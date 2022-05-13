Китайский способ посадки клубники для богатого урожая

Каждый садовод хочет получить богатый урожай сладкой и сочной клубники на своем участке. Чтобы вырастить ягоды «на зависть соседям», попробуйте посадить клубнику китайским способом. Метод очень простой, но эффективный.



При выборе саженцев в первую очередь обратите внимание на состояние корней: они должны быть светлыми и «сочными». Растение с такими корнями даст богатый урожай. Даже если листья у растения с хорошими корнями слегка подсохшие, можно не переживать.







При посадке клубники китайским способом необходимо застелить участок агроспаном. Расстояние между рядами может составлять всего около 20 см. Это позволит получить богатый урожай даже на небольшом участке.







После высадки саженцев их необходимо обложить плодородной землей или перегноем. Это делается для того чтобы защитить саженцы от негативных внешних факторов. Более того, закрывая перегноеем пространство вокруг саженца, вы блокируете поступление света под агроспан, что позволяет предотвратить разрастание сорняков.







Подробнее о китайском способе посадки клубники можно посмотреть на видео:



