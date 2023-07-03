Женщина совершила почти невозможное и утянула талию до 33 см по прихоти мужа

Этель Грейнджер - обладательница талии в 33 см.
Этель Грейнджер осталась в истории как обладательница самой узкой талии ХХ века – всего 33 см. Все это произошло в угоду ее супруга, который был одержим «осиными» талиями. Ради его фантазий женщина всю жизнь носила корсеты, утягивая себя все больше и больше.
Ethel Granger - женщина с талией в 33 см. | Фото: pinterest.com.
Юность Этель Грейнджер (Ethel Granger) пришлась на 1920-е году, когда в моде были бесформенные платья-балахоны, а женщины с короткими стрижками немного походили на мальчиков. Этель была совершенно обычной девушкой, пока не вышла в 1928 году замуж за астронома Уильяма Арнольда Грейнджера.
Как-то, обнимая свою жену, Уильям высказал пожелание почувствовать ее талию в корсете. Через некоторое время Этель все же стала меньше есть и туго затянула себя в корсет. Супруг пришел в такой восторг, что предложил ей не снимать корсет 24 часа в сутки. После долгих уговоров Этель согласилась спать в нем. Через несколько лет талия Этель Грейнджер уменьшилась с 58 до 33 см, и женщина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Этель Грейнджер с пирсингом. | Фото: img-fotki.yandex.ru.
Когда Этель уступила уговорам мужа и стала носить корсет, у Уильяма появились новые фантазии. Супруге пришлось добавить к своему образу безумно высокие каблуки и проколоть уши в нескольких местах, чтобы надеть несколько пар серег.
И в завершение «прекрасного» образа муж проколол Этель нос. Во время этой процедуры он завязал жене глаза и серебряной иглой пробил перегородку между ноздрями. С ноздрями было проделано тоже самое. Следует обратить внимание, что все это происходило задолго до популярность пирсинга среди молодежи.
Фотосессия Этель Грейнджер для журнала VOGUE. | Фото: rocaille.it.
Несмотря на неестественные манипуляции со своим телом, Этель Грейнджер прожила довольно долгую жизнь. Она умерла в 1982 году в возрасте 77 лет.
Фотосессия «в стиле Этель Грейнджер» в 2011 году. | Фото: lyemium.com.
В 2011 году журнал Vogue Italia опубликовал фотосессию «в стиле Этель Грейнджер». Гротескные снимки с ненатуральной талией вызвали неоднозначную реакцию у современных обывателей.
Фотосессия «в стиле Этель Грейнджер» в 2011 году. | Фото: nssmag.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии