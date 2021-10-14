Как сделать копченое сало прямо в квартире: инструкция по приготовлению

Замечательный рецепт, который позволит в домашних условиях насладиться ароматным и таящим во рту салом. Без дыма и копоти. Реализовать его в условиях квартиры очень просто, надо знать всего пару секретов и соблюдать правильную технологию. А вот вкус получается просто божественным, настолько, что все домашние и гости пальчики могут даже проглотить.
1. Какое сало лучше взять?
Выбор сала — первый важный этап приготовления. /Фото: latimes.com
Для приготовления берем уже купленное засоленное сало или подготовленное самостоятельно. Если хочется лично засолить, нужно рассчитывать, что на этот процесс уйдет не меньше недели. Купленный кусочек обсыпается солью, при желании специями и чесноком и отправляется настаиваться в холодильник. Такой способ засола называется сухим, в собственном соку. Для приготовления по вкусу выбираем кусочек чистого сала или с одной, двумя мясными прослойками. С ними получается даже вкуснее и интереснее.
2. Подготовительный этап
Казан всему голова, по крайней мере копченому салу точно. /Фото: i.ytimg.com
Соленое сало, прежде всего, нужно промыть под водой от лишней соли. Многие кулинары считают, что после этого его нужно просушить бумажными полотенцами насухо. Желательно, но не обязательно. Если оставить немного влаги, сало становится мягче, лучше тает во рту и пропитывается продуктами копчения, поэтому по желанию все можно оставить как есть. А лучше всего попробовать оба варианта приготовления. Дальше нужно в заранее подготовленный котелок насыпать специальную щепу для копчения. Вкуснее всего получается сало, приготовленное на ольховой и фруктовую щепе. Но на свой вкус можно также выбрать и буковую. Достаточно по одной маленькой горсточке каждого вида.
3. Правильное использование фольги
Из фольги нужно сформировать импровизированную тарелочку. /Фото: metaphysican.com
Копченое сало в квартире не получится приготовить идеально, если не будет фольги. От нее нужно отрезать небольшой квадрат, по размеру немного больше верхней части котелка. Затем берем глубокую миску, переворачиваем, кладем на нее фольгу и используя ее повторяем форму тарелки. Таким образом из фольги получится импровизированная тарелка. Именно в нее мы будем класть сало, чтобы жир и соки с него не стекали на щепу. Так можно избежать чрезмерного копчения и пригорания.
4. Продолжение следует
Подготовительный этап почти завершен.
Сверху на фольгу нужно положить решетку. Ее можно купить в любом хозяйственном магазине. Сало нужно порезать на небольшие кусочки или просто надрезать до шкурки. Теперь укладываем его на решетку шкуркой вниз. Сверху котелок закрываем крышкой, которая соответствует по размеру — так, чтобы не оставалось просветов по бокам. Но предварительно нижнюю часть крышки нужно замотать в фольгу. Так все щели будут хорошо закрыты, и в квартиру не попадет дым и лишние запахи. Конечно слабый аромат все равно будет распространяться по кухне, но он скорее приятный и не причинит неудобств. Поможет заранее подогреть аппетит.
5. Ставим на плиту
Наконец-то сало начинает готовиться. /Фото: i.ytimg.com
Ставим закрытый котелок с салом на максимальный огонь. В таком режиме оно должно готовиться 15 минут. После этого огонь выключаем и, не открывая крышки, даем салу настояться. До полного приготовления должно пройти 2 часа. Сало будет медленно томиться и потом постепенно остывать. На этот период его можно вынести из квартиры на балкон, чтобы запах сильно не распространялся.
6. Готово, можно пробовать!
Через 2 часа сало будет готово и его можно открывать.
После того как время истекло, сало можно доставать из кастрюли. Оно еще теплое, поэтому его нужно выложить на тарелку и дать немного остыть. Чтобы сало полностью настоялось и приобрело нужную твердую кондицию, его нужно на ночь отправить в холодильник (или хотя бы на пару часов). Без охлаждения будет тоже вкусно, но не так, поскольку в этот период завершаются все процессы копчения.
Домашнее копченое сало — это реальность. /Фото: avatars.mds.yandex.net
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