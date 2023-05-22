Далекий космос

Полет на Луну
В середине февраля 2013 наша Луна прошла перед планетой Юпитер. Пытаясь запечатлеть этот необыкновенный кадр, астрофотограф понял, что летящий поблизости самолет может оказаться перед Луной. Поэтому он сделал непрерывную серию кадров с короткими экспозициями. Как и ожидалось, через некоторое время самолет, Луна и Юпитер оказались вместе на одном кадре. (Фото Greg Gibbs):
Цвета Меркурия
Меркурий — самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. Планета названа древними римлянами в честь бога торговли — быстроногого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет.
Это изображение Меркурия было сделано на основе снимков космического аппарата Мессенджер. Цвета усилены. В верхней правой части Меркурия видно большое, окрашенное в желтоватый цвет образование. Это котловина Калорис, которая возникла в результате столкновения с кометой или астероидом на самой ранней стадии эволюции Солнечной системы. Затем древняя котловина Калорис была залита извергавшейся из вулканов лавой. (Фото NASA | JHU Applied Physics Lab | Carnegie Inst. Washington):
Полет метеорита
Зимним утром 15-го февраля Марат Ахметвалеев сфотографировал след от падения знаменитого метеорита в Челябинске. Под покровом легкого тумана спокойно течет река Миасс, в ее тихих водах отражается зимний пейзаж около Челябинска в России. Предварительные результаты показывают, что метеорит принадлежал к классу пересекающих земную орбиту астероидов, известных как аполлоны. Также читайте статью «10 самых крупных метеоритов, упавших на Землю». (Фото Marat Ahmetvaleev):
Скопления галактик Абель 68
Как представить себе расстояние в миллион световых лет? А в миллиард? Скопление галактик Абель 68 удалено от нас на 2.1 миллиарда световых лет и находится в созвездии Лисички.
Для информации: световой год — это внесистемная единица длины, равная расстоянию, проходимому светом за один год. Световой год равен 9 460 730 472 581 километрам или 0.306 601 парсекам. (Фото NASA, ESA, Hubble Heritage | ESA | Hubble Collaboration):
Извержение вулкана Сакурадзима
Не обязательно отправляться за 2 миллиарда световых лет, инопланетные пейзажи можно увидеть и на Земле. Например, во время извержения вулкана Сакурадзима.
Природа вулканических молний загадочна. На этой фотографии видно, как из-под поверхности Земли вырывается наружу расплавленная порода, стреляющая горячими светящимися шариками магмы. (Фото Martin Rietze):
Световое эхо V838 Единорога
V838 Единорога — необычная переменная звезда в созвездии Единорога, находящаяся на расстоянии около 20 000 световых лет (6 килопарсек) от Солнца. Звезда пережила серьёзный взрыв в начале 2002 года. По неизвестным причинам внешняя оболочка V838 Единорога внезапно расширилась, сделав эту звезду самой яркой во всём Млечном Пути. Затем она снова стала слабой, также внезапно. Радиус V838 Единорога составляет 380 радиусов Солнца, светимость — в 15 000 раз больше светимости Солнца. (Фото NASA, ESA, H. E. Bond):
Карта лунной гравитации
Как образовалась Луна? Эта карта лунной гравитации. Области с более слабой гравитацией изображены синим цветом, а с более сильной – красным. Анализ данных, полученных спутниками GRAIL, показал, что кора Луны очень тонкая, ее глубина – всего около 40 километров. И по внутреннему строению Луна похожа на Землю.
В целом эти результаты подтверждают гипотезу, согласно которой Луна сформировалась из вещества Земли после мощного столкновения, произошедшего на раннем этапе эволюции Солнечной системы, примерно 4.5 миллиарда лет назад. Хотя на этот счет есть и другие мнения. Читайте статью «Другая сторона Луны». (Фото NASA, JPL-Caltech, MIT, GSFC, SVS):
Туманность Ориона
Туманность Ориона или M42 простирается на 40 световых лет. Она находится в том же спиральном рукаве нашей Галактики, что и Солнце, на расстоянии около 1344 световых лет от Земли. (Фото Reinhold Wittich):
Туманность Карандаш
Эта ударная волна летит в космическом пространстве со скоростью более 500 000 км/час. Туманность NGC 2736 — эмиссионная туманность в созвездии Паруса. Ее часто называют туманность Карандаш из-за внешнего вида. Длина «карандаша» составляет около 5 световых лет, от нас она удалена на 800 световых лет. Туманность является расширяющимся облаком остатков от звезды, взорвавшейся примерно 11 000 лет назад. Диаметр остатка равен 100 световым годам. (Фото Martin Pugh):
Спиральная галактика NGC 3169
NGC 3169 — это спиральная галактика в созвездии Секстант. NGC 3169 излучает во всех диапазонах спектра, от радио до рентгеновского, что указывает на активное галактическое ядро, скрывающее огромную черную дыру.
Для информации: черная дыра — область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света. Сверхмассивная черная дыра — это черная дыра с массой около 100 000 — 10 000 000 000 масс Солнца. Сверхмассивные черные дыры обнаружены в центре многих галактик, включая наш Млечный Путь. (Фото Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter, University of Arizona):
Туманность Голубая конская голова
Вы видите здесь лошадиную голову? Нет, это не знаменитая туманность Конская Голова в созвездии Ориона. Это гораздо более слабая отражательная туманность IC 4592, принимающая знакомую форму при более богатом воображении. Отражательные туманности состоят из тонкой космической пыли, которая может принимать голубоватый цвет, отражая излучение соседних звезд. (Фото Scott Rosen):
Спящая Красавица
M 64 — это Спящая Красавица, галактика Чёрный Глаз в созвездии Волосы Вероники на расстоянии около 17 миллионов световых лет от Земли. M 64 благодаря столь замечательной особенности внешнего вида — популярный объект для любительских наблюдений. В центре видно красноватое свечение водорода, связанного с областями звездообразования. Спящая Красавица и странное вращение, вероятно, возникли в результате произошедшего около миллиарда лет назад слияния двух разных галактик. (Фото Martin Pugh):
Туманность Южное Кольцо
Туманность Южное Кольцо NGC 3132 — планетарная туманность в созвездии Паруса. В центре находится небольшая звездочка, а совсем не яркая, как может показаться. Багряное сияние окружает двойную звёздную систему(Фото Hubble Legacy Archive, ESA, NASA):
Туманность Сердце
Туманность Сердце, официальное название которой — IC 1805, растянулась на 200 световых лет и находится на расстоянии около 7 500 световых лет от нас. За свою форму, больше подходящую для дня Святого Валентина, туманность получила название Сердце. В туманности IC 1805, в спиральном рукаве Персея нашей Галактики, рождаются новые звезды. В центре космического сердца находится большое скопление молодых звёзд, возраст которых всего около 1.5 миллионов лет. (Фото Terry Hancock):
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