух, который циркулирует в помещении, сквозь горячий радиатор. Эффект просто поразительный. Вдвойне поразительно то, что расходы на электричество практически не увеличиваются. Мощность вентилятора около 40-60 Вт — как старая лампочка. А мощность обогревателя, который в таком случае не нужен, — около 2000 Вт.

2. Повесьте правильные шторы


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Плотные занавески уменьшают потерю тепла на 40%. Отдайте предпочтение моделям из бархата или любой другой тяжелой ткани, избегайте хлопка. Вешайте шторы максимально близко к стеклу и не забывайте задергивать их, когда солнце уже скрылось за горизонтом.

3. Достаньте ковер


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Нет никакого смысла выкручивать отопление на максимум, но при этом игнорировать ковры. Через «голые» полы может уходить от 10 до 20% тепла. Специалисты рекомендуют выбирать ковры с плотным ворсом, так как они наиболее эффективно сохраняют тепло, обеспечивая дополнительный комфорт и уют.

4. Наклейте на стекло пузырчатую пленку


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Пузырчатая пленка выступит в качестве теплового барьера. Грубо говоря, вы получите некое подобие дополнительного стеклопакета.

5. Прикрепите к стене за батареей фольгу


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Один из самых простых лайфхаков, благодаря которому батарея будет работать эффективнее. Необходимо застелить фольгой стену за радиатором. Тогда тепло не будет уходить в стену, а напротив, будет «отражаться» и проходить в комнату. Будет не просто теплее, а вообще жара.

6. Уберите вещи от радиатора


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Иногда нужно всего лишь переставить мебель, и дома станет теплее. Диван, большая собачья лежанка, кресло или шкаф попросту поглощает тепло. Постарайтесь максимально расчистить пространство перед источниками тепла.

7. Закрывайте двери


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Этот совет до безобразия прост. Просто закрывайте двери в неиспользуемые комнаты. Например, можно временно закрыть дверь в гардеробную, кладовку, пустующий зал. Еще важно быстро закрывать входную дверь, а также следить за тем, насколько плотно она прилегает к проему — это поможет предотвратить потерю до 15% тепла в коридоре.

8. Купите электрооедяло


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Вместо того, чтобы затевать ремонт и тратиться на тройные стеклопакеты, можно использовать электрическое одеяло или простынь. Расход энергии минимальный, зато тепло и комфорт обеспечены.

9. Закройте щели в дверях и окнах


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Если предыдущие методы не помогли и в комнате все еще холодно, важно выявить возможные утечки тепла. Например, через щели под межкомнатной дверью проходит воздух. Решить эту проблему можно двумя способами: купить в магазине специальные затычки или изготовить их самостоятельно, используя плавательные палочки.

10. Открывайте шторы днем


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

Ближе к вечеру шторы лучше закрывать, а вот днем, особенно в солнечную ясную погоду, — распахнуть. Солнечный свет дает 3% тепла в квартире. Казалось бы, мелочь, но в комплексе с остальными методами работает отлично.

11. Выбирайте темные радиаторы


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

При прочих равных условиях черный радиатор эффективнее «передает» тепло. Но нельзя просто перекрасить батарею — это ухудшит ее обогревательные возможности. Поэтому приобретайте радиаторы темного цвета на этапе ремонта. А красить уже установленную батарею, тем более современную металлическую, не стоит.

12. Не закрывайте дверь в ванную


Советы, благодаря которым в квартире станет так тепло

После принятия водных процедур оставьте дверь в ванную комнату открытой. Горячий влажный воздух быстро повысит температуру в соседних помещениях. Кроме того, так снижается риск образования плесени в ванной.
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