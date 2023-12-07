Как в древнем мире появилась сверхразвитая цивилизация шумеров

История человечества – как книга, большая часть страниц которой остаются непрочитанными. Трудно сказать, как случилось, что одни биологические виды вымерли, другие практически замерли в своем развитии, а третьи сумели развиться так, что буквально взяли под контроль всю планету. И как произошел переход от еще недавних охотников на мамонтов, прячущихся по пещерам от непогоды и хищников, к богатым правителям, умеющим писать и заказывающим произведения у гончаров и художников. Как люди неолита создали цивилизацию, многими благами которой мы пользуемся до сих пор?

ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Если бы условия жизни всех людей древности были идеальными и, проснувшись утром, человек мог сразу дотянуться до фруктов, а взяв примитивное оружие, тотчас же добыть на обед дичь; если бы существованию не угрожали ни хищные звери, ни представители соседних племен, ни надвигающийся ледник, ни засуха – вероятно, ни о каком развитии электронной техники и появлении искусственного интеллекта сейчас речи бы не шло. Но далеким предкам ныне живущих людей было трудно – и этим они обеспечили небывалое развитие человеческой цивилизации.

Район между реками Тигр и Евфрат был особенным – речные наносы сделали почву, с одной стороны, плодородной, с другой – капризной, нуждающейся то в орошении, то в отведении лишней воды. И когда в эти края пришли первые жители, первые земледельческие навыки им пришлось совершенствовать – и это дало очень заметные результаты. Если во времена охотников и собирателей о постоянном месте жительства речи не шло (приходилось перемещаться в поисках добычи), то с овладением искусства «вырастить себе еду» стало возможным наконец осесть и сосредоточиться не на перемещениях в надежде на удачную охоту, а на количестве и качестве этого выращенного.

Болотистые глиняные почвы, что заполняли пространство Междуречья и требовали от людей организованного подхода к земледелию, дали жизнь первому в истории государству. А еще благодаря непростым условиям жизни шумеры в итоге заложили основы математики и астрономии, придумали колесо, гончарный круг, деление года на 12 месяцев, а минут и часов – на 60 частей, создали первые банки, музеи, школы. А самое, быть может, главное – изобрели письменность. Причем в качестве материала для письма использовали все ту же глину – так древние благодатные почвы Месопотамии получили заслуженный статус древних ценных раритетов.

ГОВОРИТЕ ЛИ ВЫ ПО-ШУМЕРСКИ?

О шумерах известно – во всяком случае, пока – не так много. Например, непонятно, откуда взялся шумерский язык – на этот счет существуют разные версии. Он существует как бы сам по себе – родственные связи с другими языками тоже не установлены. Зато расшифрована клинопись – уникальная система письма, долгое время считавшаяся чем-то вроде шифра, тайнописи гораздо более поздних народов. О шумерской цивилизации и известно главным образом из записей на глиняных табличках – зато их историкам досталось немало, причем в распоряжении исследователей есть и важные государственные «документы», и бытовые, повседневные – включая ведомости и расписки.

А ведь это было задолго до наступления новой эры: зарождение шумерской цивилизации датируется VI – V тысячелетием до н.э., а первые записанные шумерами слова имеют возраст больше пяти тысяч лет. К истории этого народа можно добавить и интересный факт о первом писателе или, быть может, блогере: самый давний известный автор – жрица бога луны, которую звали Энхедуанна. Да, божества у шумеров имелись в избытке – у каждого города был свой «покровитель».

Шумерская цивилизация подарила человечеству первый опыт городской жизни – города появлялись на месте поселений земледельцев – Урук, Киш, Ур, Эреду, Ниппур и многие другие. Правил в таких образованиях царь, который обладал большими полномочиями и по военной части. Существовало множество профессий, и, кстати, названия некоторых из них, например, «купец», «плотник», «земледелец» выделяются из массы шумерских слов: предполагается, что они могли быть заимствованы из других языков.

БОГАТАЯ И РАЗВИТАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ДАЛЬШЕ?

Удивительно, но вот эта древняя цивилизация во многом опередила куда более поздние человеческие общества, шумеры пользовались прекрасными керамическими изделиями (а ведь до начала земледелия керамики практически не было, поскольку и постоянных жилищ не строили); у них была мебель (кровати, столы, стулья), они носили одежду – не только из соображений практических, но руководствуясь эстетическими потребностями, и кое-что из шумерской моды благополучно сохранилось до эпохи маркетплейсов и высокой моды.

Они любовались прекрасными скульптурами – такими не похожими на древнегреческие и римские; строили храмы и дворцы – а города окружали, разумеется, каменными стенами с башнями и воротами; создавали стелы и рельефы, посвященные военным победам, делали ювелирные изделия из золота и серебра, изготавливали и металлические сплавы.

И можно было бы, наверное, предполагать, что такое быстрое развитие человеческого общества обещает и в дальнейшем постоянный рост, посвящение в тайны природы и использование их для совершенствования собственной жизни; можно было бы ожидать, что «отстающие» народы будут взяты на своеобразный «буксир» истории и культуры. Но получилось по-другому – возможно, из-за засоления почв шумерская цивилизация сдала позиции, уступив место Аккадскому царству.