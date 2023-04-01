С удовольствием предлагаем вашему вниманию подборку рецептов блюд, которые все мы видели в кино. Их либо готовили, либо заказывали, либо ели главные герои, поэтому эти названия многим будут знакомы.
Черничный пай из фильма «Мои черничные ночи»
Знакомство, завязавшееся за поеданием кусочка черничного пирога, превратилось в любовь…
10 рецептов культовых блюд из популярных фильмов
Что нужно:
Для теста:
250 г муки
125 г сливочного масла
50 г сахара
Яичный желток
Щепотка соли
Для начинки:
500 г черники
1 банан
2 яичных белка
50 г дробленого миндаля
50 г сахара
½ ч. ложки корицы
Как приготовить черничный пай из фильма «Мои черничные ночи»:
Для теста смешать муку, чуть растопленное масло, яичный желток и соль. Поставить в прохладу на 1 час.
Чернику промыть и перебрать. Положить к ней кусочки банана, сахар, миндаль, корицу и хорошо взбитый яичный белок.
Готовое тесто разделить на две части: одну — побольше, другую — поменьше. Раскатать бОльшую часть теста, выложить ее в форму так, чтобы были края. Выложить на тесто начинку.
Меньшую часть теста тоже раскатать и накрыть пирог сверху. Сделать несколько дырочек вилкой. Смазать яйцом. — Выпекать в духовке 40 минут при 130 градусах.
Черничный пай из фильма «Мои черничные ночи» готов!
Печенье Пифии из «Матрицы»
Она похожа на добрую бабушку, но это всего лишь программа. Пифия. Печенье. Матрица. К чему еще слова?
Что нужно:
125 г муки
125 г сахара
125 г сливочного масла
125 г овсяных хлопьев
125 г мелкорубленого кокосового ореха или просто готовая кокосовая стружка
½ ч. ложки сухих дрожжей
1 ложка меда
Как приготовить печенье Пифии из «Матрицы»:
Все ингредиенты очень хорошо перемешать. Можно последовать совету Пифии и мешать тесто для печенья не ложкой, а руками.
Сформировать печенья, выложить их на противень. Выпекать 20 минут.
Печенье Пифии из «Матрицы» готово!
Луковый суп от Бриджит Джонс
Растеряха Бриджит только забыла снять синюю нитку с лука-порея, а в целом сделала все правильно. Мы нитку снимем!
Что нужно:
1 кг лука-порея
1 пучок зеленого лука
Соль, перец черный по вкусу
Оливковое масло по вкусу
Гренки из белого хлеба
Как приготовить луковый суп от Бриджит Джонс:
Лук-порей порезать, положить в кастрюлю и залить 1 литром кипятка. Варить до готовности.
Зеленый лук порезать, слегка обжарить в оливковом масле. Добавить в суп. Заправить суп солью и перцем.
Готовому супу дать слегка остыть, затем превратить в пюре с помощью блендера.
Подавать с хрустящими гренками из подсушенного белого хлеба.
Луковый суп от Бриджит Джонс готов!
Коктейль Мартин и Льюис из «Криминального чтива»
Ума Турман перед тем самым танцем с Джоном Траволтой пила пятидолларовый коктейль «Мартин и Льюис». Это классический милк-шейк.
Что нужно:
100 г мороженого
100 г молока
1–2 ст. ложки любого сладкого сиропа
Как приготовить коктейль «Мартин и Льюис» из «Криминального чтива»:
Все ингредиенты смешать в блендере.
При желании можно украсить вишенкой, взбитыми сливками, добавить корицу и ваниль.
Коктейль «Мартин и Льюис» из «Криминального чтива» готов!
Яблочный пирог из «Американского пирога»
Хотя традиционный американский яблочный пирог в фильме используется сексуально активным подростком непривычным образом, на самом деле он очень вкусный. И непохож на нашу шарлотку: тесто в нем — песочное.
Что нужно:
Для теста:
2 стакана муки
130 г сливочного масла
Соль по вкусу
Для начинки:
400 г очищенных яблок
1 ст. ложка лимонного сока
3 ст. ложки сахара
1 ч. ложка корицы
Как приготовить яблочный пирог из «Американского пирога»:
В муку бросить щепотку соли. Добавить масло, растереть. Постепенно влить 5 ст. ложек холодной воды. Готовое тесто положить в холодильник на 30 минут.
В очищенные и порезанные ломтиками яблоки влить сок лимона, добавить сахар и корицу.
Тесто разделить на две части и раскатать их. Выложить первый пласт в форму, заполнить начинкой и прикрыть вторым слоем. Края соединить. В серединке сделать красивые аккуратные надрезы. Смазать яйцом.
Выпекать в духовке 40 минут при 200 градусах.
Яблочный пирог из «Американского пирога» готов!
Коктейль «Космополитен» из сериала «Секс в Большом городе»
Они сидели в центре Манхэттена и пили «Космо». Красиво! Почему бы не повторить?
Что нужно:
50 г водки
25 г «Куантро»
Сок ½ лимона
10 г клюквенного морса
Лед по вкусу
Как приготовить коктейль «Космополитен» из сериала «Секс в Большом городе»:
Все ингредиенты поместить в шейкер и хорошенько его потрясти.
Вылить напиток в коктейльную рюмку. Украсить вишенкой.
Коктейль «Космополитен» из сериала «Секс в Большом городе» готов!
Рататуй из одноименного мультфильма
Рататуй для самого кулинарного мультфильма в мире про крысенка-повара готовил знаменитый шеф-повар Томас Келлер.
Что нужно:
2 баклажана
1 кабачок
7 помидоров
1 луковица
1 красный болгарский перец
2 ст. ложки сухого вина
1 зубчик чеснока
2 ст. ложки томатной пасты
Зелень петрушки по вкусу
Оливковое масло по вкусу
Соль, перец черный по вкусу
Как приготовить рататуй из знаменитого мультфильма:
Баклажаны, кабачки и 4 томата нарезать кружками.
Лук мелко порезать и обжарить на оливковом масле. Добавить к нему 3 мелкопорезанных помидора без кожуры. Тушить 5 минут, затем положить томатную пасту, вино, соль, перец.
Овощи красиво выложить в форму для запекания по очереди: баклажан, помидор, кабачок. Залить томатным соусом. Сверху выдавить чеснок, посыпать зеленью петрушки. Сбрызнуть оливковым маслом.
Накрыть форму фольгой и запекать в духовке в течение часа.
Рататуй из одноименного мультфильма готов!
Жареный цыпленок с чесноком и травами от Джулии Чайлд
В «Джули и Джулии: готовим счастье по рецепту» обычная домохозяйка Джули Пауэлл приготовила 524 блюда по рецептам знаменитого кулинара Джулии Чайлд. Одно из этих блюд — жареный цыпленок с чесноком и травами.
Что нужно:
1 небольшой цыпленок
2 лимона
4 веточки тимьяна
2 веточки розмарина
6 зубчиков чеснока
1 луковица
1 ст. ложка оливкового масла
½ стакана куриного бульона
2 ст. ложки грецких орехов
2 пучка кресс-салата
Соль, перец черный по вкусу
Как приготовить жареного цыпленка с чесноком и травами от Джулии Чайлд:
В большой миске смешать лимонный сок, тимьян, розмарин, порезанный чеснок, перец и соль. Положить туда же цыпленка и хорошенько обвалять его изнутри и снаружи.
Лук порезать кольцами и выложить на дно посуды для запекания. На лук выложить цыпленка (перед этим связать ему ноги) и залить его оставшейся пряной смесью. Сбрызнуть оливковым маслом.
Накрыть форму фольгой и выпекать в духовке 1 час 5 минут.
Достать цыпленка из духовки, залить его куриным бульоном, добавить дробленые орехи.
Подавать цыпленка с кресс-салатом и соусом, в котором он готовился.
Жареный цыпленок с чесноком и травами от Джулии Чайлд готов!
Кофе по-французски для Амели
Знаменитая французская официантка из кино работала в кафе, которое существует на самом деле. Сейчас в этом парижском заведении все посвящено Амели — и стены с фото, и кофе в меню.
Что нужно:
6 ч. ложек мелкомолотого кофе
3 ч. ложки коньяка
4 чашки кипятка
Щепотка соли
Сахар по желанию
Как приготовить кофе по-французски для Амели:
Заварить кофе, добавить соль.
Разлить кофе по чашкам, в каждую влить немного коньяка и положить сахар по вкусу.
Кофе по-французски для Амели готов.
Рахат-лукум из «Хроник Нарнии»
Белая королева угощала мальчика Эдмунда сладким рахат-лукумом. Глядя на него, можно подумать, что нет на свете ничего вкуснее этой восточной сладости.
Что нужно:
2 стакана сахара
3 стакана воды
2,5 стакана крахмала
½ стакана дробленого миндаля
Сахарная пудра для посыпания
Как приготовить рахат-лукум из «Хроник Нарнии»:
Сахар высыпать в кастрюлю, залить половиной стакана воды и довести до кипения. Варить, постоянно помешивая. Должен получиться густой сахарный сироп.
Крахмал развести в 2 стаканах воды. Влить в сироп, добавить дробленый миндаль. Не забывать все время помешивать. Варить до загустения.
Сладкую массу выложить на противень не очень толстым слоем. Дать остыть. Разрезать на кусочки, присыпать сахарной пудрой.
Рахат-лукум из «Хроник Нарнии» готов!
Приятного аппетита!
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