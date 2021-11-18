Польза шишек для вашего сада и огорода

Ни для кого не секрет, что многие природные материалы можно с пользой использовать в своем саду и огороде. Один из таких материалов у многих находится буквально под рукой, вернее — чаще под ногой, однако далеко не все догадываются о его огромном потенциале.

Речь здесь идет о сосновых шишках и иголках, которые могут принести огромную пользу вашему хозяйству.





Вместо камней

Сосновая мульча

Защитная функция

Согреют зимой

А не появятся ли на участке сосны?

Зачастую при посадке какого-либо дерева или куста вам необходим дренаж, но у вас как назло не оказывается под рукой ни камней, ни кирпича. На помощь придут шишки! Они пропитаны смолами, и поэтому медленно гниют, а значит станут отличным долговечным, да еще экологичным дренажем.Слой толщиной 10-15 см прослужит вам около 10-15 лет.Сосновые шишки — это отличный мульчирующий материал с долгим сроком службы, да еще и с декоративной функцией. Просто высыпьте шишки на землю и они защитят вашу почву от пересыхния и сорняков.Кроме того сосновые шишки и иголки защитят ваши растения от вредителей, в первую очередь от слизней и улиток. Во-первых, им не нравится запах сосны, а, во-вторых, острые края шишек и иголок просто невыносимы для их нежных телец. Просто просыпьте землю под растением сосновым опадом и «враг не пройдет».Сосновая игла — это отличный утеплитель, который не только согревает, но и не промокает, а так же хорошо пропускает воздух, а значит преть под ним ничего не будет. Поэтому сосновые иголки отлично подойдут для укрытия.Не переживайте, ведь в шишках, которые вы используете, давно нет семян. Дело в том, что семена созревают и выпадают из шишек осенью, сами же шишки опадают только следующей весной.Ловушка для садовода и не толькоВыбирая шишки, нужно быть внимательным, ведь вам нужны именно сосновые. Дело в том, что еловые шишки очень привлекают муравьев, буквально притягивают их как магнит, а таким гостям на участках в основном не рады. Однако эту особенность можно тоже использовать в своих целях, а именно сделать из шишек эффективную ловушку для муравьев.В начале лета выберете свободный участок и организуйте там гору из еловых шишек, огородив ее вокруг, например, шлангом, чтобы гора не расползалась. За лето под шишками соберутся все муравьи с участка и вы сможете легко вывезти их с участка или уничтожить.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как с пользой использовать сосновые шишки и иголки на своем участке.