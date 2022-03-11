10 натуральных антибиотиков, которые найдутся на каждой кухне

В нашем мире полно опасностей подхватить какое-нибудь серьёзное заболевание. И чтобы бороться с этими заболеваниями, врачи нередко выписывают синтетические антибиотики, которые кроме полезных эффектов, обладают также и побочными действиями.
Мало того, что такие препараты уничтожают дружелюбную микрофлору, которая сама борется с вредными бактериями, так ещё и способствуют появлению микробов, на которых перестают эффективно действовать эти антибиотики.
В то же время, исследователи всего мира знают о существовании «натуральных антибиотиков» — тех, что без вреда для организма борются с вредоносными грибками, вирусами, бактериями и воспалительными процессами.
Кроме того, они гораздо доступней и дешевле, чем фармакологические препараты.
Ниже вы найдёте топ-10 привычных продуктов, которые иногда не менее эффективны, чем самые лучшие антибиотики.
10. Сера и чеснок
Чеснок издавна известен своими лечебными свойствами. Как гласят древние источники, ещё в античные времена чесноком эффективно лечили респираторные заболевания, простуду, кашель, грипп.
Во время Первой мировой войны успешно использовалась припарка, в которую входил чеснок, предотвращавший проникновение инфекций в раны. Сегодня уже учёными доказано, что чеснок эффективно борется с инсультами, гипертонией, некоторыми формами опухолей, сердечными проблемами и кожными инфекциями.
Этими замечательными свойствами чеснок обязан аллицину – серному соединению, которое обладает бактерицидным и фунгицидным действиями и действует подобно натуральному антибиотику. Кроме того, аллицин улучшает иммунитет человека, обеспечивая нас хорошим здоровьем.
И помимо всех вышеперечисленных достоинств, компоненты чеснока нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая появление серьёзных недугов.
9. Флавоноиды и Лук
Лук принадлежит к тому же классу, что и чеснок, и обладает сходными целебными свойствами благодаря наличию серных соединений и флавоноидов. Лук является прекрасным мочегонным средством с противовоспалительными свойствами и содержит мощные соединения антиоксидантов, которые улучшают кровообращение, оберегая тело от сахарного диабета, холестерина, проблем с сердцем, благотворно влияет на пищеварительный тракт. Лук эффективен при лечении простуды и кашля. А учитывая его антибактериальные свойства, он также прекрасно подходит для обработки ран, например, после укусов насекомых и животных.
8. Гингерол и имбирь
В течение двух тысяч лет имбирь успешно применялся как один из главных компонентов в альтернативной медицинской практике. Всё это благодаря содержащимся в имбире шогаолу, зингерону и гингеролу, которые эффективно справляются с воспалительными процессами и очагами бактериальных заражений.
Имбирь хорошо борется с проблемами пищеварительного тракта и верхних дыхательных путей, например, с простудой, кашлем, гриппом. Регулярное употребление имбиря снижает усталость, способствует нормализации кровообращения, уровня сахара в крови, поддерживает иммунную систему, борется с опухолями и служит в качестве прекрасного болеутоляющего.
7. Куркумин и куркума
Золотисто-жёлтая приправа является замечательным лекарственным средством благодаря содержащемуся в ней веществу куркумину.
Куркума обладает выраженным антибиотическим и антисептическим действием благодаря высокому содержанию противовоспалительных субстанций, которые защищают организм от негативного воздействия определённых видов бактерий. Куркума прекрасно справляется с различными повреждениями кожных покровов, начиная от царапин и порезов до псориаза, экземы и себореи.
Также куркума благотворно воздействует на сердечнососудистую и пищеварительную системы. Благодаря наличию противоопухолевых компонентов, куркума предотвращает развитие злокачественных опухолей.
По данным научных исследований, лечение сепсиса и пневмонии, вызванных метициллин-резистентный стафилококком, стандартными антибиотиками не дали результатов, тогда как использование куркумы, обладающей сильными кровоочистительными компонентами, дало положительную динамику в борьбе с этими бактериями.
6. Польза витамина C
Крупные дозы витамина С позволяют организму естественным образом избавляться от недугов, которые стойки к синтетическим антибактериальным средствам.
Многие фрукты и овощи обычно содержат достаточно витамина С, чтобы он действовал подобно натуральному антибиотику. Так, витамин С способствует росту и развитию клеток тела организма, улучшает иммунную систему, способствую образованию белых кровяных телец, а также увеличивает скорость заживления кожных повреждений.
5. Бета- дефензин 1 и мёд
Задолго до появления синтезированных препаратов, мёд являлся одним из самых главных продуктов, применявшийся в качестве естественного антибиотического средства при лечении кожных проблем и медицинских синдромов. Такое действие оказывалось благодаря натуральным противовирусным, антисептическим, противовоспалительным и антибактериальным ферментам. По данным современных исследований, при производстве мёда пчёлы добавляет в него белок ß-дефензин 1, который они собирают. Именно благодаря ему пчелиный мёд оказывает основное антибактериальное действие.
4. Галлат эпигаллокатехина и зелёный чай
Зелёный чай богат галлатом эпигаллокатехина – натуральным антибиотическим соединением, которое обладает большой ценностью для нашего здоровья. Американские учёные из Северо-Западного университета штата Иллинойс считают, что полифенолы, содержащиеся в чае, когда вступают в реакцию с подсоленной водой, создают нетоксичные антибиотические элементы. Сильные антиоксиданты зелёного чая укрепляют иммунную систему и борются с инфекциями, атакующими наш организм. Также ещё одним достоинством зелёного чая является содержание веществ, которые позволяют снизить побочные эффекты, производимые синтетическими антибиотиками.
3. Пробиотики и Бифидо Ацидофилус
Пробиотики или ферментированные субстанции обладают потенциальным эффектом натурального антибиотика благодаря наличию полезных бактерий бифидо ацидофилус и лактобациллум ацидофилус. Главная бактерия – бифидо, которая способствует образованию дружественной человеческому организму микрофлоры. Поэтому врачи советуют употреблять пробиотики вместе с антибиотиками для нормализации микрофлоры в пищеварительном тракте.
2. Экстракт грейпфрутовых «косточек» (цитрицид)
Цитрицид, получаемый из грейпфрутового семени, обладает противовирусными, противогрибковыми и антисептическими свойствами. Это, в сочетании с различными антиоксидантами, позволяет успешно бороться со свободными радикалами и предотвращать развитие серьёзных болезней. Такой экстракт улучшает естественную защиту организма от чужеродных бактерий и не вредит собственной микрофлоре.
1. Масло орегано
Лучший из всех естественных антибиотиков. Множественные научные исследования подтверждают, что масло орегано превосходно справляется с задачей защиты организма человека от инфекционного воздействия. Три тысячи лет это средство занимало почётное место в ряду естественных и натуральных антибиотиков. Ведь оно обладает антибактериальным, противосудорожным, обезболивающим, нейтрализующим змеиный яд, противопаразитарным, противомикробным и противогрибковым эффектами.
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