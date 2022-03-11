10 натуральных антибиотиков, которые найдутся на каждой кухне

В нашем мире полно опасностей подхватить какое-нибудь серьёзное заболевание. И чтобы бороться с этими заболеваниями, врачи нередко выписывают синтетические антибиотики, которые кроме полезных эффектов, обладают также и побочными действиями.









Мало того, что такие препараты уничтожают дружелюбную микрофлору, которая сама борется с вредными бактериями, так ещё и способствуют появлению микробов, на которых перестают эффективно действовать эти антибиотики.



В то же время, исследователи всего мира знают о существовании «натуральных антибиотиков» — тех, что без вреда для организма борются с вредоносными грибками, вирусами, бактериями и воспалительными процессами.



Кроме того, они гораздо доступней и дешевле, чем фармакологические препараты.



Ниже вы найдёте топ-10 привычных продуктов, которые иногда не менее эффективны, чем самые лучшие антибиотики.



10. Сера и чеснок

9. Флавоноиды и Лук

8. Гингерол и имбирь

7. Куркумин и куркума

6. Польза витамина C

5. Бета- дефензин 1 и мёд

4. Галлат эпигаллокатехина и зелёный чай

3. Пробиотики и Бифидо Ацидофилус

2. Экстракт грейпфрутовых «косточек» (цитрицид)

1. Масло орегано